El concurso preventivo puede ayudar a reorganizar deudas y salvar una empresa, pero el mayor riesgo es pedirlo cuando ya es tarde

Existe una idea profundamente arraigada en el mundo empresario: que una empresa que se presenta en concurso preventivo es una empresa quebrada. Esa percepción no solo es equivocada, sino que muchas veces conduce a tomar una de las peores decisiones posibles: esperar demasiado para actuar.

El concurso preventivo no fue concebido para liquidar empresas. Su verdadera finalidad es exactamente la opuesta. La ley lo creó para proteger la continuidad de la actividad económica, preservar las fuentes de trabajo y brindar a las empresas una herramienta que les permita renegociar ordenadamente sus deudas mientras continúan operando. En otras palabras, busca salvar empresas que todavía tienen futuro, no administrar su desaparición.

La experiencia profesional demuestra que el problema rara vez comienza con la cesación de pagos. Mucho antes aparecen señales que suelen ser minimizadas: refinanciaciones permanentes, utilización de créditos cada vez más costosos para cancelar obligaciones anteriores, venta de activos para sostener el giro habitual, pérdida de capital de trabajo, atrasos con proveedores, dificultades para acceder al financiamiento y una creciente presión impositiva y bancaria.

Cuando finalmente el empresario decide consultar, en muchos casos el escenario ya cambió. La crisis dejó de ser exclusivamente financiera y comenzó a comprometer la estructura misma del negocio. Es precisamente en ese momento cuando las posibilidades de una reorganización exitosa disminuyen de manera significativa.

Cuándo el concurso preventivo puede salvar a una empresa

Por eso, la pregunta que debería formularse un empresario no es cuándo dejará de poder pagar sus deudas. La verdadera pregunta es otra: ¿la empresa todavía conserva un negocio capaz de recuperarse si logra ordenar su situación financiera? Ese es el dato verdaderamente relevante.

Una empresa puede atravesar una severa crisis de liquidez y, sin embargo, conservar activos estratégicos de enorme valor: una cartera de clientes consolidada, productos competitivos, personal capacitado, una marca reconocida y capacidad para seguir generando ingresos. En esos casos, el problema no radica en el negocio, sino en la forma en que se encuentra financiado. Y justamente para esas situaciones fue pensado el concurso preventivo.

Por qué esperar demasiado puede agravar la crisis financiera

Los sistemas concursales más modernos avanzan cada vez más hacia mecanismos de intervención temprana. La razón es sencilla: cuanto antes se enfrenta una crisis financiera, mayores son las posibilidades de preservar el valor de la empresa. Esperar hasta que la cesación de pagos destruya la confianza de clientes, proveedores y entidades financieras suele convertir una dificultad administrable en un proceso mucho más complejo y costoso.

Naturalmente, ello no significa que el concurso preventivo sea siempre la respuesta adecuada. Si el modelo de negocios dejó de ser rentable, si el mercado desapareció, si el endeudamiento resulta objetivamente imposible de reestructurar o si la empresa carece de capacidad para generar recursos futuros, el problema ya no será exclusivamente financiero. En esos supuestos, prolongar artificialmente la situación puede perjudicar tanto a la propia empresa como a sus trabajadores, acreedores y socios.

Precisamente por eso, antes de adoptar una decisión resulta indispensable realizar un diagnóstico serio de la situación económica y financiera. No alcanza con analizar el volumen de la deuda. Es necesario evaluar si el negocio sigue siendo viable, cuál es la verdadera capacidad de generación de fondos, qué predisposición tienen los principales acreedores para negociar y si existe un plan de reestructuración capaz de devolverle sustentabilidad a la empresa.

En definitiva, el mayor error que observo no es que las empresas recurran al concurso preventivo. El verdadero error consiste en hacerlo cuando prácticamente ya no quedan alternativas.

Las crisis empresariales casi nunca aparecen de un día para otro. Se anuncian con tiempo. Lo importante es saber interpretar esas señales y actuar antes de que la realidad elimine la posibilidad de elegir.

Qué debe revisar una empresa antes de pedir concurso preventivo

Toda empresa que comience a experimentar dificultades financieras recurrentes debería analizar tempranamente su estructura de endeudamiento, proyectar su capacidad real de generación de fondos y evaluar las distintas alternativas de reestructuración disponibles. Esperar a la cesación absoluta de pagos casi nunca amplía las opciones; por el contrario, suele reducirlas. En materia concursal, las mejores decisiones son aquellas que se toman cuando la empresa todavía conserva aquello que realmente importa: un negocio con posibilidades de seguir creciendo.