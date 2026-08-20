El fiscal Ferrari cuestionó estudios de la junta médica y sostuvo que documentación de Don Diego fue presentada como si perteneciera a su hijo

La controversia por los estudios médicos examinados durante el juicio por la muerte de Diego Maradona sumó una fuerte acusación del Ministerio Público. El fiscal Patricio Ferrari, junto con su colega Cosme Iribarren, sostuvo que documentación presuntamente correspondiente al padre del exfutbolista fue incorporada al expediente como si perteneciera a Diego.

El planteo surgió después de que el perito Cristian Trimarchi reconociera durante la audiencia del martes que algunos de los estudios revisados por la junta médica correspondían, según la defensa, a Don Diego Maradona.

Frente a esta situación, Ferrari afirmó que alguien incorporó documentación falsa al proceso y rechazó que el episodio pueda utilizarse para intentar invalidar lo actuado durante el debate.

"Nos engañaron, cometieron un delito y ahora quieren voltear un juicio cuando termina", afirmó el fiscal. Luego reforzó su postura: "El juicio no lo van a voltear".

Qué documentación recibió la Justicia tras la muerte de Maradona

La reconstrucción presentada por Ferrari ubicó el primer movimiento documental el 27 de noviembre de 2020, apenas dos días después de la muerte de Maradona.

En esa fecha apareció un poder relacionado con Swiss Medical que incluía entre sus representantes al abogado Dalbora. De acuerdo con la exposición del fiscal, ese mismo día el letrado respondió un requerimiento en nombre de la compañía.

El siguiente episodio ocurrió el 30 de noviembre. Ese día, Dalbora remitió un registro de comunicaciones entrantes y salientes correspondiente a la zona donde había fallecido Maradona.

Durante la audiencia, Ferrari también exhibió documentación enviada desde el estudio jurídico y señaló que en ella se consignaba que estaban siendo remitidos estudios médicos de Diego Maradona.

El fiscal cuestionó esa identificación y sostuvo: "No se puede andar mintiéndole a la gente diciéndole que le mandan los estudios de Diego Armando cuando mandan los de Don Diego".

Qué dicen los estudios de la clínica Los Arcos

El material que quedó en el centro de la controversia corresponde a estudios realizados en la clínica Los Arcos el 31 de agosto de 2011 y el 25 de junio de 2015.

Para sostener su planteo, Ferrari también recurrió a un informe de Migraciones que había sido solicitado por la defensa de Forlini. Según explicó ante los jueces, ese documento permite determinar que Diego Maradona se encontraba fuera del país durante parte del período en que fueron realizados los estudios cuestionados.

"La defensa de Forlini les pidió a ustedes, jueces, como una verdad, un informe de Migraciones de Maradona. El informe lo aportamos nosotros. El informe muestra que efectivamente Maradona estaba fuera del país", sostuvo.

A partir de ese elemento, el fiscal planteó que la documentación podía corresponder al padre de Diego y cuestionó que haya sido presentada bajo la identidad del exfutbolista.

"Ese estudio puede corresponder a una intervención del padre de Diego, pero ustedes lo aportaron con el nombre de Diego Armando. ¿Y ahora lo vienen a cuestionar?".

El fiscal defendió la actuación de la junta médica

Ferrari también rechazó los cuestionamientos que surgieron contra la junta médica después de que se conociera el error con los estudios.

Su argumento fue que la documentación no había llegado al proceso únicamente por iniciativa de la Fiscalía. Según explicó, había sido presentada por las partes, aceptada por el tribunal y posteriormente examinada durante la junta con intervención de peritos de parte.

En ese contexto, el fiscal apuntó contra Mariana Flichman, gerenta de Gestión de Riesgos de Swiss Medical, quien participó como perito de parte de Forlini. "La genia de Mariana Flichman, ¿no se dio cuenta que los estudios eran de Diego padre?", ironizó Ferrari.

Ferrari cuestionó la repercusión del caso

El fiscal también puso el foco sobre la difusión que tuvo el episodio después de la audiencia del martes y cuestionó que el hallazgo haya sido utilizado públicamente para poner en duda el desarrollo del juicio.

Durante su exposición mostró a los jueces distintos titulares publicados por medios de comunicación al día siguiente. Ferrari consideró que la aparición de la documentación pudo haber sido utilizada para generar confusión en torno al proceso.

"Solo el que puso la trampa puede saber dónde está oculta", afirmó. Y agregó: "La idea era empantanar la cancha".

Sobre el cierre de su exposición, el fiscal volvió a rechazar cualquier intento de utilizar el episodio para desacreditar el juicio y reiteró su acusación: "La realidad es esta: nos engañaron, cometieron un delito y ahora quieren voltear un juicio cuando termina", expresó.