Se filmaba haciendo piruetas en moto y le suspendieron el registro hasta 2099

Un infractor fue sancionado en la provincia de Buenos Aires tras difundir videos en redes donde realizaba acrobacias de alto riesgo en la vía pública

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires tomó una medida ejemplar al suspender la licencia de conducir a un motociclista que se filmaba realizando maniobras imprudentes en plena vía pública. La sanción fue dispuesta luego de un exhaustivo relevamiento realizado por la Subsecretaría de Seguridad y Política Vial, que detectó diversos registros audiovisuales que el propio conductor publicaba en sus perfiles de redes sociales para exhibir sus arriesgadas acciones al volante.

Las imágenes difundidas mostraron al infractor circulando en una sola rueda, maniobra popularmente conocida como wheelie, mientras transitaba por calles y rutas bonaerenses rodeado de otros vehículos. Además de elevar la rueda delantera de la moto de forma constante, el infractor solía ponerse de pie sobre el asiento y desplazarse de manera zigzagueante entre los automóviles, generando una situación de extremo peligro para la seguridad vial y la integridad física de terceros.

Frente a la gravedad de los hechos comprobados en los contenidos digitales, la autoridad de tránsito provincial resolvió inhabilitar al conductor hasta el año 2099 para circular por el territorio bonaerense. Desde la cartera gubernamental fundamentaron la decisión remarcando que las calles y rutas no constituyen espacios para realizar desafíos ni acrobacias informales, subrayando que las conductas temerarias con llevan responsabilidades legales ineludibles.

Las maniobras sancionadas y el alcance de la inhabilitación

El expediente administrativo que derivó en la inédita sanción catalogó las conductas del infractor como faltas gravísimas contra la convivencia y la seguridad en la vía pública. Los informes oficiales destacaron una serie de irregularidades reiteradas que quedaron expuestas en las grabaciones:

Circulación en una sola rueda manteniendo el equilibrio sobre la rueda trasera en tramos urbanos y rutas.

Desplazamiento de pie sobre el asiento del rodado en movimiento sin control directo del manubrio.

Conducción zigzagueante a elevada velocidad sorteando automóviles y vehículos de carga.

Difusión y promoción de maniobras prohibidas en plataformas digitales buscando repercusión pública.

En cuanto al alcance normativo de la resolución, las autoridades aclararon que la suspensión de la licencia alcanza a la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. Para que la inhabilitación se extienda a todo el territorio nacional, se requiere la intervención y ratificación formal por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, procedimiento habitual en este tipo de faltas graves detectadas a partir de contenidos virtuales.

Prevención y controles sobre las acrobacias en la vía pública

La medida adoptada busca sentar un antecedente contundente contra la proliferación de desafíos virales que promueven la conducción riesgosa en calles de alto flujo vehicular. Las carteras de control de tránsito intensificaron el monitoreo de redes sociales para identificar de oficio a conductores que registren e incentiven este tipo de infracciones de manera sistemática.

Desde los organismos oficiales recordaron que la pérdida de contacto de la rueda delantera con la calzada reduce drásticamente la capacidad de frenado y maniobrabilidad, incrementando exponencialmente la probabilidad de provocar siniestros fatales. Con esta suspensión prolongada, las autoridades provinciales ratifican el criterio de tolerancia cero hacia las conductas irresponsables que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos.