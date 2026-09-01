Jubilados: cuánto cobran en septiembre con el aumento

Con la llegada del noveno mes del año, los beneficiarios del sistema previsional suman un nuevo incremento. Los detalles de las nuevas escalas oficiales

El sistema previsional nacional aplica una nueva actualización en los haberes mensuales de jubilados y pensionados a partir de la evolución del índice de precios al consumidor informado por el organismo de estadística oficial. La medida abarca a la totalidad de las prestaciones administradas por la Administración Nacional de la Seguridad Social y ajusta las escalas operativas que regulan las liquidaciones periódicas.

En combinación con la suba porcentual, la autoridad gubernamental mantiene la entrega de una ayuda económica complementaria para las categorías de menores ingresos. Este refuerzo extraordinario se liquida de manera automática junto con los haberes ordinarios del noveno mes del año, según el esquema de acreditaciones fijado en el calendario oficial.

Nuevas escalas y montos finales para el esquema previsional

La actualización del 2,1% eleva el piso remunerativo del sistema a $428.591,22. Quienes perciben esta suma básica reciben además la adición completa del bono adicional de $70.000, alcanzando una percepción total consolidada de $498.591,22 en el recibo de haberes.

Para el resto de las prestaciones y rangos de ingresos, los valores quedan establecidos de la siguiente forma:

Techo remunerativo: la jubilación máxima del sistema se posiciona en $2.884.013,07, cobrando exclusivamente el reajuste porcentual sin el beneficio del refuerzo.

Haberes intermedios: aquellas personas con ingresos comprendidos entre el básico y los $498.591,22 perciben una suma proporcional del adicional hasta equiparar dicho tope unificado.

Pensión Universal para el Adulto Mayor: la prestación base pasa a $342.872,97, ascendiendo a un cobro final de $412.872,97 al sumar la bonificación integra.

Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez: el haber asignado se fija en $300.013,85, alcanzando un total de $370.013,85 con el aporte extraordinario.

Pensión para Madres de 7 hijos: al equipararse con el piso previsional, cobra $428.591,22 de haber más los $70.000 del adicional, sumando $498.591,22.

Cuándo cobran los jubilados según el DNI

Los desembolsos correspondientes a los haberes mínimos y las pensiones no contributivas se organizan durante las primeras tres semanas del mes:

Documentos finalizados en 0: martes 8 de septiembre.

Documentos finalizados en 1: miércoles 9 de septiembre.

Documentos finalizados en 2: jueves 10 de septiembre.

Documentos finalizados en 3: viernes 11 de septiembre.

Documentos finalizados en 4: lunes 14 de septiembre.

Documentos finalizados en 5: martes 15 de septiembre.

Documentos finalizados en 6: miércoles 16 de septiembre.

Documentos finalizados en 7: jueves 17 de septiembre.

Documentos finalizados en 8: viernes 18 de septiembre.

Documentos finalizados en 9: lunes 21 de septiembre.

En tanto, el segmento de titulares con ingresos superiores a la mínima percibirá sus montos entre el martes 22 y el lunes 28 de septiembre, distribuidos de a dos terminaciones de DNI por jornada bancaria.