Empleada doméstica: cuánto cobra por hora en septiembre

Con el nuevo esquema paritario oficializado por el Gobierno, las trabajadoras de casas particulares suman un aumento en sus sueldos y pagos extraordinarios

Las empleadas domésticas cuentan con una nueva grilla de haberes mínimos obligatorios tras la publicación oficial del acta acuerdo alcanzada en la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. La normativa, formalizada a través de la Resolución 6/2026 en el Boletín Oficial, dispone un incremento del 1,8% para las remuneraciones de este mes sobre los valores vigentes en agosto, dando inicio a un sendero de reajustes sucesivos previstos para lo que resta del año.

El esquema salarial acordado fija pautas de actualización acumulativa que se extenderán durante octubre, noviembre y diciembre. Asimismo, el marco paritario adiciona una suma no remunerativa extraordinaria cuyo monto final se calcula de manera proporcional al volumen de horas trabajadas semanalmente en el puesto laboral. Esta recomposición busca acompañar la evolución de los costos de la economía y regularizar la escala mínima obligatoria para todo el personal comprendido en el régimen legal.

Cuánto se paga por hora en septiembre según cada categoría

La nómina salarial mínima fijada para el noveno mes del año varía en función de la tarea desempeñada y la modalidad de prestación del servicio, ya sea con o sin retiro del domicilio de trabajo.

Tareas generales : $3.914,64 con retiro y $4.185,94 sin retiro.

Asistencia y cuidado de personas : $4.185,94 con retiro y $4.641,90 sin retiro.

Tareas específicas : $4.422,54 con retiro y $4.809,80 sin retiro.

Supervisor : $4.645,33 con retiro y $5.049,58 sin retiro.

Caseros: $4.185,94 por hora.

Bonos extraordinarios y porcentajes hasta fin de año

El convenio salarial contempla un esquema de subas graduales para el tramo final del período: 1,9% para agosto, 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre, y 1,6% tanto para noviembre como para diciembre. A este sendero se suma la integración progresiva de la suma no remunerativa correspondiente al mes de agosto, la cual se vuelca al salario básico en tres tramos: un 25% en septiembre, un 50% en octubre y el 25% restante durante noviembre.

En paralelo, se determinó el pago por única vez de una suma no remunerativa que varía según la carga horaria semanal. Quienes se desempeñen durante 16 horas o más percibirán $20.000; para jornadas de entre 12 y 16 horas corresponderá una suma de $11.500, mientras que para quienes trabajen menos de 12 horas semanales el monto será de $8.000. Por otra parte, se mantiene la vigencia del adicional del 31% sobre las remuneraciones mínimas para todo el personal que realice sus labores en las provincias y localidades catalogadas como zona desfavorable.