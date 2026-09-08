Los decretos incluyen 42 magistrados, nueve fiscales y 12 defensores públicos para tribunales, fiscalías y defensorías de distintas jurisdicciones

El presidente Javier Milei oficializó este martes la designación de 63 jueces, camaristas, fiscales y defensores públicos cuyos pliegos ya habían recibido el acuerdo del Senado. Los nombramientos, formalizados mediante decretos publicados en el Boletín Oficial, alcanzan distintos fueros y jurisdicciones de todo el país y buscan cubrir vacantes en tribunales de primera instancia, cámaras de apelaciones, tribunales orales, fiscalías y defensorías.

La tanda incluye 42 magistrados, nueve fiscales y 12 defensores públicos. Los decretos llevan la firma de Milei y del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Según destacó Mahiques, con esta nueva serie de nombramientos el Gobierno alcanzó 166 designaciones de jueces, fiscales y defensores durante el último año. El funcionario vinculó el ritmo de cobertura con la necesidad de reducir la cantidad de cargos vacantes y la sobrecarga de trabajo en distintos tribunales.

Qué cargos judiciales fueron cubiertos

Entre los 42 magistrados designados hay integrantes de cámaras federales de apelaciones, tribunales orales federales, tribunales orales criminales y correccionales y juzgados de primera instancia de los fueros Civil, Comercial y Criminal y Correccional.

Entre las designaciones de mayor relevancia institucional aparecen las correspondientes a cámaras federales de apelaciones. Florentino Malaponte fue nombrado vocal de la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario; María Soledad Mancini, vocal de la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba; Facundo Carlos Cortés, vocal de la Sala B del mismo tribunal; y Andrés Guillermo Fraga, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de San Justo.

Las cámaras federales de apelaciones tienen competencia para revisar las decisiones adoptadas por los juzgados federales de primera instancia dentro de sus respectivas jurisdicciones, por lo que sus integrantes intervienen en causas de relevancia penal, económica y administrativa.

En la Justicia Nacional con asiento en la Ciudad de Buenos Aires también se cubrieron numerosas vacantes.

En el fuero Criminal y Correccional fueron designados como jueces de primera instancia Javier Rodrigo Pereyra, Miguel Ángel Asturias, Federico Alfredo Battilana, Adolfo Omar Piendibene, Fernando Carlos Damián Pascual, Diego Andrés Villanueva, Sergio Alejandro Echegaray, Sebastián Rodrigo Ghersi, Ramiro Ariel Mariño y Maximiliano Alberto Leandro Callizo.

A su vez, fueron nombrados integrantes de distintos Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional Walter Alfredo Cavassa, Vanesa Silvana Alfaro, Julio César Di Giorgio, Pablo César Cina, Mariana Salduna, Evangelina María Lasala y Albertina Anatonia Carón.

En el fuero Civil, las designaciones alcanzaron a nueve juzgados de primera instancia. Allí fueron nombrados Florencia Inés Córdoba, Sergio Buitrago, Karina Gabriela Rapkinas, José María Abram Lujan, Bárbara Rastellino, Lucila Califano, Santiago Villagrán, Pilar Fernández Escarguel y Juan Santiago Ylarri.

También se cubrió una vocalía en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil: Juan Manuel Cabral fue designado en la Sala K.

En el fuero Comercial, Valeria Pérez Casado fue nombrada vocal de la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Además, Gustavo Alejandro Roque Cultraro y Juan Pablo Ángel Sala quedaron a cargo de los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Comercial N°10 y N°23, respectivamente.

Por otra parte, Alicia Isabel Braghini fue designada vocal de la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social.

Nuevos jueces en tribunales federales

La tanda también incluye designaciones en distintos tribunales federales del país.

En Comodoro Py, Valeria Alejandra Rico fue nombrada jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4, mientras que Ramiro Velasco y Santiago Juan Schiopetto fueron designados integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6.

En Catamarca, los nuevos integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal son María Virginia Miguel Carmona y Ana María Busleiman.

En Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, fueron designados Ángela Cecilia Pagano Mata y Sebastián Pedro Ruiz para integrar el Tribunal Federal de Juicio.

De esta manera, los decretos alcanzan tanto a tribunales ubicados en la Capital Federal como a órganos judiciales federales de distintas provincias.

Los nueve fiscales designados por Milei

Además de los magistrados, El Presidente oficializó nueve designaciones en el Ministerio Público Fiscal.

Los nuevos fiscales son:

Pedro Mariano Rebollo

Matías Ezequiel Eidem

Juan Noel Varela

Patricia Luján Cisnero

Ornella Romina Riggitano

Santiago Roldán

Natalia Cecilia Crede

Daniel Fernando Cano

María Ángeles Ramos

Cinco de ellos ocuparán fiscalías ante juzgados nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

En tanto, Santiago Roldán, Natalia Cecilia Crede y María Ángeles Ramos fueron designados fiscales generales ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, en las fiscalías N°2, N°3 y N°4, respectivamente.

Pedro Mariano Rebollo, por su parte, asumirá como fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, en Entre Ríos.

Los 12 nuevos defensores públicos

El paquete se completó con 12 designaciones en el Ministerio Público de la Defensa.

Entre ellas se encuentra Ana Clarisa Galán Muñoz, quien fue nombrada defensora pública oficial ante la Cámara Federal de Casación Penal.

También fueron designados:

Maximiliano Eduardo Nicolás

Leandro Gastón

Nuria Saba Sardañons

Paula Inés Lo Gioia

Carlos Nicolás Escandar

María Esther Pinos

Esteban José Chervin

Germán Luis Artola

José Nicolás Celestino Chumbita

Hernán Enrique Figueroa

Sofía Beatriz del Milagro Martín

Las nuevas designaciones abarcan defensorías con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, La Plata, Dolores, Salta, Formosa, La Rioja y Santiago del Estero, además de distintos tribunales orales y juzgados federales.

Cómo se completa el proceso de designación de jueces

Los nombramientos de jueces y camaristas requieren un procedimiento que involucra a los tres poderes del Estado. El Poder Ejecutivo propone a los candidatos, sus pliegos son analizados por el Senado y, para avanzar, necesitan obtener el acuerdo de la Cámara Alta.

Una vez obtenido ese acuerdo, corresponde al Presidente formalizar la designación mediante el decreto respectivo.

En este caso, los 63 candidatos ya contaban con acuerdo del Senado, por lo que los decretos publicados este martes completaron el proceso de nombramiento.

Los antecedentes recientes de las designaciones judiciales

La nueva tanda se suma a otros nombramientos realizados por Milei en las últimas semanas.

El 2 de septiembre, el Presidente había firmado los decretos para designar a Pablo Daniel Bertuzzi y Pablo Yadarola como vocales de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, un tribunal clave para la revisión de decisiones de los juzgados federales de Comodoro Py.

Sus pliegos habían sido aprobados por el Senado el 27 de agosto. Bertuzzi obtuvo 44 votos afirmativos y 23 negativos, mientras que Yadarola consiguió 66 votos positivos.

En paralelo, permanece pendiente la situación de María Verónica Michelli, cuyo pliego para integrar el Tribunal Oral Federal N°3 de La Plata fue aprobado por el Senado el 4 de junio, pero cuyo decreto de designación todavía no fue firmado.

La situación de Michelli es diferente a la de los 63 funcionarios designados este martes porque su nombramiento quedó pendiente pese al acuerdo de la Cámara Alta.

El Gobierno todavía debe cubrir nuevas vacantes

La cobertura de cargos judiciales continuará en los próximos meses. El Gobierno envió recientemente 21 nuevos pliegos al Senado, que deberán ser analizados por la Comisión de Acuerdos.

Entre las postulaciones se encuentra la de Juan Tomás Rodríguez Ponte para ocupar un juzgado federal de Lomas de Zamora. También hay candidatos para cargos en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Catamarca.

Uno de los próximos focos de atención estará puesto en la Cámara Federal porteña, un tribunal de segunda instancia con intervención en numerosas causas de relevancia política, económica y penal. El Consejo de la Magistratura ya aprobó ternas para cubrir vacantes en ese tribunal.

Con los 63 decretos publicados este martes, el Gobierno avanzó así en una nueva etapa de cobertura de vacantes judiciales, luego de completar el trámite parlamentario de los candidatos incluidos en esta tanda.