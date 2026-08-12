Gremios universitarios anuncian protestas mientras crece el reclamo por fondos adeudados y una sentencia judicial sigue sin cumplirse

Docentes y trabajadores no docentes de universidades nacionales realizan este miércoles 12 de agosto un paro de 24 horas en reclamo de una recomposición salarial, la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y mayores partidas para las instituciones y los hospitales universitarios.

La medida de fuerza fue convocada por distintas organizaciones gremiales del sector y afecta el dictado de clases y otras actividades académicas, de acuerdo con el nivel de adhesión en cada universidad, facultad y cátedra.

En la Ciudad de Buenos Aires, el área de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires (UBA), junto con organizaciones gremiales, convocó a una concentración a las 16 en el Obelisco bajo la consigna "En defensa de la universidad pública: por nuestro presente, por nuestro futuro". La convocatoria también incluye reclamos vinculados con el sistema científico y tecnológico y los despidos registrados en ese sector.

Cuáles son los reclamos de los gremios universitarios

El conflicto reúne distintos planteos. Entre los principales se encuentran:

La reapertura de la discusión salarial

La aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario

El cumplimiento de una medida cautelar vinculada con los salarios docentes y no docentes

El incremento de los fondos destinados a los hospitales universitarios

La Ley 27.795 estableció mecanismos de actualización por inflación para determinados gastos de funcionamiento de las universidades, hospitales universitarios y partidas destinadas a investigación. Los gremios sostienen que esas disposiciones no fueron aplicadas en su totalidad y reclaman una recomposición de los haberes para recuperar parte de la pérdida registrada frente a la inflación.

En particular, desde la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD UBA), que integra la Conadu Histórica, se plantea que, luego del incremento salarial del 21,33% aplicado en junio, todavía existe una diferencia del 28,5% respecto del esquema que, según esa organización, debería aplicarse en función de la normativa vigente. También reclaman el reconocimiento de las diferencias correspondientes desde octubre de 2025, cuando entró en vigencia la ley.

La Conadu Histórica no suscribió el acta paritaria del 10 de junio y reclama una recomposición salarial del 30% con cláusula gatillo.

El acuerdo salarial y la posición del Gobierno

En junio, el Gobierno y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) acordaron una actualización salarial acumulada del 24,33%. El esquema contempló un incremento del 21,33% sobre los salarios de mayo, liquidado en junio, y otro 3% previsto para octubre.

El entendimiento también incluyó partidas adicionales para gastos de funcionamiento de las universidades y recursos destinados a los hospitales universitarios.

El Ministerio de Capital Humano sostiene que el Gobierno está cumpliendo con los compromisos asumidos y que la negociación paritaria continúa abierta. La próxima mesa de negociación fue convocada para el 1° de septiembre.

La cartera informó que al 10 de agosto había transferido $666.823.011.021 correspondientes a gastos de personal e incrementos salariales de junio, además del primer tramo del aguinaldo. Para julio, informó transferencias por $448.544.808.500.

Respecto de los hospitales universitarios, el Ministerio indicó que la UBA recibió dos resoluciones por $20.000 millones cada una. También informó que la Universidad Nacional de Cuyo recibe mensualmente $188.330.000 en el marco de la Resolución 427/26.

Desde Capital Humano señalaron que no existe incumplimiento por parte del Estado nacional y calificaron la medida de fuerza como de carácter político.

Los gremios, en cambio, sostienen que el cumplimiento del acta paritaria de junio no equivale al cumplimiento integral de la Ley 27.795 y mantienen el reclamo por la aplicación de las disposiciones de la normativa.

Qué resolvió la Justicia sobre el financiamiento universitario

La disputa también llegó a los tribunales. En junio, la Corte Suprema rechazó el recurso extraordinario presentado por el Gobierno y quedó firme una medida cautelar relacionada con disposiciones de la Ley de Financiamiento Universitario.

La medida contempla aspectos vinculados con la actualización de los salarios docentes y no docentes, la convocatoria a paritarias y el financiamiento de becas y programas estudiantiles. La semana pasada, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal dejó sin efecto la suspensión de la cautelar.

El expediente regresó al Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo del juez Martín Cormick, para continuar con la ejecución de la medida.

Mientras el Gobierno sostiene que actuó conforme a las disposiciones judiciales, las organizaciones gremiales consideran que la aplicación de la cautelar todavía no se completó.

Qué pasa en la UBA durante el paro

En la Universidad de Buenos Aires, las facultades permanecerán abiertas durante la jornada de paro.

El vicerrector Emiliano Yacobitti informó que la adhesión a la medida será una decisión individual de cada docente y trabajador no docente. Por ese motivo, el desarrollo de las actividades puede variar entre las distintas facultades, carreras y cátedras.

"La situación es muy difícil, pero la Universidad va a estar abierta. La adhesión a la medida de fuerza va a depender de cada profesor/ra y trabajador/ra no docente", señaló Yacobitti.

De esta manera, el paro nacional no implica un cierre general de las instalaciones de la UBA, aunque puede producir modificaciones en el dictado de clases y otras actividades en función de la adhesión del personal.

Cómo continúa el conflicto durante agosto

La jornada de este miércoles forma parte de un cronograma de medidas que continuará durante las próximas semanas.

La Conadu Histórica convocó a un paro de cinco días entre el lunes 18 y el sábado 22 de agosto. Para el miércoles 19, cuando se cumplirán 300 días desde la sanción de la Ley 27.795, el Frente Sindical de las Universidades Nacionales prevé además una jornada de visibilización, con actividades en distintas instituciones y una movilización hacia el Palacio Sarmiento.

Por su parte, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) anunció un nuevo paro nacional de 48 horas para el jueves 27 y viernes 28 de agosto.

El conflicto también tendrá una nueva instancia institucional el 4 de septiembre, cuando el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) realice en Bariloche su 96° Plenario de Rectoras y Rectores. Entre los temas previstos estará el presupuesto universitario para 2027.

La próxima instancia formal de negociación salarial entre el Gobierno y los representantes del sector universitario está prevista para el 1° de septiembre.