La detención de Fernando Cerimedo en Bolivia vuelve a poner bajo la lupa su trayectoria política, empresarial y los procesos judiciales que lo involucraron

El consultor político y empresario Fernando Cerimedo fue detenido este martes en Bolivia, en el marco de una investigación por un ataque a balazos contra Nadia Beller, una abogada y activista boliviana que habría mantenido una relación sentimental con él. La detención vuelve a colocar en el centro de la escena a uno de los operadores que tuvo mayor exposición durante la campaña presidencial de Javier Milei y que, además, desarrolló actividades vinculadas con la comunicación política y empresarial en Argentina y otros países de la región.

Por qué detuvieron a Fernando Cerimedo en Bolivia

La Justicia boliviana investiga a Cerimedo por el ataque contra Beller. El episodio se produjo en un contexto en el que el consultor se encontraba en ese país, donde también habría tenido vínculos con el ámbito político.

Su nombre había vuelto a adquirir relevancia por su participación en actividades electorales en Bolivia. En los últimos tiempos, además, habría intervenido en la campaña del actual presidente Rodrigo Paz, quien mantiene una relación cercana con el gobierno de Milei.

El caso abre ahora una nueva instancia judicial para el empresario, que ya había quedado involucrado en investigaciones y controversias en Argentina y Brasil.

El papel de Cerimedo en la campaña de Javier Milei

Antes de llegar al Gobierno, Milei recurrió a una estructura de comunicación digital en la que Cerimedo tuvo un papel destacado.

El consultor reconoció haber coordinado miles de trolls en redes sociales durante la campaña presidencial de 2023. También recibió responsabilidades relacionadas con la fiscalización electoral de La Libertad Avanza, aunque posteriormente fue apartado de esa tarea.

Su influencia llegó a extenderse al entorno más cercano del entonces candidato. Entre otras gestiones, participó en la intermediación que permitió concretar la entrevista de Milei con el periodista estadounidense Tucker Carlson.

Cerimedo explicó además cómo entendía una de las herramientas que utilizaba en las campañas electorales. Reconoció que realizaba "campañas negativas", que definió como "suministrar información real que el candidato rival no quiere que se conozca".

La relación con Milei, sin embargo, habría perdido intensidad con el paso del tiempo. Actualmente, Cerimedo no ocupa un cargo dentro de la administración nacional.

Desde la Casa Rosada señalaron sobre el vínculo entre ambos: "Estaba hace tiempo distanciado del Presidente".

La relación con La Derecha Diario y Numen Publicidad

Además de su actividad como consultor, Cerimedo estuvo ligado al desarrollo de La Derecha Diario, uno de los medios identificados con el espacio libertario.

El empresario fue fundador y accionista del portal, aunque su participación societaria habría cambiado durante este año. También es CEO de Numen Publicidad, compañía vinculada con la estructura empresarial que sostiene al medio.

La publicación está editada por Madero Media Group SRL, sociedad relacionada con Numen Publicidad. Según el registro mencionado en la información original, la firma figura sin empleados en Nosis.

La plataforma amplió su presencia fuera de Argentina y actualmente cuenta con ediciones en México, Estados Unidos, Israel, Uruguay y Ecuador.

La cercanía entre el medio y el oficialismo libertario continúa siendo visible en redes sociales. Este martes, por ejemplo, Milei compartió cinco publicaciones de La Derecha Diario.

De la Juventud Peronista a las campañas de Macri, Bolsonaro y Paz

La actividad política del consultor comenzó antes de su vínculo con Milei y se extendió a distintos espacios y países.

Durante 2019 participó de la campaña de Mauricio Macri para buscar la reelección presidencial. Según su propio relato, llegó a ese espacio a través de Patricia Bullrich.

Su experiencia internacional también incluyó el trabajo para Jair Bolsonaro en Brasil. Más recientemente, su nombre apareció vinculado a la campaña del presidente boliviano Rodrigo Paz.

Antes de consolidarse como consultor político, Cerimedo también tuvo participación en la Juventud Peronista de La Matanza, lo que muestra un recorrido político previo a su incorporación al espacio libertario.

La investigación de Brasil que lo involucró

El empresario también apareció mencionado en una causa judicial brasileña vinculada con las acciones desplegadas después de las elecciones presidenciales de 2022.

La investigación buscó determinar responsabilidades en el intento de desconocer el resultado electoral que dio como ganador a Luiz Inácio Lula da Silva frente a Bolsonaro.

En ese expediente, el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes incluyó a Cerimedo entre las personas investigadas. La resolución permitió avanzar con allanamientos y detenciones destinados a reunir pruebas sobre la organización.

La Justicia brasileña lo ubicó dentro del denominado "núcleo de desinformación y ataques al sistema electoral".

Cerimedo rechazó las acusaciones y cuestionó el proceso judicial con una frase que mantuvo durante su defensa: "La causa es una persecución política, ideológica".

La investigación terminó formando parte del proceso que alcanzó a Bolsonaro, quien recibió posteriormente una condena de 27 años de prisión.

La causa por la venta de un departamento a dos personas

En Argentina, uno de los antecedentes judiciales más relevantes de Cerimedo corresponde a una causa por una operación inmobiliaria en Mar del Plata.

La Justicia determinó que había vendido el mismo departamento a dos personas. El caso derivó en una condena penal por defraudación y estafa.

La sentencia fue dictada en 2016 y estableció que Cerimedo era jurídicamente responsable de los delitos de defraudación por desbaratamiento de derechos acordados y estafa en concurso ideal. El tribunal le impuso una pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional.