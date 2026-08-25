Héctor Zabaleta declaró que entregó dinero a Roberto Baratta en 2008 por instrucción de Luis Betnaza. Los pagos alcanzaron casi u$s1 millón

El juicio por el caso Cuadernos sumó este martes el testimonio de Héctor Zabaleta, un exdirectivo de Techint, quien afirmó ante el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) haber realizado pagos en efectivo a Roberto Baratta, exfuncionario del Ministerio de Planificación Federal.

Zabaleta, de 80 años, declaró bajo juramento y afirmó que las entregas se realizaron durante 2008 y que, en conjunto, representaron entre u$s900.000 y u$s1 millón. El dinero, sin embargo, fue entregado en pesos.

El exgerente administrativo sostuvo además que actuó por indicación de Luis Betnaza, quien en ese momento ocupaba el cargo de director de Relaciones Institucionales de Techint. Según su relato, realizó seis entregas de dinero a Baratta.

Cómo eran las entregas de dinero a Baratta

Durante el interrogatorio de la fiscal Fabiana León, Zabaleta explicó que los paquetes que llevaba contenían dinero y que cada operación podía rondar entre $600.000 y $700.000.

"Sí, era dinero. Cada entrega estaba en el orden de los 600.00 - 700.000 pesos. El total de las entregadas debían ser de cerca de 900.000 - 1.000.000 de dólares, según me instruyó Betnaza. Si no mal recuerdo, se cumplió pero se entregó en pesos".

El exdirectivo también explicó por qué los encuentros se realizaban en las cocheras. Según recordó, Baratta le había pedido evitar cualquier exposición: "a pedido del señor (Roberto) Baratta, la primera vez me dijo que no quería ser visto por nadie".

Las operaciones se concretaban en el segundo subsuelo del edificio Catalinas, un sector que, según Zabaleta, no contaba con cámaras de seguridad. En algunas ocasiones, Baratta llegaba en un Toyota Corolla y el intercambio se producía dentro del vehículo.

El problema surgió cuando el funcionario reclamó que los pagos se hicieran en dólares. Zabaleta contó que le explicó que Techint no podía entregar esa moneda y que Baratta reaccionó con una amenaza: "Le dije que eran en pesos y se molestó, me dijo que no podía ser, les voy a cortar el gas en la sede de Campana, quejoso".

Zabaleta dijo que las fechas coinciden con los cuadernos de Centeno

Uno de los aspectos centrales del testimonio fue la relación entre los pagos que reconoció haber realizado y las anotaciones de Oscar Centeno, el exchofer de Baratta.

Al ser consultado por la fiscalía, Zabaleta confirmó que las fechas registradas por Centeno guardaban correspondencia con las entregas que él había realizado. "Las fechas coincidían con las entregas, eran las cocheras del Edificio Catalinas en el segundo subsuelo", afirmó ante el tribunal.

El testigo había sido detenido en 2018, durante la investigación que llevaba adelante el juez Claudio Bonadio.

En aquel momento decidió acogerse a la figura del imputado colaborador y aportó información sobre los pagos que había realizado. Al recordar aquella instancia, sostuvo: "Solo me preguntaron si me quería acoger a la figura del (imputado) colaborador y le dije que sí". Posteriormente fue sobreseído junto con otros exdirectivos de Techint.

Por qué Zabaleta fue sobreseído

La situación procesal del exdirectivo fue cuestionada durante la audiencia. Elizabeth Gómez Alcorta, abogada de Baratta, calificó como "inédito" que una persona que había sido imputada colaboradora y luego sobreseída declarara ahora como testigo.

La defensa sostuvo que esa condición impedía "confrontar los dichos contradictorios de un testigo que fue arrepentido y sobreseído en esta causa y se vulnera el derecho de defensa".

El sobreseimiento se vinculó con el conflicto que Techint mantenía en Venezuela por la expropiación de Sidor, la siderúrgica controlada por el grupo.

En ese momento también estaba en juego la situación de los trabajadores argentinos que permanecían en Venezuela. Según el fundamento del sobreseimiento, los desembolsos buscaban que el Gobierno argentino intercediera ante las autoridades venezolanas para intentar resolver la situación de los trabajadores argentinos, y no obtener contratos de obra pública en la Argentina.

Por ese motivo, aquellos desembolsos fueron considerados dentro de un contexto diferente al esquema de retornos que constituye uno de los ejes centrales del caso Cuadernos.

Qué aportó Zabaleta al juicio por el caso Cuadernos

La declaración de Zabaleta incorporó al juicio un relato directo sobre la mecánica de las entregas: identificó quién le habría dado la instrucción, precisó los montos aproximados, describió el lugar donde se concretaban y aseguró que las fechas coincidían con las anotaciones de Centeno.

Al mismo tiempo, el antecedente de su sobreseimiento marca una diferencia respecto de otros pagos investigados en el expediente: la Justicia había considerado que estos desembolsos estaban relacionados con la crisis de Sidor y no con el mecanismo de retornos por contratos de obra pública.

El testimonio volvió a poner en discusión los pagos realizados durante 2008 y el contexto en el que se produjeron, uno de los aspectos que diferencia estas entregas de otros hechos investigados dentro del caso Cuadernos.