Desalojo récord en Palermo: recuperaron un edificio entero

El operativo puso fin a una usurpación de 30 años. Desde diciembre 2023 se restituyeron a sus dueños 923 propiedades en la Ciudad

Un megaoperativo llevado a cabo por las autoridades porteñas en la zona norte de la capital derivó en la desocupación de un edificio de gran envergadura que permanecía usurpada desde hace tres décadas. El procedimiento se concretó a partir de una orden judicial dictada en respuesta a reiterados reclamos presentados por residentes del barrio, quienes alertaban sobre el deterioro constante de la propiedad y los riesgos edilicios que representaba para la zona.

El inmueble desalojado tiene 8 pisos y un total de 32 unidades funcionales, donde habitaban más de 100 personas en condiciones extremas de precariedad. La falta de suministros básicos como electricidad y gas, sumada a la acumulación de materiales de desecho y conatos de incendio registrados en el lugar, mantenía en alerta constante a los vecinos de las inmediaciones de las vías del ferrocarril Mitre.

Tras completarse el procedimiento con la intervención de diversas dependencias de seguridad y asistencia social, las cuadrillas porteñas procedieron a efectuar tareas profundas de limpieza en todos los pisos. Posteriormente, la edificación fue totalmente tapiada para bloquear los accesos y asegurar que la estructura quede preservada de eventuales intentos de reingreso hasta su devolución definitiva.

Detalles del operativo en Manuela Pedraza al 1800

El procedimiento policial y administrativo tuvo lugar sobre la calle Manuela Pedraza a la altura del 1875, en un punto estratégico del barrio de Núñez ubicado a escasa distancia de la estación de trenes y de la avenida Del Libertador. El deterioro del lugar había quedado registrado en inspecciones previas realizadas durante el año, donde se constataron fallas estructurales severas que amenazaban la integridad de la cuadra.

En las tareas de desocupación y aseguramiento del área participaron efectivos de la Policía de la Ciudad junto a inspectores de la Agencia Gubernamental de Control, cuadrillas de la Guardia de Auxilio y equipos del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. También se desplegó personal especializado para brindar asistencia integral a los menores de edad y a las familias que habitaban el inmueble al momento de llevarse a cabo la medida judicial.

De acuerdo con los relevamientos posteriores al desalojo, el predio albergaba toneladas de chatarra y residuos acumulados en los distintos niveles. La intervención integral permitió normalizar la circulación peatonal sobre Manuela Pedraza, devolviendo la tranquilidad a una franja residencial que convivió durante años con el inmueble en estado de abandono.

El balance de las propiedades recuperadas en la Ciudad

La intervención concretada en Núñez forma parte de un plan sistemático orientado a restituir inmuebles usurpados y liberar espacios públicos que hayan sido ocupados de manera irregular en los distintos barrios porteños entre los que se destacan Barracas, La Boca, San Telmo, Palermo y Constitución. Desde las esferas oficiales destacaron que la recuperación de este tipo de estructuras privadas busca eliminar puntos de conflicto que afectan de forma directa la convivencia pacífica y el desarrollo cotidiano de los vecinos.

Con este último operativo en la zona norte, las estadísticas oficiales registran más de novecientas propiedades recuperadas desde fines de 2023 y entregadas a sus dueños, lo que equivale a 500 millones de dólares. Estos procedimientos se complementan con medidas similares aplicadas sobre veredas comerciales, plazas y accesos neurálgicos de la capital donde se busca mantener el orden y el cumplimiento estricto de las normativas vigentes.

"La usurpación de un inmueble no solo perjudica al propietario; también al barrio, porque se instala el mal en la cuadra: hay droga, inseguridad, trata, talleres textiles con trabajo esclavo, de todo. Vamos a seguir haciendo estos operativos y a liberar todas las propiedades que fueron usurpadas, en la Ciudad la ley se cumple", sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri tras el operativo.