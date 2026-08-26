Fuerte aumento de trenes, subtes y colectivos en septiembre

El noveno mes del año llegará con aumentos en los cuadros tarifarios de las principales medios de transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires. Las modificaciones afectarán de manera simultánea a los servicios subterráneos, a los ferrocarriles suburbanos y a las unidades de colectivo que circulan tanto en la capital como en el territorio bonaerense, reconfigurando los costos del traslado diario para miles de usuarios.

La actualización generalizada responde a la aplicación de los mecanismos de ajuste estipulados por las distintas jurisdicciones y organismos de control. Estas variaciones se fundamentan en la evolución de los índices de precios al consumidor y en los esquemas de revisión de costos operativos fijados para los sistemas de transporte masivo en la región.

De esta forma, la suma de los nuevos valores impactará directamente en las erogaciones mensuales de las familias que utilizan el circuito público. La grilla unificada regirá a partir de las primeras horas de la jornada inicial del mes en todas las modalidades de viaje disponibles.

Nuevos valores del subte, premetro y escalas de descuento

En subte el pasaje general sufrirá un incremento del 4%, fijando la tarifa individual en $1753 para quienes utilicen el servicio habitual. Esta suba se calculó combinando la tasa de inflación de julio con un porcentaje adicional normativo, mientras que la prestación del Premetro pasará a tener un costo fijo de $613,55 por tramo.

Para amortiguar el peso de las tarifas sobre los usuarios frecuentes, se mantendrá la escala de bonificaciones progresivas según la cantidad de pasajes validados durante el mismo mes calendario:

De 1 a 20 viajes: $1753 por tramo.

De 21 a 30 viajes: $1402,40 por tramo.

De 31 a 40 viajes: $1227,10 por tramo.

A partir del viaje número 41: $1051,80 por tramo.

Asimismo, continuarán vigentes las exenciones totales de pago para sectores vulnerables, estudiantes, jubilados y personas con discapacidad o bajo tratamiento médico específico que cuenten con la credencial habilitada.

Escalas de colectivos en CABA, provincia y costo de trenes

La red de colectivos experimentará correcciones diferenciadas según la jurisdicción donde operen los recorridos. En el ámbito porteño, las 28 líneas de la capital aplicarán una suba del 4,1%, estableciendo el boleto para el tramo más corto en $887,87. La escala continuará con $986,57 para trayectos de 3 a 6 kilómetros, $1.062,56 para tramos de 6 a 12 kilómetros y $1.138,61 para recorridos de 12 a 27 kilómetros.

Por su parte, en el ámbito bonaerense el ajuste promedio será del 4,3%. El tramo inicial de hasta 3 kilómetros se ubicará en $1.158,97, mientras que las secciones siguientes quedarán en $1.303,83 para distancias de 3 a 6 kilómetros, $1.448,71 entre 6 y 12 kilómetros, $1.738,45 para viajes de 12 a 27 kilómetros y un tope de $2.043,84 para los trayectos superiores a los 27 kilómetros.

En cuanto a los trenes, el boleto mínimo para las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur se elevará de $420 a $480, marcando el aumento más alto, que alcanza un total de 14,8%.su