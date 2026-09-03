Aumenta la Prestación por Desempleo: montos y requisitos para cobrarla

Los trabajadores que hayan sido despedidos de sus empleos sin justa causa recibirán una actualización en la asistencia económica que liquida la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La modificación responde al reajuste del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), dispuesto de manera oficial por el Gobierno nacional a través de la Resolución 4/2026 del Consejo del Salario, tras no alcanzarse un consenso entre la representación sindical y los sectores empresariales en las reuniones paritarias.

Esta medida fija un sendero de incrementos graduales para el ingreso básico, que pasa de los $383.800 fijados para septiembre de 2026 hasta alcanzar los $437.000 en abril de 2027. Al estar atada por ley al piso salarial del país, la Prestación por Desempleo experimentará un incremento proporcional en sus topes mínimos y máximos, garantizando una actualización continua en el haber que perciben las personas que se encuentran en la búsqueda activa de una nueva inserción en el mercado de trabajo formal.

Prestación por Desempleo: Escala de cobranza y montos mes a mes

El haber mensual de esta cobertura equivale al 75% del mejor sueldo neto, normal y habitual percibido por el asalariado dentro de los últimos seis meses de vigencia del contrato laboral. No obstante, el marco legal determina que el monto final a cobrar no puede resultar inferior al 50% del salario mínimo vigente, ni tampoco superar el 100% de dicho valor. De esta forma, el cronograma de cobro para el período 2026-2027 queda determinado de la siguiente manera:

Septiembre 2026: con un salario básico de $383.800, el piso de cobro se ubica en $191.900 y el haber máximo alcanza los $383.800 .

Octubre 2026: el haber mínimo sube a $391.200, fijando la prestación entre $195.600 y $391.200.

Noviembre 2026: con la pauta salarial en $398.800, la asistencia oscila entre $199.400 y $398.800.

Diciembre 2026: la referencia salarial trepa a $406.400, llevando el cobro mínimo a $203.200 y el máximo a $406.400.

Enero 2027: ante un ingreso de referencia de $414.200, el haber parte desde $207.100 y llega a $414.200.

Febrero 2027: con la pauta en $422.000, los topes se ajustan entre $211.000 y $422.000.

Marzo 2027: el ingreso base sube a $429.600, ubicando el haber entre $214.800 y $429.600.

Abril 2027: al culminar el esquema con un sueldo de $437.000, el piso queda en $218.500 y el techo en $437.000.

Requisitos y documentación para acceder al pago

Para lograr este beneficio de la Anses, los empleados contratados bajo la Ley de Contrato de Trabajo deben acreditar su situación legal de desempleo, generada por despidos involuntarios, quiebra del empleador o finalización de contrato. Los trabajadores permanentes tienen que registrar al menos 6 meses de aportes con cotizaciones en los últimos 3 años anteriores al cese laboral, mientras que para el personal eventual o de temporada se requiere haber prestado servicios durante más de 12 meses en el mismo período.

La duración de la Prestación por Desempleo se mantiene ligada a la cantidad de aportes realizados durante el tiempo de empleo: aquellos que aportaron entre 6 y 11 meses recibirán 2 cuotas, mientras que quienes superen los 36 meses de aportes podrán acceder al máximo de 12 cuotas mensuales. Un dato relevante es que los beneficiarios mayores de 45 años cuentan con el derecho automático a solicitar una extensión del cobro por 6 meses adicionales.

El trámite debe iniciarse dentro de los 90 días hábiles posteriores a la interrupción de la relación laboral mediante la presentación del Documento Nacional de Identidad y la documentación probatoria del despido, como la carta documento, telegrama o acta de conciliación. Cumplir con este plazo resulta fundamental, ya que los días de demora excedentes a dicho límite son descontados de la cantidad total de cuotas mensuales a cobrar.