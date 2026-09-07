Tras un intento de la defensa de frenar el avance, la investigación judicial sobre los audios vinculados a la gestión en ANDIS seguirá su curso

El juez federal Ariel Lijo rechazó el planteo presentado por el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo para suspender el peritaje de los audios que se le atribuyen y que son analizados por la Gendarmería Nacional en la causa que investiga presuntas irregularidades y un supuesto circuito de coimas en el organismo.

La decisión mantiene vigente el estudio de los 58 archivos de audio almacenados en un pendrive entregado a la Justicia por el periodista Mauro Federico. La defensa de Spagnuolo había cuestionado que esos archivos fueran sometidos al análisis forense porque, según sostuvo, no se encontraban incorporados formalmente al expediente y no existía constancia de que coincidieran con las grabaciones que habían sido difundidas públicamente.

Lijo, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11, consideró que el planteo de la defensa no introducía una cuestión nueva respecto del objeto de la pericia y sostuvo que el material que debía analizarse había sido identificado previamente.

Qué resolvió el juez Ariel Lijo sobre los 58 audios

En su resolución, Lijo sostuvo que los archivos sometidos a peritaje habían sido identificados al momento de ordenar los estudios como aquellos que fueron "aportados oportunamente a la fiscalía instructora por el periodista Mauro Federico".

Según el magistrado, por ese motivo no existió una modificación posterior del objeto de la pericia ni una decisión sorpresiva para las partes.

El juez también señaló que la defensa de Spagnuolo había participado en las etapas anteriores del procedimiento. En particular, remarcó que sus abogados habían reclamado estudios destinados a determinar la autenticidad y la integridad de los audios, habían consentido la decisión que individualizó el material que debía examinarse, habían designado un perito de parte y habían propuesto puntos para profundizar el análisis.

A partir de esos antecedentes, Lijo consideró que no resultaba procesalmente compatible solicitar ahora la suspensión del estudio por una objeción relacionada con el material que debía ser analizado.

La defensa anticipó que apelará la decisión.

Cómo comenzó el peritaje de los audios de Spagnuolo

La pericia comenzó el 26 de agosto en los laboratorios del edificio Centinela, donde especialistas de la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional iniciaron el análisis de los archivos contenidos en un pendrive Kingston DataTraveler G4.

El dispositivo había sido entregado a la Justicia por Mauro Federico luego de que el periodista difundiera las grabaciones atribuidas a Spagnuolo en su programa de streaming y posteriormente declarara como testigo.

El estudio busca establecer, entre otros puntos, el origen y la autenticidad de las grabaciones, determinar si existen cortes, ediciones o manipulaciones y establecer si fueron utilizadas herramientas de inteligencia artificial para modificar las voces o el contenido.

Del procedimiento participan los peritos oficiales de Gendarmería y especialistas designados por las distintas partes. Las defensas de Spagnuolo, del lobista Miguel Ángel Calvete y de la droguería Suizo Argentina designaron peritos propios, mientras que el fiscal federal Franco Picardi convocó a cinco especialistas de la Dirección General de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).

Qué detectó hasta ahora la pericia

El análisis todavía se encuentra en una etapa inicial. De los 58 archivos, la mayoría aún no fue examinada por los especialistas.

Sin embargo, fuentes con acceso al estudio señalaron que uno de los archivos de mayor duración presenta signos de cortes y ediciones. El hallazgo es preliminar y todavía no fue incorporado a un dictamen o informe oficial.

Los peritos continuarán con el análisis de los restantes archivos para determinar las características técnicas de cada grabación y establecer si existieron modificaciones sobre el material original.

La existencia de posibles cortes es uno de los aspectos que la defensa de Spagnuolo ya había planteado. En diciembre, un estudio privado presentado por sus abogados había informado la detección de 18 microcortes y había estimado una probabilidad de intervención mediante inteligencia artificial en determinados fragmentos. Esa evaluación forma parte de los antecedentes que ahora deberán ser contrastados con la pericia oficial.

Por qué la defensa cuestionó los 58 archivos

El nuevo planteo de Spagnuolo se concentró en la diferencia entre los audios que fueron difundidos públicamente y los archivos almacenados en el pendrive que analiza Gendarmería.

Sus abogados, Mauricio D'Alessandro y Pablo Parera, sostuvieron que los 58 archivos no habían sido entregados a las defensas y que su contenido no figuraba formalmente en el expediente o en sus incidentes. También cuestionaron que no existiera una constancia que permitiera establecer que las grabaciones almacenadas en el dispositivo eran exactamente las mismas que habían sido difundidas en los medios.

La defensa también había señalado cuestiones vinculadas con la preservación del dispositivo y con la identificación de los archivos. Su posición apuntaba a que, antes de avanzar con el análisis, debía realizarse una extracción forense que permitiera determinar con precisión qué información contenía el pendrive.

El planteo fue presentado cuando el peritaje ya había comenzado.

El antecedente de la muestra de voz de Spagnuolo

La discusión sobre los audios se suma a otro planteo realizado anteriormente por el exdirector de ANDIS.

En mayo, el fiscal Franco Picardi había solicitado que Spagnuolo aportara una muestra de voz indubitada para compararla con la que aparece en las grabaciones.

El exfuncionario se negó a proporcionar esa muestra al considerar que podía implicar una forma de autoincriminación. Lijo rechazó el planteo y la cuestión fue apelada ante la Cámara Federal porteña.

La pericia actualmente en marcha fue ordenada por Lijo después de que la autenticidad de las grabaciones fuera cuestionada por las defensas. El objetivo es determinar mediante estudios técnicos si el material fue alterado y si corresponde atribuirle la voz a Spagnuolo.

Qué se investiga en la causa ANDIS

Los audios forman parte de una investigación judicial sobre presuntas maniobras de corrupción relacionadas con contrataciones y compras de medicamentos y otros insumos por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Las grabaciones difundidas públicamente contienen conversaciones atribuidas a Spagnuolo en las que se mencionan presuntos pagos y un supuesto mecanismo de recaudación vinculado con proveedores del organismo. También aparecen referencias a funcionarios y dirigentes del Gobierno, entre ellos Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem.

Spagnuolo fue procesado junto con otras personas en el expediente. A mediados de 2026, la causa tenía 19 personas procesadas, entre ellas el exdirector de ANDIS, mientras que la Cámara Federal porteña analizaba las apelaciones contra esas decisiones.

La validez de los audios constituye uno de los puntos discutidos por las defensas. La estrategia consiste en cuestionar su origen, autenticidad y eventual utilización como prueba. En caso de determinarse que fueron obtenidos mediante un procedimiento ilícito, las defensas podrían plantear su exclusión del expediente.

El fiscal Picardi, en cambio, sostuvo durante la investigación que existen otros elementos de prueba independientes de las grabaciones, por lo que la causa no dependería exclusivamente de ese material.

Con el rechazo de Lijo al nuevo pedido de Spagnuolo, la pericia sobre los 58 archivos continuará en Gendarmería. El resultado final del estudio deberá determinar si las grabaciones presentan modificaciones, cuál es su origen y qué características técnicas tienen los archivos que fueron incorporados al análisis.