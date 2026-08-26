El dinero ya ingresó al Estado tras procedimientos contra pesqueros de Vanuatu y Portugal detectados dentro de la Zona Económica Exclusiva argentina

Argentina ya recaudó $5.381 millones en multas por pesca ilegal durante 2026, tras sancionar a cuatro pesqueros extranjeros detectados dentro de su Zona Económica Exclusiva (ZEE), según el último balance difundido por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía.

El dinero ya fue cobrado por el Estado y corresponde a los procedimientos iniciados contra el Hai Xiang 2, el Bao Feng y el Bao Win, de bandera de Vanuatu, y el Coimbra, registrado en Portugal.

Para detectar y documentar estas incursiones, las autoridades combinan el patrullaje de la Prefectura Naval Argentina con información electrónica sobre los movimientos de los pesqueros. Los datos permiten reconstruir sus recorridos y aportar evidencia a los expedientes administrativos.

Pesca ilegal: detectaron a un buque portugués dentro de la ZEE argentina

Uno de los expedientes corresponde al Coimbra, un arrastrero de bandera portuguesa detectado por la Prefectura el 17 de abril.

Los registros ubicaron a la embarcación aproximadamente 700 metros dentro de la Zona Económica Exclusiva argentina, mientras avanzaba a una velocidad promedio de 4,9 nudos. El análisis de su trayectoria mostró movimientos considerados compatibles con una operación de pesca por arrastre.

El caso tuvo además relevancia por la utilización de los nuevos criterios electrónicos incorporados durante este año. La información obtenida mediante el Sistema Guardacostas permitió sostener el expediente sin que fuera necesario sorprender físicamente al barco con las redes desplegadas.

Una sanción de $1.833 millones para el Hai Xiang 2

El Hai Xiang 2, identificado con bandera de Vanuatu, protagonizó el procedimiento más reciente de los cuatro casos informados.

La empresa propietaria recibió una sanción de $1.833 millones, equivalente a un millón de Unidades de Pesca, luego de que el buque fuera detectado operando dentro de la ZEE argentina.

El seguimiento había comenzado en marzo. En ese momento, los registros mostraron que la embarcación navegaba a una velocidad media cercana a 4,3 nudos y mantenía patrones de desplazamiento que las autoridades consideraron compatibles con actividad pesquera.

El Bao Feng acumuló una multa superior a $1.262 millones

El Bao Feng, también de Vanuatu, fue detectado el 10 de enero dentro de la Zona Económica Exclusiva.

El registro de ese día ubicó al pesquero durante una maniobra de arrastre, con una velocidad inferior a los seis nudos. A partir de la evidencia reunida, las autoridades iniciaron un sumario en ausencia.

El procedimiento terminó con una sanción superior a $1.262 millones, a la que se sumaron gastos operativos por más de $799.000. El pesquero volvió posteriormente a ser observado en una situación considerada irregular.

También quedó incluido en el balance oficial el Bao Win, otro barco de bandera de Vanuatu. Sus desplazamientos a baja velocidad y movimientos reiterados fueron considerados compatibles con tareas extractivas dentro de la ZEE.

Qué cambió en el control de los pesqueros extranjeros

El mecanismo utilizado para estos procedimientos incorpora una modificación aplicada durante 2026.

La Disposición 20/2026 de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, dictada en febrero, fijó parámetros destinados a identificar mediante registros electrónicos comportamientos que puedan corresponder a pesca no autorizada dentro de la ZEE.

El Sistema Guardacostas de la Prefectura Naval Argentina reúne información sobre posicionamiento y tráfico marítimo. Con esos datos, las autoridades pueden reconstruir variables como velocidad, rumbo, permanencia y maniobras realizadas por cada embarcación.

El registro de esos movimientos puede adquirir valor probatorio incluso después de que el pesquero abandone las aguas bajo jurisdicción argentina. De esta manera, el expediente puede continuar sin que la Prefectura haya tenido que detener la embarcación en el momento de la presunta infracción.

Este mecanismo complementa las tareas de vigilancia que realizan la Prefectura Naval y las Fuerzas Armadas. Durante 2026, el Comando Conjunto Marítimo también desarrolló las operaciones Mare Nostrum, con buques y aeronaves de la Armada Argentina destinados al control de la ZEE y de las flotas extranjeras que navegan en sus proximidades.

Qué pasa con la pesca en la milla 201

El Gobierno diferencia las incursiones dentro de la jurisdicción argentina de la actividad desarrollada en alta mar.

Más allá de las 200 millas náuticas comienzan aguas internacionales, donde operan durante cada temporada numerosos pesqueros extranjeros. Las capturas realizadas allí pueden plantear problemas vinculados con la sostenibilidad o la pesca no declarada y no reglamentada, pero no constituyen automáticamente una infracción a la jurisdicción pesquera argentina.

Los cuatro expedientes que generaron las compensaciones informadas este año corresponden a otra situación: las autoridades determinaron que esas embarcaciones ingresaron a la ZEE y desarrollaron conductas compatibles con actividades pesqueras sin autorización argentina.

La llamada milla 201 concentra buena parte de la atención porque numerosas embarcaciones operan inmediatamente fuera de las 200 millas. Para Argentina, el desafío consiste en identificar rápidamente cualquier ingreso a la zona bajo su jurisdicción y reunir pruebas suficientes para avanzar con una eventual sanción.

La vigilancia también tiene relación con especies migratorias del Atlántico Sudoccidental, entre ellas el calamar Illex argentinus, que se desplaza entre aguas argentinas, alta mar y los espacios marítimos cercanos a las Islas Malvinas.

Más de $5.381 millones ya ingresaron al Estado

El balance difundido por el Gobierno no se limita al monto de las multas determinadas: los $5.381.374.680 corresponden a compensaciones que efectivamente fueron recibidas por el Estado durante 2026.

El monto podría incrementarse si antes de fin de año se completan nuevos procedimientos y se concretan otras sanciones.

El resultado de 2026 marca así un cambio en la fiscalización de la actividad pesquera: el Estado no solo busca detectar las incursiones dentro de la ZEE, sino también reunir evidencia suficiente para sostener los procedimientos y convertir esas infracciones en un recupero efectivo de recursos.

Los casos del Hai Xiang 2, Bao Feng, Bao Win y Coimbra forman parte de ese nuevo esquema de control, que combina vigilancia marítima con herramientas electrónicas para perseguir operaciones pesqueras no autorizadas dentro de aguas argentinas.