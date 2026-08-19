Aumento para empleadas domésticas: día clave y qué puede pasar

La reapertura de las negociaciones paritarias para el personal de casas particulares marca un hito fundamental en la agenda económica del sector de cara al cierre de la temporada invernal. Tras la confirmación oficializada a través de la Resolución 5/2026 en el Boletín Oficial, representantes de las empleadas domésticas, las cámaras de empleadores y el Estado nacional volverán a reunirse en mesa plenaria para revisar la pauta de haberes que rige a la actividad a nivel federal.

El encuentro se desarrollará este viernes 21 de agosto a partir de las 14 horas mediante modalidad virtual, operando dentro de la órbita de la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano. Esta convocatoria abre la posibilidad formal de discutir una recomposición salarial para una de las ramas con mayor cantidad de empleo formal registrado en el país, luego de un período en el que no se registraron a partir de este mes.

Empleadas domésticas: la expectativa por la reunión y las categorías laborales vigentes

El temario central fijado para la sesión plenaria apunta a evaluar el comportamiento y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios mínimos regulados por la Ley 26.844. La decisión de convocar a esta comisión mixta genera expectativas entre las partes representadas, dado que el último tramo de incrementos acumulados finalizó en julio y dejó a la actividad transitando el presente mes con los pisos fijados en esa instancia de discusión.

Mientras se aguarda una posible actualización de las planillas salariales, el esquema legal que fija las remuneraciones mínimas para cada rubro laboral de la actividad se compone de la siguiente manera:

Supervisores : la hora para el personal con retiro se ubica en $4.438,77 y asciende a $4.829,13 en la modalidad sin retiro. En cuanto al sueldo mensualizado, los mínimos vigentes son de $553.725,91 y $612.673,11 respectivamente.

Personal para tareas específicas : el valor por hora alcanza los $4.223,25 (con retiro) y $4.597,18 (sin retiro). Los básicos mensuales representan $517.006,43 para la primera modalidad y $571.426,17 para la segunda.

Caseros: la hora establecida rige en $3.996,45, mientras que el salario mínimo garantizado por mes completo se ubica en $505.302,76.

Asistencia y cuidado de personas : el valor fijado por hora es de $3.996,45 con retiro y de $4.435,86 sin retiro. El haber mensual de referencia alcanza los $505.302,76 y los $558.972,92 según corresponda.

Personal para tareas generales: la categoría de mayor impacto en el rubro presenta una cotización por hora de $3.733,72 (con retiro) y $3.996,45 (sin retiro), con un piso mensual de $458.053,22 y $505.302,76 respectivamente.

Cuáles son los escenarios posibles para el nuevo esquema de pagos

La normativa publicada en la gaceta oficial no establece un porcentaje de recomposición predeterminado ni adelanta valores preliminares para la confección de una nueva grilla. La definición de cualquier ajuste porcentual requerirá del consenso entre las delegaciones gremiales y las patronales durante las deliberaciones fijadas para el viernes.

De lograrse un acuerdo en la comisión plenaria, los eventuales incrementos deberán ser formalizados a través de una disposición complementaria que fije los nuevos valores hora y mensualizados para cada franja de desempeño. En caso de ratificarse una suba, los empleadores deberán adecuar la liquidación de haberes correspondientes al período vigente o incorporar los retroactivos aplicables según las pautas resolutivas que disponga el organismo tripartito.