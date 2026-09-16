El CEO de Meta se diferenció de otros referentes tecnológicos que advirtieron sobre los riesgos de acelerar las capacidades de la inteligencia artificial

El avance de la inteligencia artificial abrió una nueva discusión entre los principales referentes de la industria tecnológica. Mientras algunos ejecutivos advierten sobre los riesgos de que los modelos incorporen capacidades cada vez mayores, Mark Zuckerberg defendió que las empresas continúen desarrollándolos, aunque con mecanismos destinados a reducir posibles daños.

El CEO de Meta expuso su posición a través de una publicación en X, donde sostuvo que "cada laboratorio tiene la responsabilidad y el incentivo para avanzar al ritmo necesario para entrenar sus modelos de manera segura".

Para Zuckerberg, uno de los puntos centrales del desarrollo de estos sistemas será su capacidad para responder de manera adecuada a las indicaciones de los usuarios. En ese sentido, explicó que la gente no tendrá interés en utilizar agentes de IA "que no hagan lo que les piden" y que, por esa razón, "los laboratorios tienen un fuerte incentivo natural para hacer que sus modelos estén más alineados."

El empresario vinculó esa característica con la confianza que puedan generar las nuevas herramientas. Según planteó, "la confianza y la alineación se están convirtiendo rápidamente en las capacidades más importantes que diferenciarán a los agentes y modelos".

Posteo Zuckerberg sobre los riesgos de la IA

Qué planteó Zuckerberg sobre los controles de seguridad

Además de defender la continuidad del desarrollo, Zuckerberg puso énfasis en los mecanismos que deberían acompañar la evolución de la tecnología.

El ejecutivo señaló que las compañías de inteligencia artificial asumirían una responsabilidad legal importante si alguno de sus modelos llegara a provocar daños. En su argumentación mencionó a Muse, el asistente personal de Meta cuyo lanzamiento se demoró durante varios meses "para enfocarse en la seguridad y la protección."

También resaltó la participación de especialistas ajenos a las propias compañías. Zuckerberg afirmó que "involucrar a evaluadores y asesores independientes es la mejor práctica de la industria."

Meta, además de desarrollar productos basados en IA, es la compañía propietaria de Facebook, Instagram, WhatsApp y Threads, entre otras plataformas.

Las advertencias que atraviesan a la industria tecnológica

La posición del fundador de Meta se conoce en medio de una serie de advertencias provenientes de otros referentes del sector sobre la velocidad con la que están aumentando las capacidades de la inteligencia artificial.

Uno de los planteos más contundentes fue realizado por Dario Amodei, CEO de Anthropic. El ejecutivo reclamó a las compañías que reduzcan el ritmo de desarrollo de sus modelos ante los riesgos derivados de un posible uso indebido.

En un ensayo que difundió mediante su cuenta de X, Amodei sostuvo que dentro de seis a doce meses los agentes de IA "podrían ser capaces de tomar el control de toda internet y causar potencialmente cientos de miles de millones de dólares en daños".

El debate también involucró a Sam Altman, CEO de OpenAI. El lunes confirmó que la compañía no abandonó sus planes de cotizar en bolsa durante 2026 para priorizar cuestiones vinculadas con la seguridad frente a los riesgos de la inteligencia artificial.

A su vez, Elon Musk, responsable de xAI, planteó que es necesario establecer límites para esta tecnología.

Otra advertencia llegó de parte de Bilal Chughtai, exinvestigador de Google DeepMind. En X, expresó su preocupación por "la trayectoria predeterminada de esta tecnología" y afirmó: "Sinceramente, creo que la IA tiene el potencial de matarnos a todos, y que podríamos estar quedándonos sin tiempo para evitar este resultado".

De esta manera, la discusión dentro del sector combina dos enfoques: por un lado, quienes advierten sobre el crecimiento de las capacidades de los modelos y sus posibles consecuencias; por otro, la posición de Zuckerberg, que plantea continuar con el desarrollo y reforzar al mismo tiempo los mecanismos de seguridad, alineación y evaluación.

El impacto de la IA en las empresas argentinas

En las compañías argentinas, las herramientas de inteligencia artificial ya comenzaron a utilizarse para automatizar tareas, agilizar procesos y liberar tiempo de los trabajadores.

Un relevamiento citado por iProfesional muestra que el 77% de los líderes argentinos ya utiliza herramientas de inteligencia artificial. La adopción, sin embargo, no necesariamente se traduce de la misma manera en resultados para toda la organización.

De acuerdo con el mismo estudio, el 80% de los líderes consultados asegura haber mejorado su productividad personal mediante el uso de estas tecnologías. Pero cuando el análisis se extiende al funcionamiento de la empresa, el porcentaje desciende: el 68% observa mejoras de productividad a nivel organizacional.

La diferencia entre ambos indicadores plantea uno de los desafíos para las compañías que incorporan IA: conseguir que las mejoras que experimenta cada empleado también tengan un efecto sobre los equipos y el negocio en su conjunto.

Una parte de ese impacto está vinculada con el tiempo que pueden liberar las herramientas al hacerse cargo de determinadas tareas. Ese margen puede utilizarse para actividades que requieren mayor intervención humana, análisis, creatividad o toma de decisiones.

Por eso, la incorporación de IA no implica solamente completar una tarea en menos tiempo. También puede modificar la distribución del trabajo dentro de los equipos y obligar a las empresas a redefinir cómo utilizan las horas que quedan disponibles.

El desafío pasa entonces por transformar ese tiempo ganado en resultados concretos. Los datos muestran que existe una diferencia entre la productividad que los usuarios perciben de manera individual y el impacto que finalmente llega a toda la organización.

Para las compañías, el próximo paso no consiste únicamente en sumar nuevas herramientas, sino en lograr que su utilización tenga un efecto medible sobre la forma en que trabajan los equipos y sobre los resultados del negocio.