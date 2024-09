Orlando Canido, fundador y presidente de la empresa que produce la gaseosa Manaos, repasó parte de su historia en una entrevista, al cumplirse 20 años del lanzamiento de la marca.

Se refirió a la competencia y le respondió a aquellos que dicen que su producto es "berreta", comparó a Manaos con Diego Maradona, aseguró que "no vende" la compañía y que va a "seguir jugando y seguir ganando". Además, contó cuál fue la publicidad que más le gustó y dio detalles de cómo opera la planta ubicada en Virrey del Pino.

Dueño de Manaos habló de la competencia y responde a las críticas

En una entrevista con el programa "Historias que inspiran", con Gonzalo Otárola, Canido repasó su historia, en la que cumplió el sueño de todo emprendedor: arrancar desde abajo, con muy poco, para llegar a conformar una empresa que compite con gigantes del mercado.

"Algunos prefieren pagar $5.000 una botella y no Manaos, porque la Manaos es berreta, está hecha por un argentino. Hay una cantidad muy grande de argentinos, que no creen que un argentino pueda hacer una gaseosa y competirle a la número un del mundo", sostuvo Canido en una parte de la entrevista.

Justamente, al referirse a quienes tratan a la gaseosa Manaos como "berreta", aseguró: "Si conocieran y ven esta planta, piden disculpas".

En tanto, al referirse a la competencia, aseguró: "Estuve y estoy siempre un paso adelante de mis competidores. Mis competidores son contadores. Pero lo mío son 50 años de andar en la calle, hasta el día de hoy".

Como uno de los puntos débiles a la hora de gestionar su negocio, Canido sostuvo: "No sé delegar, me falta aprender eso de otros grandes. Como Luis Pagani (el ex CEO y presidente de Arcor).

En otro tramo de la entrevista, el presidente de Manaos sostuvo que no va a vender la compañía, "que se queden tranquilos todos los distribuidores de Argentina". "También voy a seguir jugando y vamos a seguir ganando", aseguró.

Justamente, sobre la competencia en el mercado de las gaseosas, señaló: "Cuando me tienen que pegar, me pegan con todo; por eso, cuando tenemos la oportunidad, también pegamos para que le duela, así es la venta".

Manaos, la publicidad y lo que significa para los argentinos

En un tramo de la entrevista, se menciona que según una encuesta, Manaos es una de las cinco empresas más queridas de Argentina. Todo un hito, si se tiene en cuenta que sólo tiene 20 años.

"Creo que es por una continuación de hacer las cosas bien. Con humildad, con respecto, con transparencia. Veo la misma marca en el Diego (Maradona), en nuestro querido Diego. Cómo pudo ser en tan poco tiempo, tan grande. Hizo cosas grandes, cosas buenas, que quedan en el pueblo", remarcó Canido.

"Creo que el pueblo argentino vio la diferencia de un producto hecho por un argentino, que está en el mismo nivel de lo mejor del mundo", aseguró.

En se marco, señaló: "Este año vamos a hacer la ampliación más grande de esta empresa desde que la fundamos. Vamos a producir más de un millón de paquetes por día. Único en el mundo. No hay otra fábrica en el mundo".

"Con 500.000 paquetes por día me podría haber retirado, sin embargo, estoy todos los días acá. Renegando, discutiendo, pero soñando. Pensando en hacer nuevos lanzamientos, para mi distribuidores, que me acompañaron. Porque no puedo abandonar a mis distribuidores, no me puedo bajar del barco. Tengo que seguir siendo el capitán. Y voy a seguir siendo, no sé cuantos años más. Pero mientras tenga salud, no los voy a abandonar. Y voy a pensar por ellos", agregó.

Sobre la producción de la planta, sostuvo que cuenta con 15 líneas de producción de última generación, "las más veloces del mundo, que producen 63.000 botellas por hora, 18 botellas por segundo cada una".

En otro tramo de la entrevista, se refirió a las icónicas publicidades de Manaos, y eligió la que más le gustó: "Todas fueron exitosas. Pero, si es por la parte emocional, hay una que superó todo. Que fueron a filmar a las Islas Malvinas. Somos los únicos que en 42 años fuimos a filmar a las Malvinas. Somos la única empresa argentina en filmar en las Malvinas".