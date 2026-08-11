Con aumento en agosto, cuánto gana un farmacéutico y cuál es el básico del sector

La Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia oficializó la actualización de las escalas salariales del CCT 659/13 que rigen a partir de este mes

La Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia cerró la actualización de la grilla salarial correspondiente al Convenio Colectivo de Trabajo 659/13 tras mantener reuniones con las autoridades de la Confederación Farmacéutica Argentina. La firma del acta determina los pisos remunerativos para el personal de todo el país, contemplando un esquema que parte desde montos superiores a los $1,4 millones para los escalafones iniciales del sector.

Las negociaciones llevadas a cabo por las representaciones del sector empresario y el cuerpo gremial establecieron los sueldos que rigen desde agosto para cada posición operativa y profesional dentro de los establecimientos. Los haberes determinados en este entendimiento constituyen la referencia obligatoria que deberán aplicar los empleadores al momento de liquidar los sueldos del período corriente en los mostradores y laboratorios del territorio nacional.

El ajuste paritario busca otorgar previsibilidad a los trabajadores de la actividad mediante la fijación de montos mínimos según el grado de responsabilidad y la función desempeñada. La escala abarca desde las tareas de cadetería y auxilio hasta la dirección técnica en las farmacias, integrando también ítems complementarios para quienes cuentan con título universitario.

El detalle de las escalas por categoría

La nueva estructura de haberes define los básicos que cobrarán las distintas posiciones comprendidas en el convenio marco. Las remuneraciones quedan diferenciadas según la función asignada dentro del local:

Cadetes y Aprendiz Ayudante: $1.403.185,39.

Personal Auxiliar Interno y Externo: $1.486.139,03.

Personal con Asignación Específica: $1.580.289,30.

Ayudante en Gestión de Farmacia: $1.580.289,30.

Personal en Gestión de Farmacia: $1.933.355,60.

Farmacéutico: $2.134.953,36.

Los suplementos fijados por el bloqueo de título

Además de los básicos de convenio, el acuerdo firmado por la entidad gremial y la cámara del sector ratifica el pago de las asignaciones correspondientes al Artículo 7 del convenio colectivo. Estos adicionales remuneran la responsabilidad técnica y la restricción del ejercicio profesional fuera del establecimiento contratante.

Para el personal profesional que cumple tareas de conducción o auxilio técnico con restricción del ejercicio profesional fuera de la farmacia, los valores quedaron distribuidos bajo el siguiente esquema: