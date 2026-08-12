Préstamos para jubilados y pensionados de hasta $50 millones, condiciones y requisitos

El Banco Nación tiene una línea de financiamiento con plazo de devolución de hasta 72 meses y cuotas sujetas al nivel de ingresos

Los jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través del Banco Nación (BNA) cuentan con la posibilidad de acceder a la línea de préstamos personales "Nación Previsional", impulsada por la entidad pública. La propuesta crediticia contempla un monto mínimo de $1.000.000 y un techo de financiación que alcanza los $50.000.000, con plazos de devolución de 36 hasta 72 meses, constituyéndose como una opción orientada a financiar proyectos personales o cubrir gastos imprevistos.

Sin embargo, el otorgamiento de la cifra máxima no es automático para todos los solicitantes. La entidad bancaria realiza una evaluación crediticia individual para definir la suma exacta a otorgar, la cual se encuentra condicionada por la capacidad de pago del titular. Para resguardar la economía del beneficiario, el valor de la cuota mensual tiene fijado un límite de afectación que no puede superar el 35% de los ingresos netos percibidos.

Créditos para jubilados: modalidades y condiciones

El esquema de devolución varía según el canal utilizado por el beneficiario para el pago de las cuotas. La línea oficial contempla diferentes características técnicas y financieras para los solicitantes:

Exclusividad para jubilados y pensionados que cobren sus ingresos en el Banco Nación.

Amortización por sistema francés con cuotas fijas mensuales y consecutivas.

Cobro mediante débito automático directo en la caja de ahorros o por código e@descuentos de Anses.

Plazos de cancelación flexibles de 36 a 72 meses para los clientes de la institución.

Tasa Nominal Anual (TNA) fija del 56% para la modalidad con débito en cuenta a 72 meses.

Costo Financiero Total (CFT) expresado en TNA del 67,77% (con una TEA del 93,32% que incluye IVA sobre intereses).

Opción de renovación anticipada una vez cancelado el 10% de las cuotas, manteniendo un historial de pago regular.

El impacto de las cuotas sobre el haber previsional

Para determinar el límite financiero de cada préstamo, el banco establece una afectación tope del 35% sobre el ingreso neto mensual del jubilado. Considerando esa escala de referencia, los montos máximos a comprometer por mes varían según el haber recibido:

Un jubilado con un haber de $500.000 puede destinar una cuota máxima de hasta $175.000 mensuales.

Quien perciba un ingreso neto de $700.000 puede asumir un compromiso mensual con tope de $245.000.

Quienes dispongan de ingresos superiores verán ampliado su margen de crédito proporcionalmente a su haber.

Es necesario remarcar que esos valores corresponden al margen máximo permitido para la cuota y no implican que con ese monto se acceda automáticamente al techo de los $50 millones. El capital final otorgado dependerá del análisis de riesgo del banco, el plazo elegido y la tasa vigente.

Evolución de haberes y movilidad previsional

La solicitud de estos créditos cobra relevancia tras la aplicación del ajuste del 1,9% en los haberes de ANSES, fijando la jubilación mínima en un piso cercano a los $419.800 sin incluir bonos adicionales. La capacidad crediticia volverá a modificarse en septiembre por la fórmula de movilidad mensual vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio que difunde el Indec. Ante estimaciones que ubican la inflación mensual en torno al 2%, el haber mínimo pasaría a rondar los $428.200 el próximo mes, lo que ampliará el margen de afectación de cuota para las futuras solicitudes.