Cómo se paga el feriado del 17 de agosto en Argentina

El calendario oficial de feriados nacionales marca una nueva cita en el esquema de descansos anuales de la Argentina, correspondiente a la conmemoración del paso a la inmortalidad del General José de San Martín. La jornada del lunes 17 de agosto configura un fin de semana largo de tres días consecutivos que movilizó la actividad turística en los principales destinos del país, al tiempo que reconfigura la rutina habitual del comercio, la administración pública y los servicios esenciales.

Para el sector productivo y laboral, la llegada de un día festivo nacional plantea la necesidad de precisar el encuadre normativo que regula las jornadas de trabajo durante las fechas patrias. La legislación laboral argentina establece criterios específicos respecto al cálculo de la remuneración, los recargos salariales y el régimen de francos compensatorios para quienes deban prestar tareas en el inicio de la semana.

Normativa laboral y liquidación salarial para el feriado nacional

De acuerdo con lo estipulado en la Ley de Contrato de Trabajo, las jornadas declaradas como feriados nacionales inamovibles se rigen bajo el esquema legal del descanso dominical obligatorio. En este marco, los trabajadores en relación de dependencia tienen derecho a no prestar servicios manteniendo su remuneración habitual:

Liquidación en caso de trabajar : si el empleador convoca a prestar tareas durante el lunes 17 de agosto y el dependiente asiste a su puesto, la jornada debe abonarse con un recargo del 100% respecto del día de trabajo común. Esto significa que el empleado percibirá el valor de un día normal más un adicional equivalente a otra jornada completa ( pago doble ).

Tratamiento para quienes no trabajan : los asalariados que no sean requeridos para prestar servicios percibirán el día como si lo hubieran trabajado normalmente, calculándose según el divisor habitual contemplado para los feriados de pago obligatorio.

Diferencia con los días no laborables: a diferencia de lo que ocurre con los días declarados optativos para el empleador (donde la decisión de prestar tareas y el pago resultan simples), el feriado del 17 de agosto es de acatamiento generalizado para la actividad privada y el sector público.

Régimen para trabajadores mensualizados, jornalizados y servicios esenciales

El esquema de liquidación contempla situaciones específicas dependiendo del tipo de contratación de los trabajadores que desempeñen funciones durante el fin de semana largo:

Personal mensualizado: para calcular el valor exacto de la jornada del feriado trabajado, el sueldo básico se divide por 25 (y no por 30), al que se le suma el valor diario ordinario para conformar el pago correspondiente al día festivo.

Personal jornalizado: el empleado cobra el jornal habitual por la jornada no trabajada. Si prestó funciones, percibirá el importe de una jornada doble por el total de horas efectivamente trabajadas durante la fecha patria.

Guardias y servicios de emergencia: en aquellas industrias de proceso continuo, servicios de salud, transporte público y seguridad que no interrumpan su actividad, el personal de turno mantendrá el derecho al cobro de las horas trabajadas al doble, sumado al otorgamiento de francos de compensación según lo establezca el convenio colectivo del rubro.

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