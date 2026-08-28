Jubilados con subte gratis: quiénes pueden acceder al beneficio

Desde el Gobierno de la Ciudad dispondrán pases gratuitos para los usuarios que reúnan dos requisitos. El sistema empezará a regir antes de fin de año

La administración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó una modificación legislativa destinada a renovar el esquema de franquicias tarifarias en la red de subterráneos. La iniciativa sancionada busca agilizar la circulación diaria de jubilados y pensionados, eliminando las gestiones presenciales periódicas y la emisión de plásticos específicos que se utilizaban hasta el momento para certificar la exención del pago del boleto.

El anuncio formal fue encabezado por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien detalló que el beneficio para viajar gratis en subte quedará asociado de manera directa a la identidad física del usuario. La transformación tecnológica del sistema permitirá habilitar el paso en los molinetes mediante la lectura digital del documento, garantizando una cobertura total durante todo el horario de funcionamiento de las líneas, sin restricciones por franja horaria ni límites de días de uso.

La normativa establece además un período de validez de cinco años para el registro del trámite, con la posibilidad de gestionar renovaciones sucesivas siempre que el titular mantenga los estándares socioeconómicos fijados por la reglamentación. Se estima que la puesta en marcha definitiva de los dispositivos de validación quedará operativa antes del cierre del corriente año.

Alcance de la gratuidad y topes de ingresos establecidos

El marco regulatorio delimita el universo de beneficiarios en función de la localización geográfica del hogar y el monto recibido en los haberes previsionales. La gratuidad alcanzará de forma exclusiva a los residentes que certifiquen domicilio legal en la Capital Federal y cuyos ingresos no superen el equivalente a dos haberes mínimos y medio dentro del sistema previsional.

La cobertura incluye también a los retirados de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad que acrediten su radicación en el distrito porteño. Esta focalización procura encauzar el subsidio estatal hacia los sectores de ingresos medios y bajos que requieren desplazarse hacia centros médicos, gestiones administrativas o actividades recreativas a lo largo de la traza urbana.

Con la integración tecnológica, el historial de pases especiales quedará sin efecto, unificando la verificación del derecho a viajar sin costo en la base de datos oficial del servicio de transporte público.

Subte gratis: requisitos y procedimiento para gestionar la habilitación

Aunque la norma ya cuenta con el aval parlamentario, el Poder Ejecutivo porteño trabaja en la reglamentación técnica que definirá los cronogramas de implementación y la adaptación de los molinetes en las estaciones. Una vez habilitada la etapa de enrolamiento, los interesados deberán concurrir a las Sedes Comunales distribuidas en los distintos barrios para completar la solicitud.

Para efectuar el registro inicial, los solicitantes deberán presentar la siguiente documentación básica:

Documento Nacional de Identidad con domicilio actualizado en CABA.

Comprobante o recibo de cobro de haberes que acredite el tope de ingresos permitido.

Tras la carga de la información en las dependencias descentralizadas, la persona quedará dada de alta en el padrón centralizado. Una vez activo el perfil, bastará con apoyar el documento sobre los lectores ópticos de los accesos habilitados en las estaciones para ingresar de forma directa a los andenes.