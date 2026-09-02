La justicia respaldo el reclamo del gremio de los Pilotos. La ANAC intimó a las compañías. Habilitan denuncias administrativas, judiciales y penales.

El consejo directivo de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) informó que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) intimó a las empresas aerocomerciales a cumplir estrictamente la medida cautelar que suspendió los efectos del Decreto 378/25, que flexibilizaba los descansos de los trabajadores de la actividad. De esta forma, la decisión judicial, dictada en el marco del amparo presentado por APLA, restableció la aplicación del Decreto 877/21, que regula los tiempos máximos de servicio y los descansos mínimos de las tripulaciones.

El fallo fue celebrado por la organización gremial que lidera Pablo Biró, porque no solo exhorta a las empresas del sector a adherir a la disposición, sino que las pone bajo apercibimiento de presentar denuncias administrativas, judiciales y penales.

Fallo contra decreto del gobierno

En el marco de las medidas que lleva adelante el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el gobierno, a través del mencionado DNU 378/25, modificó unilateralmente la reglamentación del Código Aeronáutico, extendiendo las jornadas de servicio y reduciendo los períodos de descanso de los pilotos.

A raíz de dicho decreto, el gremio de los Pilotos presentó una cautelar ante la Justicia, que hizo lugar argumentando que la normativa "podría generar un impacto sobre la fatiga operacional y, en consecuencia, sobre la seguridad aérea", al tiempo que subrayó que, en materia aeronáutica "no es necesario esperar a que el daño ocurra para actuar preventivamente".

La resolución judicial también destacó que, el propio Estado había reconocido la "falta de cumplimiento del procedimiento de consulta previa de los sectores involucrados". Resta saber si la Casa Rosada apelará la medida o si entrará en una etapa de negociación como fue el conflicto de los prácticos marítimos, donde después de la paralización de los servicios el gobierno decidió dar marcha atrás con el proceso desregulatorio.

ANAC intima a empresas a cumplir tiempos de servicios y descanso (Foto: Instagram)

Intimación de la ANAC a las compañías aéreas

El sindicato anunció que "en caso de verificarse incumplimientos, procederemos a efectuar las denuncias administrativas, judiciales y penales que correspondan", reclamando a todas las empresas de la actividad, el estricto cumplimiento de la resolución judicial. La advertencia coincide con la intimación que APLA hizo a las autoridades de JetSmart por considerar que la aerolínea continúa programando a sus tripulaciones bajo el régimen suspendido por la Justicia.

Al respecto, declaró que "defender condiciones adecuadas de descanso no es defender privilegios. Es defender estándares profesionales, proteger a las tripulaciones, cuidar a los pasajeros y preservar la integridad de todo el sistema aeronáutico".

La intimación de la ANAC a las compañías aéreas le permite al gremio garantizar que se cumpla con la normativa vigente. Vale apuntar que APLA, como organización con personería gremial, ejerce la representación de los pilotos de línea aérea de todo el país, cualquiera sea la empresa en la que presten servicios.

¿Demoras y cancelaciones de vuelos? Protesta de ATE

Por otra parte, la conducción de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ratificó que realizará una jornada nacional de lucha de 48 horas este jueves y viernes con paros, movilizaciones y asambleas en más de 27 aeropuertos de todo el país que podría afectar los vuelos en reclamo por los incumplimientos salariales en perjuicio de los trabajadores de la ANAC. Las protestas incluyen:

Paros de 48 horas este jueves y viernes

Horarios de 9 a 12 y de 18 a 21

Movilizaciones y asambleas en más de 27 aeropuertos de todo el país

de todo el país Garantía solo de vuelos sanitarios, humanitarios, traslado de órganos y oficiales

El titular del gremio, Rodolfo Aguiar, sostuvo que "si se producen demoras o cancelaciones, no será por culpa de los trabajadores. Hemos comunicado la medida de fuerza con suficiente antelación para que el Gobierno pudiera responder a cada una de nuestras demandas y eso hasta ahora no sucedió" y manifestó que "los salarios se encuentran absolutamente deteriorados y no se corresponden con las altas responsabilidades que se ejercen en el sector. Además, todos los días las condiciones laborales empeoran".

El sindicato definió la medida de fuerza a partir de los incumplimientos en los pagos de adicionales desde enero y ante la falta de respuesta por parte de las autoridades a los reclamos vinculados a mejoras en las condiciones laborales. Además, la demanda se enmarca en la pérdida del poder adquisitivo de 40% en toda la administración pública nacional desde que asumió Javier Milei.