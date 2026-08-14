Qué hacer el fin de semana largo en Buenos Aires, con festejos por el Día del Niño

Este sábado y domingo se combinan dos factores importantes para el disfrute de los porteños y visitantes: el domingo habrá festejos y el lunes es feriado

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para vivir un fin de semana largo cargado de actividades recreativas, culturales y gastronómicas. La coincidencia del feriado nacional del lunes con las celebraciones del Día del Niño este domingo genera un marco ideal para que familias, vecinos y turistas salgan a disfrutar de la amplia agenda de propuestas gratuitas y al aire libre que ofrece el territorio porteño.

Entre las principales atracciones de la grilla se destacan los grandes festejos infantiles en espacios icónicos de la Capital, con espectáculos de primer nivel encabezados por Topa en la Floralis Genérica y una variada programación teatral en el Centro Cultural 25 de Mayo de Villa Urquiza. A su vez, los fanáticos del tango y la gastronomía tendrán citas imperdibles con una milonga especial de campeones mundiales y el regreso del afamado festival de parrillas en Palermo.

Qué hacer el fin de semana en Buenos Aires: agenda con los mejores planes

Para no perderse ninguna opción, el Ministerio de Cultura porteño centralizó toda su programación a través de la plataforma digital LINDA, donde se puede consultar el detalle completo de horarios y ubicaciones. A continuación, el repaso por los principales eventos para agendar durante estos tres días de descanso:

La fiesta de los chicos en la Floralis con show de Topa

El evento central para celebrar el Día del Niño se desarrollará este domingo de 12:00 a 18:00 horas en la Plaza de las Naciones Unidas (Av. Figueroa Alcorta 2301), junto a la icónica escultura de la Floralis Genérica. La jornada ofrecerá juegos, cine al aire libre, talleres creativos, kermés, plaza blanda y zonas de descanso. En el escenario principal se presentarán la Monster Buu Band y Anilú, mientras que el gran cierre estará a cargo de Topa con un show musical para toda la familia. En caso de lluvia, la actividad se reprogramará para el sábado 29 de agosto.

Asterix y un tributo a la historieta en el Obelisco

A 100 años del nacimiento de René Goscinny, célebre guionista de universos universales como Asterix, Lucky Luke y El pequeño Nicolás, la calle Corrientes se vestirá de fiesta este sábado de 20:00 a 02:00 de la mañana en el tramo comprendido entre Cerrito y Uruguay. La edición especial de "Corrientes 24hs" incluirá un mapping audiovisual sobre el Obelisco, proyecciones en pantalla gigante, actividades familiares y promociones especiales en restaurantes y librerías de la avenida.

Celebraciones infantiles en el CC 25 de Mayo y la Usina del Arte

El Centro Cultural 25 de Mayo de Villa Urquiza (Av. Triunvirato 4444) ofrecerá durante todo el fin de semana espectáculos en vivo como Cosas Chiquienormes, Mundo Arlequín, Mecache Rock y proyecciones del filme La chica más rara del mundo, de Mariano Cattaneo (entradas disponibles en cc25.org). Por su parte, la Usina del Arte (Caffarena 1, La Boca) recibirá el domingo a Tan Gurí, Vanessa Alanis y la Pequeña Big Band entre las 16:00 y las 18:00 horas, acompañando las presentaciones con salas de escape, talleres y visitas guiadas.

El domingo habrá varias celebraciones por el Día del Niño

Gastronomía a las brasas y la previa del Tango BA Festival

Para los amantes del buen comer, el Hipódromo de Palermo (Av. Del Libertador y Av. Dorrego) albergará el festival gastronómico CARNE! el sábado y domingo de 12:00 a 20:00 horas, reuniendo 35 stands y food trucks con diversidad de cortes vacunos, cerdo, cordero, cocina al disco, cerveza artesanal y postres.

Finalmente, la previa del Tango BA Festival y Mundial abrirá sus puertas este lunes a las 18:00 horas en la Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575) con la "Milonga de los Campeones", contando con la exhibición de Bárbara Ferreyra y Agustín Agnés, campeones mundiales de Tango de Pista 2021. El certamen oficial comenzará formalmente el miércoles 19 en la Usina del Arte y se extenderá hasta las finales en el Teatro Gran Rex a comienzos de septiembre.