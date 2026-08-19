Un informe de la UART revela que de enero a julio se registraron más de 72.000 demandas, impulsando las proyecciones de juicios de este año

Pasados los primeros siete meses del año, la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) presentó un informe sobre la litigiosidad judicial que transmite una radiografía sobre el mundo del trabajo, donde la recientemente sancionada Ley de Modernización Laboral se combina con el cierre de unas 30.000 empresas y la pérdida de más de 300.000 puestos de trabajo.

Según el documento de la UART, en lo que va del 2026 se registraron 72.525 nuevos expedientes judiciales vinculados a siniestros laborales, de manera tal que las proyecciones para el cierre de este año ubican el total en torno a las 137.800 demandas, cifra que sobrepasaría la marca histórica alcanzada en 2025, cuando se registraron 134.141 causas.

¿Qué provincia tiene más juicios por accidentes de trabajo?

El informe detalla que la provincia de Santa Fe se ubica en el primer puesto con 12.150 juicios, con un aumento del 18% en comparación con el período comprendido entre enero y julio del año pasado. El dato cobra relevancia si tenemos en cuenta que la variación interanual del total país registró una suba del 2% en igual período.

Destacan además que solo durante el mes de julio, en territorio santafecino se iniciaron 1.525 demandas, superando los 1.510 registrados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el mismo mes. En este marco, la UART proyecta para Santa Fe una tasa de 349 casos por cada 10.000 trabajadores para todo 2026, es decir, más del doble del promedio nacional, estimado en 138 juicios por cada 10.000 empleados.

Ahora bien, el relevamiento apunta que, en términos absolutos, la provincia de Buenos Aires encabeza el volumen acumulado de expedientes en los primeros siete meses del año con 28.666 causas, seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 13.939 demandas.

¿Qué reclama la UART a los jueces por los juicios laborales?

El informe indica que en julio se computaron 7.814 nuevas demandas a nivel nacional, una cifra inferior a junio. En este punto, la UART atribuyó esta desaceleración puntual a la pausa formal en la actividad de los tribunales por la feria judicial de invierno y no a una merma que se ve sostenida durante todo el año.

Esta situación se confirma al medir el desempeño del sistema en una ventana de doce meses: la cifra acumulada roza las 135.400 causas, en una tendencia continua al recorrido ascendente registrado en los períodos previos. En 2024 se habían alcanzado 126.055 demandas, mientras que en 2025 la cifra llegó a 134.141 expedientes, equivalente a un aumento interanual del 6,4%.

A través de un comunicado, la entidad aseguradora sostuvo: "Este escenario exige respuestas concretas por parte de los actores judiciales laborales" y subrayó: "Hay que revertir una dinámica que, de persistir, pone en riesgo a un sistema que hoy funciona y que es garantía para todos los trabajadores". Dicho en otras palabras, exhortó a los jueces a aplicar de forma estricta las disposiciones vigentes.

Para continuar en esa línea, recordó un reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, que revocó de manera unánime un fallo de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, donde el tribunal de alzada había aumentado el monto de la condena dictada contra una ART sin que la parte trabajadora hubiese recurrido la sentencia de primera instancia. Desde la UART advirtieron que el cumplimiento del artículo 89 del texto de la Ley de Modernización Laboral resulta clave para alinear las decisiones de las cámaras e instancias inferiores con los criterios del Máximo Tribunal.

¿Cómo influye la reforma laboral en los juicios por ART?

Si bien en el gobierno no hay una preocupación por estos porcentajes, desde la secretaría de Trabajo están siguiendo de cerca la evolución de las demandas, sobre todo para ver qué grado de incidencia tiene la entrada en vigencia de la reforma laboral. Hoy por hoy, observan que no subió la cantidad de accidentes físicos en el lugar de trabajo, ya que la siniestralidad muestra una tendencia general a la baja histórica, aunque sí aumentó de forma sostenida la litigiosidad laboral (los juicios y demandas contra las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo -ART-).

Las causas por accidentes e incapacidades laborales representan en la actualidad más de la mitad del total de los juicios que ingresan al fuero del trabajo. Entre las disposiciones aprobadas para desincentivar la proliferación de causas, el texto de la Ley 27.802 introdujo pautas para que los jueces adopten los criterios jurisprudenciales fijados por la Corte Suprema, aunque los primeros balances del período muestran que el caudal de reclamos mantiene un ritmo promedio cercano a las 400 presentaciones diarias.