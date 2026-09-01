Jubilados: calendario de pagos de ANSES para septiembre

El organismo previsional oficializó el cronograma de cobro para el noveno mes del año, que llega con un nuevo aumento por movilidad

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el esquema correspondiente al octavo mes del año para la acreditación de jubilaciones y pensiones. En este período, el organismo liquidador aplicará el esquema de actualización mensual ligado al índice de precios al consumidor informado por el INDEC que para septiembre será de 2,1 por ciento, sumado al otorgamiento del refuerzo económico de $70.000 destinado a las escalas de menores ingresos.

La distribución de las fechas mantendrá la organización habitual articulada según el número de finalización de documento de los beneficiarios. La previsión contempla el ordenamiento gradual de los depósitos tanto para titulares del régimen general como para quienes perciben pensiones no contributivas y asignaciones vinculadas.

Cuándo cobran los jubilados que reciben la mínima

Para quienes perciben el haber básico, los depósitos darán inicio en los primeros días hábiles tras el fin de semana inicial y se extenderán a lo largo de dos semanas:

DNI terminados en 0: martes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: miércoles 9 de septiembre

DNI terminados en 2: jueves 10 de septiembre

DNI terminados en 3: viernes 11 de septiembre

DNI terminados en 4: lunes 14 de sep tiembre

DNI terminados en 5: m artes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: miércoles 16 de septiembre

DNI terminados en 7: jueves 17 de septiembr e

DNI terminados en 8: viernes 18 de septiemb re

DNI terminados en 9: lunes 21 de septiembre

Las fechas para haberes superiores y asignaciones

Por su parte, los beneficiarios que perciben montos por encima del haber mínimo tendrán su cronograma habilitado hacia la última semana del mes:

DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre

En cuanto a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las Asignaciones Familiares (SUAF), la acreditación se llevará a cabo de forma paralela al grupo de la jubilación mínima, comenzando también el martes 8 de septiembre para la terminación 0 y finalizando el lunes 21 para los terminados en 9. En tanto, las Pensiones No Contributivas (PNC) arrancarán con los documentos finalizados en 0 y 1 el mismo martes 8 y concluirán el lunes 14 para las terminaciones 8 y 9.

Cuánto cobran los jubilados en septiembre

Con el aumento por la inflación registrada durante julio, los haberes se incrementan en un 2,1%.

Jubilación mínima: $428.591,22.

Bono no remunerativo: $70.000.

Percepción total: $498.591,22.

En tanto, las jubilación máxima, que no tiene ningún tipo bono, alcanzará los $2.884.013,07.