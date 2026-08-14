La Fundación Apolo presentó videos de la mansión que habría ocupado la expareja y que podrían aportar nuevos elementos a la investigación judicial

La investigación judicial que involucra a Martín Insaurralde y Jesica Cirio sumó nuevo material audiovisual. Se trata de videos e imágenes de la vivienda que compartieron y que podrían ayudar a reconstruir cómo estaba equipada la propiedad antes del allanamiento realizado en octubre de 2023.

El material fue presentado por la Fundación Apolo, organización encabezada por Yamil Santoro, que realizó una presentación digital ante la Justicia y tiene previsto entregar también la documentación en formato físico.

Los archivos incorporan información técnica que podría ayudar a ubicar temporalmente cada registro y reconstruir la situación de la propiedad en ese momento. De esta manera, las imágenes podrían servir para establecer diferencias entre el estado de la mansión que muestran las grabaciones y lo que posteriormente encontraron los investigadores.

Qué muestran los videos de la mansión de Martín Insaurralde

Uno de los principales elementos que surge del nuevo material es la cantidad y variedad de objetos que aparecen dentro de distintos sectores de la propiedad.

La comparación que plantean los denunciantes apunta a establecer qué pertenencias aparecen en las filmaciones y cuáles no formaban parte del escenario registrado durante el operativo.

Las grabaciones permiten recorrer diferentes ambientes de la vivienda y muestran espacios destinados tanto al uso cotidiano como al entretenimiento y al almacenamiento de pertenencias.

Entre las imágenes aparecen:

El vestidor de Cirio, con numerosas prendas, calzado y un sector destinado al maquillaje.

Un playroom con juegos y distintos elementos de entretenimiento.

Un gimnasio equipado con máquinas para hacer ejercicio y pesas.

Una mesa de pool profesional, máquinas Arcade y un flipper.

Una habitación destinada a huéspedes, con baño privado.

Un living con una pantalla de grandes dimensiones, varios sillones y una mesa para 12 personas.

El interés de los denunciantes está puesto especialmente en determinar si el contenido de las grabaciones permite establecer que determinados objetos fueron retirados de la propiedad antes del allanamiento.

La hipótesis sobre el estado de la vivienda antes del allanamiento

Uno de los puntos que deberá determinar la Justicia es si las imágenes permiten reconstruir cómo estaba equipada la vivienda en los días previos al operativo del 24 de octubre de 2023.

La información presentada busca facilitar una comparación entre lo que aparece en los videos y las condiciones registradas durante el procedimiento judicial. Esa diferencia podría ser relevante para establecer si hubo modificaciones en el contenido de algunos ambientes.

Los videos todavía deben ser incorporados formalmente al expediente y analizados dentro de la causa para establecer qué valor probatorio pueden tener.

En qué estado está la causa contra Insaurralde y Cirio

La investigación tiene como eje un supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de activos y volvió a cobrar impulso durante julio, luego de que se difundieran otros registros relacionados con dinero en efectivo y pertenencias dentro de la vivienda.

En ese marco, el fiscal Sergio Mola había solicitado la detención preventiva de Insaurralde y Cirio. Sin embargo, el juez federal Luis Armella rechazó el pedido al considerar que, en esta etapa, se trataba de una medida prematura.

La Justicia sí impuso restricciones sobre ambos. Insaurralde y Cirio tienen prohibido salir del país y tampoco pueden alejarse más de 50 kilómetros de los domicilios que declararon ante el tribunal.

Además, si alguno de los dos necesita ausentarse durante más de 24 horas, debe solicitar previamente autorización judicial.

Por otra parte, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la inhibición general de bienes que pesa sobre ambos. La medida alcanza, entre otros activos, a cuentas bancarias, vehículos y propiedades.