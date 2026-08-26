Aumento para empleados de clubes: así se pagarán los sueldos hasta fin de año

El ámbito institucional del fútbol argentino cerró un aumento clave en materia salarial que alcanza al personal que presta servicios en los diferentes clubes del país. La Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) acordaron la puesta en marcha de un nuevo sendero de recomposición para los trabajadores encuadrados en los convenios colectivos de trabajo que regulan la actividad.

La firma del entendimiento formalizó la aplicación de un mecanismo de indexación periódica orientado a preservar el valor de los ingresos del sector frente a los índices del costo de vida. La medida impacta de manera directa sobre el personal mensualizado de las instituciones, los trabajadores afectados a la rama por reunión y el cuerpo de inspectores del rubro.

Con la instrumentación de este esquema, el personal de las entidades deportivas adopta una modalidad de liquidación que la entidad gremial venía aplicando en otros convenios del sector. La pauta fijada cuenta con respaldo normativo para extender su aplicación durante toda la segunda mitad de la temporada.

Cómo se aplicará la cláusula de ajuste mensual en los clubes

El núcleo del acuerdo establece un esquema de actualización atado de forma directa al Índice de Precios al Consumidor publicado por el organismo oficial de estadística. Bajo este formato de cláusula de resguardo, los sueldos del personal de las instituciones se recalibrarán de forma automática todos los meses de acuerdo con la variación inflacionaria registrada en el período previo.

La primera etapa del esquema contempla la aplicación retroactiva de un 1,9% para las liquidaciones del mes de julio, porcentaje equivalente a la medición inflacionaria de junio. Asimismo, para los haberes correspondientes al mes de agosto se determinó una corrección del 2,1%, en exacta sintonía con la tasa oficial difundida para el período de julio.

La dinámica de seguimiento mensual por inflación se mantendrá vigente desde julio hasta diciembre inclusive. De esta manera, las remuneraciones de los trabajadores de los clubes acompañarán mes a mes el recorrido de los precios de la economía durante el cierre del año.

El recorrido salarial del sector y los antecedentes del esquema

El nuevo formato normativo reemplaza la modalidad de tramos fijos que se venía instrumentando durante la primera parte del año. Entre los meses de marzo y junio, el entendimiento previo entre las partes había dispuesto una serie de ajustes escalonados que contemplaron subas del 3,5% en marzo, 3,5% en abril, 3% en mayo y un 2% en junio.

La decisión de adoptar un mecanismo de ajuste periódico por inflación replica la estrategia que la organización sindical ya había implementado de forma previa en las ramas de mutuales, así como en el convenio general de entidades deportivas y civiles.

Con este paso, la actividad de los clubes se alinea a los acuerdos de revisión continua que buscan evitar la pérdida de capacidad de compra de las planillas mensuales mediante actualizaciones automáticas programadas para el tramo final del calendario.