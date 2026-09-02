La defensa del exdirector de ANDIS cuestionó el análisis de Gendarmería y pidió que los peritos trabajen solo sobre los audios difundidos

El análisis de las grabaciones atribuidas a Diego Spagnuolo avanza en la investigación sobre presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), pero el exdirector del organismo busca ponerle un límite al estudio. Sus abogados, Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera, presentaron un nuevo escrito ante el juez federal Ariel Lijo para cuestionar parte del material que está siendo examinado por la Gendarmería Nacional.

La pretensión de la defensa es concreta: que los peritos no incorporen a su trabajo todo el contenido de un pendrive entregado a la Justicia y que el análisis quede circunscripto a las grabaciones que fueron difundidas públicamente.

El planteo fue formulado cuando el peritaje ya comenzó. Gendarmería inició el estudio la semana pasada y el procedimiento contempla reuniones periódicas entre los peritos oficiales y los especialistas que representan a las distintas partes.

Para los abogados de Spagnuolo, sin embargo, existen cuestiones previas que deberían resolverse antes de avanzar sobre el contenido del dispositivo.

El dato que cuestiona Spagnuolo sobre los 58 archivos que analiza Gendarmería

Una de las principales objeciones está vinculada con un pendrive Kingston que contiene 58 archivos. El dispositivo fue entregado a la Justicia por el periodista Mauro Federico en agosto de 2025, pero, de acuerdo con la defensa, el expediente no cuenta con una identificación detallada de cada uno de esos archivos.

Ese punto resulta central para el exfuncionario porque, según argumentaron sus abogados, tampoco quedó documentado que el contenido del pendrive sea exactamente el mismo material sonoro que había circulado en los medios y que dio origen a la causa.

La defensa considera que esa diferencia no es menor. La Cámara Federal porteña había ordenado investigar el origen y la autenticidad de las grabaciones que habían tomado estado público. Por eso, sostiene que no corresponde extender automáticamente ese análisis a otros archivos cuya relación con esas grabaciones no estaría acreditada dentro del expediente.

Los audios son una pieza relevante de la investigación porque, presuntamente, en ellos se escucha a Spagnuolo describir una operatoria relacionada con sobreprecios y mencionar un porcentaje del negocio que estaría destinado a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a Eduardo "Lule" Menem.

La cadena de preservación también quedó bajo cuestionamiento

La controversia no se limita a determinar qué archivos deben ser peritados. La defensa también puso en duda las condiciones en las que el pendrive fue recibido y conservado por la Justicia.

Según el escrito presentado ante Lijo, al momento de su entrega no se confeccionó un acta que precisara el contenido del dispositivo. Tampoco, siempre según los abogados, hubo un inventario ni se generó un código hash, mecanismo que permite verificar posteriormente si un archivo sufrió modificaciones.

A esa observación se suma otro dato temporal señalado por la defensa: el dispositivo fue remitido al juzgado el 14 de julio de 2026, pese a que había sido entregado por Federico casi un año antes.

Con esos argumentos, los abogados sostienen que la metodología utilizada hasta ahora no permitiría despejar adecuadamente las dudas sobre el material. Su propuesta es que primero se haga una extracción forense del contenido, con intervención de las partes.

La finalidad de ese procedimiento, según explicaron, sería determinar con precisión qué archivos estaban almacenados en el dispositivo y permitir que los representantes de cada parte pudieran conocerlos y plantear los puntos específicos que deberían ser examinados durante la pericia.

El antecedente de la muestra de voz

El nuevo planteo judicial se suma a otra disputa que involucra directamente a Spagnuolo y al análisis de las grabaciones. El exdirector de ANDIS ya había rechazado entregar una muestra indubitada de su voz, que permitiría realizar una comparación con las voces registradas en los audios bajo investigación.

Su argumento fue que aportar ese material podía constituir una forma de autoincriminación. A partir de esa posición, la defensa presentó un planteo de nulidad contra la decisión adoptada por Lijo. Ese recurso todavía debe ser resuelto por la Cámara Federal.

Mientras tanto, el peritaje de las grabaciones continúa y la nueva presentación de Spagnuolo busca que el estudio sea acotado al material cuya difusión pública motivó la investigación, dejando fuera los 58 archivos almacenados en el pendrive cuya incorporación al análisis la defensa