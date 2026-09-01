Procesaron al dueño de Manaos por presunta evasión fiscal y ordenan un embargo de $250 millones

La Justicia decidió el embargo tras detectar irregularidades en un crédito millonario, mientras la defensa denuncia una ofensiva de ARCA

El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Morón N°3 procesó a Orlando Eduardo Canido, dueño de las gaseosas Manaos, por presunta evasión tributaria simple. La acusación apunta al Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2020.

La misma resolución alcanzó a su empresa, Refres Now. El juez ordenó embargos por $250 millones sobre los bienes de cada imputado.

La defensa del empresario apeló el fallo ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín el 7 de julio. Cuestionó la acusación de fondo y pidió revocar tanto el procesamiento como los embargos.

Desde la firma denuncian "una persecución" y sostienen que la controversia con ARCA se originó porque ARCA no ofreció un mecanismo legal que podría haber evitado la denuncia penal.

Qué acusa ARCA y por qué procesaron al dueño de Manaos

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) cuestionó un pasivo de $650 millones. Refres Now registró ese monto en el rubro "otras cuentas por pagar" de su declaración jurada de Ganancias 2020.

La empresa atribuyó la operación a un préstamo que le otorgó Norberto Ernesto Canido, accionista de la compañía. Según el planteo fiscal, solo $150 millones tenían respaldo documental suficiente.

Los otros $400 millones no contaban con justificación adecuada, según ARCA. Ese remanente formó el núcleo de la investigación penal.

El organismo interpretó que ese tramo del pasivo no contó con respaldo suficiente, lo calificó como "pasivo simulado" y aplicó el criterio de incremento patrimonial no justificado. La determinación derivó en un ajuste de aproximadamente $132 millones por Impuesto a las Ganancias omitido.

ARCA sostuvo que registrar un pasivo falso reduce la base imponible de forma indebida. En términos contables, si una empresa suma deudas inexistentes, disminuye su ganancia neta y paga menos impuestos.

La controversia central: el préstamo de $400 millones bajo la lupa de ARCA

La versión de Refres Now indicó que los $400 millones provinieron de un préstamo entre particulares. Según esa explicación, Lorenzo Pizzo entregó ese dinero a Norberto Ernesto Canido.

A su vez, la empresa sostuvo que Pizzo obtuvo esos fondos de un tercero no identificado. El dinero ingresó en efectivo a Refres Now en enero de 2020.

La compañía devolvió el préstamo en diciembre de 2020, también en efectivo. ARCA rechazó esa explicación por tres razones centrales.

Primero, señaló que Pizzo no contaba con capacidad económica demostrada para prestar $400 millones en enero de 2020. Segundo, no detectó movimientos en cuentas bancarias de la empresa ni de Canido que verificaran la operación.

Tercero, consideró insuficiente la documentación aportada. La falta de comprobantes bancarios y de papeles adicionales impidió acreditar el origen del dinero, según el organismo.

La defensa respondió que Refres Now aportó un recibo de cobro por los $650 millones. También sostuvo que la discusión sobre los $400 millones correspondía a una operación entre Norberto Ernesto Canido y Pizzo, no directamente con la empresa.

Además, la defensa remarcó que Pizzo murió antes de que ARCA requiriera mayores elementos. Según su planteo, esa circunstancia limitó la posibilidad de reunir otros comprobantes.

Por qué la empresa defiende el uso de efectivo en el negocio de las gaseosas

En su declaración indagatoria, Orlando Canido sostuvo que el uso de dinero en efectivo era habitual en el circuito de empresas vinculadas a bebidas gaseosas. Según dijo, esa práctica alcanzaba a proveedores de insumos, fabricación, distribución y venta.

La apelación citó esa explicación y afirmó que el recibo por la cancelación del préstamo acreditaba la operación. La defensa insistió en que la ausencia de movimientos bancarios no probaba la inexistencia del préstamo.

Ernesto Danti, auditor externo de Refres Now, respaldó esa postura. "Que usted me diga: 'Le cobro el impuesto a los débitos y créditos', se lo acepto. Pero que me diga que estoy inventando un pasivo, no se lo acepto", afirmó.

Danti definió el expediente como una controversia sobre un pasivo contabilizado y su respaldo documental. "Como fue en efectivo, niego que haya existido y sostengo que es un pasivo inventado, fraguado", resumió al describir la posición de ARCA.

Qué es el formulario 3200 y por qué la defensa lo considera la clave del caso

Uno de los argumentos centrales de la apelación se relaciona con el artículo 16 del Régimen Penal Tributario. Ese artículo establece que ARCA debe notificar al contribuyente sobre la posibilidad de acceder a un mecanismo que evita la denuncia penal.

Si el contribuyente acepta el ajuste fiscal y cumple las condiciones previstas en el formulario 3200, el organismo queda impedido de promover una denuncia penal.

La defensa afirmó que ARCA no notificó a Refres Now sobre esa opción respecto de la Orden de Intervención N°2.207.851, correspondiente al período fiscal 2020. Según el recurso, una funcionaria del organismo explicó que no realizó la notificación porque entendió que el contribuyente guardaría silencio.

Para la defensa, esa decisión afectó el derecho de la empresa a optar por el mecanismo previsto en la ley. El recurso cuestionó que la resolución judicial señalara que Refres Now no ejerció esa posibilidad cuando ARCA no comunicó formalmente la alternativa.

Danti describió ese punto como "la esencia" de la apelación. "Nunca se lo ofrecieron", dijo sobre el formulario 3200. El auditor sostuvo que las funcionarias de ARCA reconocieron durante su declaración que no ofrecieron el formulario en el caso vinculado con 2020.

La defensa también remarcó que Refres Now canceló el ajuste determinado por ARCA. Danti dijo que la compañía pagó entre $600 millones y $700 millones por ajustes correspondientes a los períodos 2018 y 2020. "Está totalmente cancelado", afirmó.

Qué cuestiona la defensa sobre la acusación de dolo y la responsabilidad de Canido

La abogada defensora de Canido y de Refres Now sostuvo que una determinación administrativa de deuda no alcanza para acreditar un delito penal. Según su planteo, el juez reprodujo conclusiones de ARCA sin analizar de forma independiente la maniobra atribuida.

El segundo agravio se centró en la ausencia de dolo directo. La defensa afirmó que una diferencia sobre el tratamiento tributario de una operación no implica, por sí misma, intención de evadir.

Sobre Orlando Canido, la apelación cuestionó que el procesamiento se basara en su condición de presidente de la sociedad durante el período investigado. El escrito indicó que la resolución no precisó qué decisión personal tomó, qué instrucciones impartió o qué intervención concreta tuvo en la confección de las declaraciones juradas.

La defensa extendió ese cuestionamiento a Refres Now como persona jurídica. Según el recurso, el juez desarrolló consideraciones generales sobre responsabilidad penal de empresas, pero no detalló qué decisiones societarias configuraban una política orientada a la evasión.

La presentación sostuvo que la sola condición de presidente o la existencia de una persona jurídica no bastaban para fundar una imputación penal. Danti puso en duda que la acusación demostrara una maniobra penal. "La obligación está probada", afirmó al referirse al pago del ajuste fiscal.

Cómo afecta el embargo de $250 millones a las operaciones de Manaos

La resolución judicial ordenó un embargo de $250 millones sobre Orlando Canido. Otro embargo por el mismo monto recayó sobre Refres Now.

En la apelación, la defensa cuestionó la cifra. Sostuvo que el fallo no explicó los parámetros utilizados para establecerla. Según el recurso, las medidas cautelares debían guardar relación razonable con las eventuales responsabilidades económicas derivadas del proceso.

Danti afirmó que la medida no afectaba el funcionamiento cotidiano de la empresa debido a que el procesamiento estaba apelado. "No está operativo", expresó.

También aseguró que Refres Now mantenía su producción, distribución, ventas, cobranzas y acceso a cuentas sin restricciones operativas. El auditor dijo que la firma contaba con 700 empleados en relación de dependencia.

La facturación mensual de la empresa ronda los $40.000 millones. La planta posee unas 20 líneas de producción. Refres Now paga entre $5.000 millones y $6.000 millones por mes en impuestos internos, IVA e Impuesto a las Ganancias.

Danti afirmó que Refres Now integra el universo de grandes contribuyentes nacionales y que recibe fiscalizaciones permanentes. "Que nos vengan a fiscalizar lo entendemos", sostuvo.

A la vez, denunció que la empresa enfrenta una "persecución" de ARCA. Vinculó esa situación con denuncias de competidores y de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas.