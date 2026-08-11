Las condiciones laborales cambiaron tras las nuevas normativas y miles de repartidores enfrentan desafíos para generar ingresos mínimos mensuales

La reforma laboral 2026 estableció un nuevo régimen para los repartidores que trabajan mediante plataformas digitales como Rappi y PedidosYa. La normativa los encuadra como prestadores independientes y establece derechos y obligaciones vinculados con la actividad, los pagos, los seguros, los bloqueos de cuentas y el funcionamiento de las aplicaciones.

La reglamentación del régimen quedó a cargo del Decreto 407/2026, que designó a la Secretaría de Transporte como autoridad de aplicación para los servicios privados de movilidad y reparto prestados mediante plataformas tecnológicas.

En paralelo, un relevamiento citado en el documento permite conocer cuántos pedidos necesita hacer un repartidor para cubrir la canasta básica. En marzo de 2026, fueron necesarios 453 pedidos para alcanzar el valor de la Canasta Básica Total de una familia de cuatro integrantes, tomando como referencia un ingreso bruto promedio de $3.165,20 por entrega y sin contabilizar las propinas.

El cálculo corresponde a ingresos brutos y, por lo tanto, no contempla gastos asociados al desarrollo de la actividad, como combustible, mantenimiento del vehículo, seguros, telefonía y conectividad.

Reforma laboral: qué cambia para los repartidores de Rappi y PedidosYa

El nuevo régimen creó la figura del prestador independiente de plataformas tecnológicas. Se trata de personas que realizan servicios privados de reparto o movilidad mediante infraestructura digital y desarrollan la actividad de manera autónoma.

La normativa establece que este vínculo no constituye una relación de dependencia ni queda comprendido dentro del régimen tradicional de la Ley de Contrato de Trabajo.

Los prestadores pueden conectarse y desconectarse de las aplicaciones, elegir sus horarios y aceptar o rechazar pedidos. También pueden trabajar simultáneamente para distintas plataformas.

La reforma contempla además que puedan elegir el medio de transporte utilizado para realizar las entregas, siempre que cumplan las normas de seguridad vial.

Qué derechos tienen los repartidores con la reforma laboral

El nuevo régimen establece una serie de derechos específicos para quienes prestan servicios mediante plataformas.

Los repartidores pueden elegir cuándo conectarse, definir sus horarios y rechazar pedidos. También pueden prestar servicios para distintas aplicaciones de manera simultánea.

Además, tienen derecho a conservar la totalidad de las propinas y a utilizar el medio de transporte que elijan, dentro de las normas aplicables.

Las plataformas también deben brindar información sobre los criterios utilizados para agrupar y categorizar los servicios. Esa información debe estar disponible en formato digital y redactada en lenguaje claro.

Otro derecho previsto es la portabilidad de datos. Los prestadores pueden solicitar información sobre su desempeño y actividad en un formato estructurado.

Qué pasa si Rappi o PedidosYa bloquean la cuenta

La reforma también establece reglas para las suspensiones y bloqueos de las cuentas utilizadas por los repartidores.

Las plataformas deben disponer de canales de atención que incluyan operadores humanos. Cuando se produzca una suspensión o bloqueo, la empresa debe informar los motivos de la decisión y el prestador tiene derecho a presentar una réplica.

La normativa incorpora así reglas específicas para las decisiones que pueden impedir temporalmente que un prestador continúe utilizando una cuenta para realizar entregas.

Qué seguro deben tener los repartidores

El régimen establece la obligación de contar con un seguro de accidentes personales.

La cobertura debe incluir:

Fallecimiento accidental

Incapacidad total o parcial

Gastos médicos

Gastos funerarios derivados de la actividad

La normativa establece que la provisión del seguro y los gastos asociados serán objeto de acuerdo entre las partes. También aclara que la contratación de esta cobertura no constituye por sí misma un indicio de relación de dependencia.

Las plataformas deben ofrecer además capacitaciones gratuitas relacionadas con el funcionamiento de sus sistemas y con seguridad vial.

Qué obligaciones tienen los trabajadores de Rappi y PedidosYa

El nuevo régimen también establece obligaciones para los prestadores.

Quienes trabajan mediante las plataformas deben ser titulares de sus propias cuentas, estar inscriptos ante las autoridades fiscales y cumplir con las obligaciones tributarias y de seguridad social correspondientes.

Entre los aportes contemplados aparecen los vinculados con la Prestación Básica Universal, las pensiones y el Sistema Nacional del Seguro de Salud.

También deben contar con una cuenta bancaria o billetera electrónica para recibir los pagos y cumplir con las normas de tránsito durante la prestación del servicio.

Cómo funcionan los algoritmos de las plataformas

La reforma establece derechos vinculados con los sistemas digitales utilizados por las aplicaciones para organizar y evaluar la actividad.

Las plataformas deben informar los criterios empleados para agrupar y categorizar los servicios. Además, ante determinadas suspensiones o bloqueos, deben comunicar los motivos y habilitar una instancia de réplica.

La regulación de los sistemas automatizados también forma parte del nuevo Convenio 193 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre trabajo decente en la economía de plataformas.

El convenio contempla información sobre los sistemas utilizados para monitorear, evaluar y tomar decisiones que afectan a los trabajadores. También establece mecanismos vinculados con la explicación de determinadas decisiones automatizadas y la revisión humana en casos como la desactivación de cuentas.

Cuántos pedidos necesita hacer un repartidor para cubrir la canasta básica

El relevamiento correspondiente a marzo de 2026 calculó que un repartidor necesitó realizar 453 pedidos para cubrir la Canasta Básica Total de una familia de cuatro integrantes.

Para realizar esa estimación se tomó un ingreso bruto promedio de $3.165,20 por entrega. El cálculo no incorporó las propinas recibidas por los trabajadores.

La cantidad de pedidos cambia según el gasto que se tome como referencia. Para alcanzar el valor de una canasta individual se estimaron 147 pedidos, mientras que el costo de la Canasta Básica Alimentaria equivalió a 67 entregas.

El mismo relevamiento calculó que el costo de crianza de un niño representó 175 pedidos, mientras que un alquiler promedio equivalió a 250 entregas.

La evolución del indicador mostró variaciones durante el período analizado. En julio de 2025 se ubicaba en 450 pedidos, alcanzó 461 en septiembre y terminó marzo de 2026 en 453.

Cuánto paga Rappi y cuánto paga PedidosYa por cada pedido

El ingreso por entrega presenta diferencias entre las plataformas.

Según los datos incluidos en el relevamiento, PedidosYa aumentó en marzo de 2026 el pago promedio por entrega de $3.659 a $3.924. En ese mismo período, el promedio general del sector pasó de $3.033 a $3.165 por pedido.

En el caso de Rappi, el valor informado por viaje se mantuvo sin modificaciones desde octubre de 2025.

Los valores utilizados para calcular el ingreso promedio no incluyen las propinas.

La reforma laboral establece que los prestadores tienen derecho a conservar el 100% de las propinas entregadas por los usuarios. Esto también se aplica cuando la plataforma sugiere el importe de la propina.

Cuánto le queda a un repartidor después de los gastos

El valor bruto de cada pedido no representa el ingreso disponible del trabajador.

Para realizar la actividad, los repartidores deben afrontar diferentes gastos vinculados con el medio de transporte y la conexión con las plataformas. Entre ellos aparecen:

El combustible

El mantenimiento del vehículo

Los seguros

La telefonía y la conectividad

Por ese motivo, el cálculo de 453 pedidos para alcanzar el valor de la Canasta Básica Total corresponde a ingresos brutos y no representa el monto que queda una vez descontados los costos de la actividad.

Qué establece la OIT sobre los trabajadores de plataformas

La OIT aprobó el Convenio 193 en junio de 2026, durante la 114.ª Conferencia Internacional del Trabajo, como la primera norma internacional específica sobre trabajo en plataformas.

El Convenio establece criterios sobre el trabajo realizado mediante plataformas digitales, pero no determina de manera automática que todas las personas que trabajan para estas aplicaciones sean trabajadores dependientes. Además, plantea que la existencia de una relación laboral debe determinarse considerando los hechos vinculados con la prestación y la remuneración, además de la denominación que figure en los contratos.

El convenio también contempla cuestiones relacionadas con la protección social, la seguridad y salud en el trabajo, la libertad sindical, la negociación colectiva y la gestión algorítmica.

El laboralista Roberto Levin asegura que "este Convenio es mucho más moderado de lo que muchos sindicatos pretendían y bastante más flexible de lo que temían las empresas. No obliga a considerar empleados a todos los trabajadores de plataformas".

"Pero la definición de trabajador de plataformas es tan amplia, que el Convenio protege tanto a empleados dependientes, como a autónomos, monotributistas y contratistas independientes. Así muchas garantías ya no dependen exclusivamente de la existencia de una relación laboral", señala.

Además, la OIT avanza fuertemente en el control humano de los algoritmos, por parte de los trabajadores y los sindicatos;"si la Argentina ratifica el Convenio, esto es lo que exigirá mayores cambios en la legislación local", sostiene. "La ratificación del Convenio por Argentina puede impulsar nuevos litigios sobre seguridad social y salud laboral de repartidores y conductores", advierte.

En Argentina, el nuevo régimen establece específicamente la figura del prestador independiente para las actividades de reparto y movilidad mediante plataformas y fija derechos y obligaciones para quienes desarrollan esa actividad.

Mientras tanto, el indicador económico correspondiente a marzo de 2026 mostró que un repartidor necesitó realizar 453 pedidos para cubrir la Canasta Básica Total de una familia de cuatro integrantes, con un ingreso bruto promedio de $3.165,20 por entrega y sin contabilizar propinas ni descontar los gastos necesarios para trabajar.