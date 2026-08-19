La junta médica que analizó la muerte de Maradona incluyó por error estudios de su padre

En el juicio por la muerte de Diego Maradona detectaron que la junta médica había analizado estudios de su padre realizados en 2015

Una revisión de la prueba médica incorporada al juicio por la muerte de Diego Maradona terminó exponiendo una equivocación inesperada: dentro de los estudios considerados por la junta médica aparecieron informes que correspondían a su padre.

El hallazgo se produjo este martes, durante la exposición de uno de los especialistas que formó parte del grupo de 20 peritos que intervino en la elaboración del análisis médico. Mientras explicaba documentación relacionada con la función renal del exfutbolista, un abogado comparó los datos y detectó que uno de los informes correspondía a otra persona.

La documentación pertenecía a Don Diego Maradona y no al exjugador.

Qué análisis médicos del padre de Maradona generaron la confusión

La confusión se vincula con antecedentes médicos de Don Diego, quien en 2015 había sido internado y atendido por Swiss Medical. En aquella oportunidad se le realizaron diferentes análisis que presentaban valores alterados debido a los problemas de salud que padecía.

La incorporación de esos resultados al material examinado por la junta médica generó ahora una cuestión central para el debate: establecer qué papel tuvieron esos documentos en las conclusiones elaboradas sobre el estado de salud de Diego.

El episodio cobra relevancia porque la junta debía reconstruir los antecedentes clínicos del exfutbolista para determinar las circunstancias relacionadas con su fallecimiento.

La reacción de la querella

Mario Baudry, pareja de Verónica Ojeda y abogado de Dieguito Fernando, se refirió al documento cuestionado durante la audiencia. "Lo que se cuestiona es un estudio que se le hizo a Diego en 2015″, explicó.

El letrado además puso en duda que una equivocación de esas características pudiera atribuirse simplemente a un descuido, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde los hechos.

"Después de seis años, no creo que haya impericia, sino algo adrede", sostuvo.

Qué impacto podría tener el hallazgo

Ahora deberá determinarse si la documentación correspondiente a Don Diego fue utilizada efectivamente para sustentar alguna de las conclusiones de la junta médica sobre Diego Maradona.

Baudry señaló que, a su entender, la equivocación no modificaría el desenlace del proceso. Sin embargo, cuestionó la incorporación de ese material y consideró especialmente grave que una prueba ajena al paciente haya formado parte del análisis.

El episodio se conoce mientras el debate oral ya superó las 30 audiencias, en una causa que busca determinar las responsabilidades vinculadas con la atención médica que recibió Maradona antes de su muerte.

Juicio por la muerte de Maradona: un toxicólogo dijo que debió ser internado incluso contra su voluntad

El juicio que investiga la muerte de Diego Maradona sumó este martes el testimonio de Carlos Damín, jefe del Servicio de Toxicología del Hospital Fernández e integrante de la Junta Médica Interdisciplinaria.

Durante su declaración, el especialista sostuvo que el exfutbolista presentaba un cuadro que requería un nivel de atención superior al que recibía en su domicilio. Según su evaluación, Maradona debía haber sido internado, incluso sin su consentimiento, debido a las condiciones de salud que atravesaba.

Damín señaló además que se trataba de un "paciente de riesgo", entre otros motivos por sus antecedentes de consumo de cocaína y las consecuencias que ese historial había tenido sobre su organismo, incluido el funcionamiento cardíaco.

Las falencias que señaló en la atención médica

El toxicólogo también cuestionó la ausencia de determinados profesionales y tratamientos dentro del seguimiento que recibía Maradona.

"No había medicación antihipertensiva ni cardiológica en el listado, tampoco tenía un médico clínico, no tenía un cardiólogo y, si bien tenía psiquiatra, no estoy seguro de que lo haya visto con la frecuencia necesaria", afirmó.

Damín también se refirió al tratamiento indicado por la psiquiatra Agustina Cosachov. En particular, cuestionó la cantidad y combinación de medicamentos que recibía el exjugador.

Según el especialista, Cosachov "le suministraba una batería de medicamentos sin saber si los mismos podían causarle efectos secundarios al paciente". Durante su exposición, además, remarcó que Maradona tenía el hígado y los riñones "muy dañados".

Por qué consideró necesaria una internación

El especialista fue contundente al explicar por qué consideraba insuficiente el esquema de atención domiciliaria.

"El paciente tomaba mucha medicación que no era la adecuada; hubiera requerido otro tipo de internación, incluso una involuntaria. Un paciente sin control de sí mismo, sin controles de cuidado, que no puede tomar alcohol y toma, no puede comer con sal y come, decide quién entra y quién sale: no puede estar en una casa", agregó.

La declaración de Damín puso nuevamente bajo análisis las condiciones en las que Maradona permaneció en su domicilio durante los días previos a su fallecimiento.

El problema renal que detectó la autopsia

Otro de los especialistas que declaró fue Hernán Trimarchi, jefe del Servicio de Nefrología del Hospital Británico. El médico sostuvo que Maradona padecía una enfermedad renal crónica.

Trimarchi explicó que este tipo de afección puede avanzar sin manifestaciones evidentes, por lo que resultaba difícil identificarla en vida. En el caso de Maradona, la confirmación llegó mediante los estudios realizados después de su muerte.

Los dos profesionales formaron parte de la Junta Médica Interdisciplinaria coordinada por Carlos Mauricio Cassinelli, comisario mayor y director de Medicina Legal de la Superintendencia de la Policía Científica, quien también declaró durante el debate.

Qué reveló el análisis médico sobre los riñones

Las conclusiones de la Junta Médica determinaron que Maradona tenía una enfermedad renal crónica. El examen macroscópico de los órganos detectó una superficie rugosa en los riñones, mientras que el análisis microscópico encontró necrosis tubular aguda, glomeruloesclerosis y fibrosis intersticial, además de atrofia muscular leve.

El informe médico también analizó una posible relación entre los antecedentes de consumo de cocaína y una de las lesiones renales observadas.

"Según los antecedentes del paciente, el consumo de cocaína puede ser uno de los causales (de la glomeruloesclerosis focal y segmentaria), el cual no obstante puede no ser excluyente", señala el documento de 138 páginas.

Por otra parte, los estudios histopatológicos realizados como complemento de la autopsia no detectaron alcohol ni drogas en el organismo del exfutbolista.

La prueba que analiza la Fiscalía

El testimonio de los especialistas se produjo en una etapa relevante del juicio, ya que las conclusiones de la Junta Médica constituyen una de las principales pruebas consideradas por los fiscales Cosme Iribarren y Patricio Ferrari.

Ambos acusaron por homicidio simple con dolo eventual al neurocirujano y exmédico de cabecera Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el médico clínico Pedro Di Spagna, la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical Nancy Forlini, el enfermero Ricardo Almirón y el coordinador de enfermería Mariano Perroni.