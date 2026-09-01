AUH: calendario confirmado para el pago de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el cronograma de cobro correspondiente al noveno mes del año para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH). La distribución del ingreso se realizará de manera escalonada, como es habitual, atendiendo al último dígito del documento de identidad de cada beneficiario.

En un contexto donde la actualización constante de las fechas de acreditación resulta clave para la planificación familiar, el organismo estatal definió el esquema de desembolsos. Este mecanismo busca garantizar una atención ordenada tanto en sucursales bancarias como a través de cajeros automáticos en todo el país.

Cronograma detallado día por día

Las acreditaciones comenzarán formalmente durante la segunda semana del mes y se extenderán de forma consecutiva según la terminación del documento de identidad del titular:

DNI finalizados en 0: martes 8 de septiembre

DNI finalizados en 1: miércoles 9 de septiembre

DNI finalizados en 2: jueves 10 de septiembre

DNI finalizados en 3: viernes 11 de septiembre

DNI finalizados en 4: lunes 14 de septiembre

DNI finalizados en 5: martes 15 de septiembre

DNI finalizados en 6: miércoles 16 de septiembre

DNI finalizados en 7: jueves 17 de septiembre

DNI finalizados en 8: viernes 18 de septiembre

DNI finalizados en 9: lunes 21 de septiembre

Modalidad de cobro y canales de consulta

Quienes reciben la prestación disponen de los fondos acreditados directamente en sus cuentas sueldo desde la jornada fijada en la nómina. El dinero puede extraerse en efectivo a través de la red de cajeros automáticos habilitados o bien emplearse de forma directa en compras con tarjeta de débito y transferencias bancarias desde dispositivos móviles.

Para llevar a cabo gestiones o revisar el estado del depósito, el portal oficial Mi ANSES opera las 24 horas. Es posible acceder mediante el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social para revisar el detalle de las liquidaciones, los descuentos correspondientes y el estado de la documentación requerida para la liberación de las retenciones acumuladas.

Importes vigentes para la liquidación mensual

Con la nueva actualización aplicada según la movilidad basada en el índice de precios al consumidor, el valor bruto fijado para la prestación asciende a $156.313,52 por menor a cargo. De este monto total, la entidad realiza la acreditación directa del 80%, equivalente a $125.050,82 por cada beneficiario.

El 20% restante, que representa una cifra cercana a los $31.262,70, queda retenido hasta la presentación efectiva del Formulario Libreta, el cual acredita la regularidad escolar y el cumplimiento del esquema de vacunación y controles de salud obligatorios. En el caso de hijos con discapacidad, el importe bruto total se eleva a $508.825,41, aplicando idéntico porcentaje de cobro mensual e importe retenido.