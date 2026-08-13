El Código Civil y Comercial regula estas relaciones y establece derechos, obligaciones y mecanismos de protección diferentes de los del matrimonio

Las uniones convivenciales forman parte del sistema jurídico argentino desde la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial. La normativa reconoce a las parejas que conviven sin contraer matrimonio y establece un conjunto de derechos, obligaciones y mecanismos de protección específicos, diferentes de los previstos para los cónyuges.

La figura está regulada a partir del artículo 509 del Código Civil y Comercial y contempla las relaciones de pareja estables, públicas y permanentes entre dos personas que comparten un proyecto de vida en común. Según explican desde Grispo Abogados, cuando se cumplen los requisitos legales, la unión convivencial genera efectos jurídicos concretos.

Qué es una unión convivencial

La ley define a la unión convivencial como la vida en pareja basada en una relación afectiva, pública, notoria, estable y permanente entre dos personas, sean del mismo o de distinto sexo, que conviven y desarrollan un proyecto de vida común.

Para que la relación produzca efectos jurídicos deben cumplirse determinados requisitos:

Existencia de una relación de pareja

Convivencia estable y permanente

Vínculo singular, sin convivencias paralelas

Un mínimo de dos años de convivencia

Además, el Código exige que ambas personas sean mayores de edad, que no exista parentesco entre ellas y que ninguna mantenga un matrimonio vigente ni otra unión convivencial registrada.

Registro: cuándo conviene y para qué sirve

La inscripción de la unión convivencial puede realizarse en los registros habilitados por cada jurisdicción. Allí es posible registrar el inicio de la unión, su cese y también los pactos de convivencia.

Sin embargo, el registro no es obligatorio para que la unión exista legalmente. La principal diferencia es probatoria: cuando la unión está inscripta, la convivencia se presume acreditada frente a terceros. Si no está registrada, igualmente puede demostrarse mediante otros medios de prueba.

Para realizar el trámite se requiere la documentación de ambos convivientes, comprobantes de domicilio y la participación de dos testigos mayores de edad. También debe acreditarse una convivencia mínima de dos años.

Pactos de convivencia: cómo funcionan

La legislación permite que los convivientes celebren pactos para regular distintos aspectos de la vida en común. Estos acuerdos deben formalizarse por escrito y, si la unión está registrada, también pueden inscribirse para que tengan efectos frente a terceros.

Entre otras cuestiones, los pactos pueden establecer:

Cómo se contribuye a los gastos del hogar

Qué sucederá con la vivienda en caso de separación

Cómo se distribuirán determinados bienes obtenidos mediante esfuerzo común

No obstante, existen límites que no pueden ser modificados por acuerdo privado. Los convivientes no pueden excluir la asistencia mutua, la obligación de contribuir al sostenimiento del hogar, la responsabilidad por determinadas deudas familiares ni la protección de la vivienda familiar.

Desde Grispo Abogados señalaron que la ley establece un piso mínimo obligatorio que no puede ser dejado de lado mediante acuerdos particulares.

Derechos y obligaciones durante la convivencia

Cuando no existe un pacto específico, se aplica el régimen legal previsto por los artículos 518 a 522 del Código Civil y Comercial.

Durante la convivencia:

Cada integrante administra sus propios bienes

Existe un deber de asistencia mutua

Ambos deben contribuir a los gastos del hogar

Existe responsabilidad solidaria por determinadas deudas vinculadas al sostenimiento familiar y a la educación de los hijos

y a la educación de los hijos La vivienda familiar cuenta con protección especial

A diferencia del matrimonio, la unión convivencial no genera automáticamente una comunidad de bienes. En principio, cada bien pertenece a quien figure como titular.

Qué ocurre cuando la pareja se separa

La unión convivencial puede finalizar por mutuo acuerdo, decisión unilateral de uno de los integrantes, cese efectivo de la convivencia, matrimonio, fallecimiento o nueva unión, entre otras causas previstas por la ley.

Ante la ruptura, la normativa contempla distintos efectos.

Compensación económica

Uno de los convivientes puede reclamar una compensación económica cuando la separación le genera un desequilibrio económico manifiesto vinculado con la convivencia. El beneficio no es automático y requiere acreditar tanto el perjuicio como su relación con la vida en común.

La compensación puede consistir en una suma de dinero, la atribución del uso de un bien u otras modalidades determinadas judicialmente.

Protección de la vivienda

La vivienda familiar puede ser atribuida temporalmente a uno de los convivientes por un plazo máximo de dos años desde el cese de la unión. En los casos de alquiler, quien no figure como locatario puede continuar ocupando el inmueble hasta el vencimiento del contrato.

Asimismo, si uno de los integrantes fallece, el conviviente supérstite puede solicitar un derecho real de habitación gratuito por hasta dos años, siempre que reúna los requisitos legales exigidos.

Bienes adquiridos durante la convivencia

La regla general es que los bienes pertenecen a quien aparece como titular. La unión convivencial no genera una comunidad ganancial como la existente en el matrimonio.

No obstante, pueden existir reclamos judiciales fundados en otras figuras jurídicas, como el enriquecimiento sin causa, cuando una de las partes acredita aportes realizados durante la convivencia.

Las diferencias con el matrimonio

El Código Civil y Comercial regula de manera separada al matrimonio y a las uniones convivenciales. En el matrimonio existe un régimen patrimonial específico y la posibilidad de optar entre comunidad de ganancias o separación de bienes.

Si no se pacta otra alternativa, rige la comunidad de ganancias, por la cual los bienes adquiridos a título oneroso durante el matrimonio integran el patrimonio común y, en caso de divorcio, se dividen en partes iguales.

Otra diferencia relevante aparece en materia sucesoria. Mientras el cónyuge tiene derechos hereditarios reconocidos por la ley, en la unión convivencial el conviviente no hereda automáticamente, salvo que exista un testamento u otra disposición legal aplicable.

En qué casos se rechaza la compensación económica, según un fallo

Uno de los pronunciamientos recientes vinculados con las uniones convivenciales fue dictado por la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Azul, que rechazó un reclamo de compensación económica presentado por una mujer contra su expareja.

La demandante solicitó una prestación económica equivalente a un salario mínimo, vital y móvil durante once años, período en el que afirmó haber mantenido una relación de convivencia con el demandado. Según la presentación, la pareja había compartido un proyecto de vida común e incluso había registrado un certificado de convivencia en 2017.

Durante el análisis del expediente, la Justicia advirtió que la mujer había permanecido legalmente casada con otra persona durante toda la relación cuya ruptura motivó el reclamo. Aunque manifestó encontrarse separada de hecho desde 2013, el divorcio de su matrimonio anterior fue dictado recién en marzo de 2025.

Sobre esa base, los jueces aplicaron el artículo 510, inciso d, del Código Civil y Comercial, que exige la inexistencia de impedimentos de ligamen para reconocer una unión convivencial con efectos jurídicos.

La sentencia de primera instancia concluyó que la situación encuadraba en una simple convivencia y no en una unión convivencial reconocida por la ley, por lo que la actora no podía acceder al régimen de compensación económica previsto para estas últimas.

Posteriormente, la Sala I de la Cámara de Azul confirmó el fallo. El tribunal consideró que el planteo de inconstitucionalidad formulado por la demandante había sido presentado fuera de tiempo y sostuvo que el Código Civil y Comercial establece requisitos concretos para acceder a los efectos jurídicos de las uniones convivenciales.

Los magistrados señalaron que la existencia de un matrimonio previo vigente constituye un obstáculo legal para reconocer una unión convivencial y acceder a los beneficios específicos previstos por esa figura.

Al mismo tiempo, aclararon que la decisión no impide eventualmente promover otros reclamos civiles vinculados con aportes patrimoniales realizados durante la convivencia, mediante herramientas como el enriquecimiento sin causa o la sociedad de hecho, aunque bajo regímenes jurídicos distintos al derecho de familia.

De esta manera, el fallo ratificó que el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley es condición indispensable para acceder a la protección jurídica de las uniones convivenciales.