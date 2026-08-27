Cuánto cobras los empleados de los clubes de UTEDYC

La formalización del acuerdo salarial paritario entre la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) y la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) estableció las nuevas grillas de sueldos para el personal de los clubes de todo el país. La normativa impacta en los tres convenios colectivos de trabajo que regulan la actividad en sedes sociales, predios deportivos e instalaciones operativas del sector.

El entendimiento fija un mecanismo de actualización mensual acumulativa basado en los registros oficiales de inflación publicados por el INDEC, tomando como referencia el índice del mes inmediato anterior. Las diferencias resultantes de las aplicaciones retroactivas se cancelarán de manera conjunta con la liquidación de haberes correspondiente a agosto.

Asimismo, la mesa paritaria dispuso una instancia de revisión general fijada para enero de 2027, además de activar una cláusula preventiva que permite convocar a una reunión de evaluación si la inflación acumulada entre agosto y octubre supera la barrera del 6%.

UTEDYC: sueldos básicos para el personal administrativo y técnico

Dentro del escalafón jerárquico, la grilla correspondiente a agosto ubica los salarios en $1.855.279 para la primera categoría, $1.822.874 para la segunda y $1.801.588 para la tercera. Por su parte, el segmento administrativo contempla haberes de $1.788.662 para la primera escala, $1.765.665 para la segunda y $1.751.181 para la tercera, mientras que los auxiliares perciben $1.737.378 y $1.724.146. Las categorías de personal general y telefonía oscilan entre $1.687.914 y $1.711.601.

Para el sector de informática y sistemas, los ingresos mensuales quedaron conformados de la siguiente manera:

Gerencia de Sistemas: $1.854.908.

Jefatura de área y supervisión: $1.822.659.

Programación senior y administración de redes senior: $1.801.418 y $1.789.651.

Programación semisenior y junior: $1.788.835 y $1.766.018.

Soporte técnico de mesa de ayuda: $1.699.151 en el nivel inicial y $1.710.955 en la escala superior.

Escala salarial para maestranza, servicios e instructores

En la rama de maestranza y servicios generales, las remuneraciones mensuales van desde la categoría inicial con $1.548.762 hasta la máxima escala con $1.635.718. Las posiciones intermedias registran valores de $1.614.832 para la segunda categoría, $1.604.703 para la tercera, $1.592.439 para la cuarta, $1.580.652 para la quinta, $1.575.210 para la sexta y $1.558.601 para la séptima.

Por otro lado, las prestaciones médicas, profesionales y de instrucción deportiva contemplan un esquema de pago por hora trabajada dentro de los establecimientos: