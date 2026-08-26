Nuevo bono para estatales: cuándo se cobra y de cuánto es

En las últimas horas se acordó un nuevo aumento, con subas porcentuales hasta diciembre y la inclusión de un pago extra por única vez

El entendimiento cerrado para los trabajadores de la Administración Pública Nacional introdujo una asignación extraordinaria que se abonará sobre fin de año. Dentro de la pauta fijada por el Convenio Colectivo de Trabajo General 214/06 para el ciclo paritario vigente, las autoridades nacionales dispusieron la incorporación para los empleados estatales de una suma fija por única vez reservada para el último mes del calendario.

Este beneficio adicional, otorgado en el marco del paquete salarial aceptado por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y rechazado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), tiene como fin reforzar los ingresos del personal estatal sobre el cierre de la temporada, de cara a los gastos extras de las Fiestas de fin año. El monto estipulado, que está fijado en $80.000, se liquidará de manera directa junto con las remuneraciones habituales correspondientes a dicho período para todos los empleados públicos del país.

Aumento para estatales: aumentos porcentuales hasta diciembre

Junto con el pago extraordinario de fin de año, el acuerdo paritario sellado este martes fija un cronograma de subas porcentuales escalonadas que se aplicarán de forma consecutiva durante el cuatrimestre septiembre-diciembre, distribuido de la siguiente manera:

1,9% de aumento en septiembre

1,8% de aumento en octubre

1,6% de aumento en noviembre

1,5% de aumento en diciembre

Al sumar los porcentajes otorgados en las etapas previas iniciadas en junio, el incremento acumulativo acordado para la primera mitad del período paritario 2026/2027 alcanza un 14,08%. Desde el gremio UPCN destacaron la consolidación de estos tramos dentro del acuerdo general, reservando para los primeros meses del próximo año las negociaciones pendientes para cerrar la paritaria hasta mayo.

Rechazo de ATE y llamado a medidas de fuerza

La definición del paquete de ingresos derivó en el rechazó absoluto por parte de ATE. La conducción sindical cuestionó la cuantía del bono de $80.000 y señaló que el promedio mensual del 1,7% resulta insuficiente para enfrentar la inflación acumulada, argumentando que las sumas fijas de pago único no se incorporan a los básicos ni recomponen la pérdida de capacidad de compra de las escalas.

Desde el gremio, comandado por su secretario general Rodolfo Aguiar, advirtieron, además, sobre el nivel de endeudamiento que atraviesa el personal del sector para cubrir erogaciones básicas de salud, alquileres y alimentación. Frente a este escenario, la dirección nacional de ATE confirmó la realización de un plenario federal de delegados de todo el país durante la próxima semana, donde los representantes ministeriales definirán el calendario de medidas de fuerza y las protestas a implementar.