Un estudio de Zuban Córdoba midió el impacto del conflicto con Brasil y otro, de Atlas Intel, dejó una foto crítica sobre la influencia de Trump

La relación de Argentina con Brasil está en su peor momento por los reiterados ataques verbales del presidente Javier Milei a su par de ese país, Luiz Inacio "Lula" Da Silva, y una nueva encuesta de opinión pública arrojó que 7 de cada 10 personas desaprueban esa conducta, mientras que otro sondeo mostró que el alineamiento total con Estados Unidos (EE.UU.) tampoco sería una política tan simpática para el electorado.

La consultora Zuban Córdoba relevó durante el fin de semana las opiniones en torno a la pelea de Milei con Lula y la relación con Brasil, con un resultado que no favorece al Presidente. En paralelo, iProfesional analizó otro estudio reciente de la firma Atlas Intel -una de las que mejor pronosticó el "fenómeno Milei" allá por 2022 y 2023- que midió la mirada que hay en Argentina sobre la relación con EE.UU.

Aunque el sondeo de Atlas Intel, que realiza encuestas mensuales en siete países de Latinoamérica en colaboración con la agencia financiera Bloomberg, relevó la opinión del electorado sobre otros aspectos de la coyuntura político-económica, el apartado sobre Estados Unidos cobra valor precisamente por el contexto en el que se da.

Y es que el conflicto que desató Milei con Brasil al tratar a Lula de "ladrón" y "presidiario" durante un acto en ese país junto al candidato opositor Flavio Bolsonaro solo se explica, según numerosos analistas, por su alineamiento con EE.UU. y en particular con Donald Trump, que busca maximizar su influencia política sobre la región, donde el presidente brasileño queda casi como el último referente de la centro-izquierda frente a la corriente de derecha que crece elección tras elección.

¿Qué reveló la encuesta sobre los ataques de Milei a Lula Da Silva y la relación con Brasil?

Los ataques de Milei a Lula son un aspecto más de su alineamiento con Trump, mientras que la decisión del gobierno brasileño de invitar a retirarse al embajador argentino, Daniel Raimondi, es parte del costo a pagar. Pese a ello, el Presidente pasó el último domingo difundiendo en su cuenta de la red social X publicaciones de terceros con otros insultos a su par de Brasil. Una de ellas, además, de un legislador de Estados Unidos leal a Trump.

Siete de cada diez consultados desaprueban el tono de las críticas de Milei a Lula

Además del costo diplomático, esa insistencia de Milei puede jugarle en contra también en la política doméstica, según se desprende de la encuesta realizada por Zuban Córdoba donde el 70,5% de los consultados desaprobó los ataques del mandatario argentino a su par brasileño, frente a un magro 20% que dijo estar de acuerdo. El 9,5% "no sabe".

El sondeo se llevó a cabo en base a 1.200 casos entre el 8 y el 10 de agosto, es decir, al mismo tiempo en que Milei difundía por X un mensaje del legislador estadounidense del Partido Republicano Carlos Giménez que llamaba "puerco" a Lula. El mismo día, se conoció una entrevista donde el canciller de Brasil, Mauro Vieira, expresó que "Argentina debe cesar de inmediato las agresiones para volver al camino de la normalidad en la relación".

Casi el 90% destaca la importancia que tiene Brasil para la economía argentina

Nadie sabe si el Presidente vio o no esa entrevista, pero lo cierto es que insistió en esas "agresiones" repudiadas por el gobierno de Brasil que lesionan cada vez más el vínculo bilateral. En ese aspecto, la encuesta de Zuban Córdoba arrojó otro dato negativo para el Gobierno: el 88,9% considera que Brasil es "importante para la economía argentina".

De esta forma, casi 9 de cada 10 presentan un motivo muy concreto para rechazar las críticas altisonantes de Milei a Lula, que no parece tener nada que ver con las posiciones ideológicas como podría suponer el líder de La Libertad Avanza. Lo que está en la mira del electorado son las posibles consecuencias para la economía de una ruptura de relaciones con Brasil por la acción del Presidente.

¿Qué opina el electorado sobre la cercanía de Milei con EE.UU. según otro sondeo?

Mientras el electorado desaprueba mayoritariamente el conflicto que abrió Milei con Brasil, la cercanía que cultiva el Presidente con la administración de Trump, que parece la principal motivación de la agresividad con Lula, no le ofrece una compensación según lo que arrojó la encuesta de Atlas Intel realizada entre el 30 de julio y el 3 de agosto con 1.120 casos efectivos.

Estados Unidos tiene más imagen positiva que negativa entre los argentinos

En primer término, el 48,5% de los votantes consultados dijo tener una imagen negativa de Estados Unidos, mientras que la positiva llegó al 34,5%. Este número coincide llamativamente con el nivel de apoyo que suele exhibir el gobierno de Milei en distintas encuestas.

Seguidamente, la encuesta de Atlas Intel preguntó sobre el grado de cercanía que debería tener el país con Estados Unidos. Allí el 47,8% consideró que la relación debe ser "más distante", el 31,1% opinó que debe ser "más cercana" y el 13,4% dijo que "la relación debería mantenerse como está".

Una mayoría considera que el Gobierno debe tener una relación más distante con EE.UU.

Con esos números se puede concluir que el vínculo estrecho que cultiva Milei con EE.UU. puede tener una aceptación que ronde el 44%, lo que está muy lejos de ser una condena social a la política exterior del Gobierno, aunque aún así son más los que creen que debe haber mayor distancia y muchos más los que rechazan la figura de Trump, que es con quien se da la afinidad ideológica.

En ese contexto, el sondeo arrojó otro resultado que puede funcionar como una advertencia al Gobierno sobre su actual política exterior. Ante la pregunta sobre "cuánta influencia" creen que "tiene Trump sobre el Presidente" el 66,3% de los consultados respondió "mucha" y solo el 15,5% opinó que es una "influencia moderada".

El 66% de los votantes argentinos advierte que Trump tiene mucha influencia sobre Milei

No se trata de un dato menor, dado que además de la imagen negativa de Estados Unidos y la mirada crítica sobre la cercanía del gobierno de Milei con la potencia norteamericana la figura de Trump cosecha una imagen negativa del 57% entre los argentinos, según la encuesta.

Las nuevas críticas contra Lula que compartió Milei y profundizan el conflicto con Brasil

El último domingo Milei compartió distintos contenidos publicados en redes por dirigentes, medios y cuentas identificadas con sectores de derecha. Varios de esos mensajes incluyeron cuestionamientos e insultos dirigidos contra Lula da Silva y otras figuras de la política brasileña.

Uno de los posteos que el Presidente decidió republicar pertenecía al republicano Giménez, un legislador republicano nacido en La Habana que calificó de "puerco" a Lula y afirmó: "El odio y el desprecio con el que se expresa el delincuente Lula da Silva de Brazil hacia nuestro Secretario de Estado Marco Rubio proviene directamente de sus jefes en la dictadura castrocomunista".

El legislador acompañó sus palabras con un video en el que Lula cuestionaba a Rubio, a quien definió como "bolsonarista" y "antilatinoamericano o latinoamericano frustrado". Milei republicó el mensaje y no se quedó allí, dado que también difundió una publicación de La Derecha Diario donde una usuaria planteó que "Lula debería estar preso".

El Presidente también compartió un video protagonizado por Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en el que apuntó contra Lula Da Silva y contra el juez de la Corte Suprema brasileña, Alexandre de Moraes, a quien el libertario había llamado "basura calva" durante su última visita al país vecino. Horas después, compartió otro mensaje, en este caso de la cuenta Fuerzas de la Libertad, cuyo título era "desesperado Luladrón".

De esta forma, Javier Milei no parece interesado en bajar la tensión con Lula Da Silva que desató el peor conflicto diplomático que se recuerde con Brasil, al menos en democracia. Su alineamiento total con los Estados Unidos de Donald Trump parecen la única guía de su política exterior pero, según estas encuestas, ninguna de las dos cosas le reporta por ahora algún beneficio político-electoral fronteras adentro, acaso todo lo contrario.