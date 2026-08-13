Jubilados, con aumento confirmado a partir de septiembre

Al conocerse el Índice de Precios al Consumidor de julio, quedaron establecidos los montos que cobrarán las jubilaciones y pensiones en noveno mes del año

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un incremento del 2,1% en los haberes de los jubilados y pensionados durante el próximo mes de septiembre. Esta actualización se debe de manera directa a la variación del Índice de Precios al Consumidor que el Indec registró para el mes de julio, la cual sirve como referencia oficial para la fórmula de movilidad vigente. Con este porcentaje definido, se despejan las dudas respecto a las escalas que regirán durante el octavo mes del año para las distintas prestaciones.

Los titulares de todo el país percibirán la actualización automática en sus cuentas bancarias sin necesidad de realizar trámites presenciales o virtuales ante el organismo previsional. De esta forma, la jubilación mínima, que durante agosto es de $419.775,93, pasará a $428.591,22.

Junto con el ajuste mensual por movilidad, el Gobierno nacional ratificó la continuidad de la asistencia financiera complementaria para acompañar a los sectores que perciben menores recursos. El sostenimiento del bono extraordinario de $70.000 funciona como un pilar para amortiguar el impacto del costo de vida en la canasta básica alimentaria y los medicamentos. De esta manera, el esquema definitivo para el cobro mensual queda estructurado con los haberes fijos actualizados y el refuerzo correspondiente.

Cuánto se cobra por ANSES en agosto: jubilados y pensionados

Para este período, los haberes previsionales y las pensiones asistenciales quedarán establecidos bajo el siguiente esquema detallado con el impacto de la suba.

Jubilación mínima : el haber base pasa a ser de $428.591,22. Al sumar el bono extraordinario de $70.000, el monto total alcanza los $498.591,22.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : el haber base se ubica en $342.890,98. Con la inclusión del refuerzo de $70.000, el cobro final queda en $412.890,98.

Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez : el haber puro pasa a $300.013,86. Al integrar la suma fija de $70.000, alcanza un haber total de $370.013,86.

Pensión para Madres de 7 hijos o más : el haber base equivale a la mínima de $428.591,22, alcanzando un cobro total con bono de $498.591,22.

Jubilaciones superiores a la mínima: con el incremento del 2,1% aplicado sobre las escalas escalonadas, el tope máximo se fija en $2.884.013,07 (sin bono).

Jubilados: fechas de cobro de septiembre 2026

El calendario de acreditación diseñado por el Ministerio de Capital Humano y la ANSES se desplegará de forma escalonada según la finalización del Documento Nacional de Identidad de cada beneficiario.