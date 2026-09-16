Otra derrota judicial para Sturzenegger: no se puede desregular la actividad farmacéutica

La gestión del ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, viene sufriendo algunas derrotas en el plano laboral. Después del conflicto marítimo, donde pretendió intervenir en el servicio de practicaje y pilotaje para reducir costos logísticos y fomentar la competencia y finalmente dio marcha atrás, ahora se le sumó el dictamen de la Procuración General de la Nación declarando inadmisible la flexibilización de la dirección técnica farmacéutica.

La demanda había sido impulsada y presentada por el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB), que mantiene un sostenido enfrentamiento con el ministro, quien pretendía desregular la presencia de un director técnico farmacéutico en cada farmacia; la exclusividad profesional del farmacéutico como responsable técnico de cada establecimiento; la exigencia de dirección técnica farmacéutica en las herboristerías; el cumplimiento de las reglas que regulan las ausencias momentáneas del profesional; y las sanciones previstas frente al incumplimiento.

El fallo ordena mantener las tareas del farmacéutico

Según el expediente CNT 59/2024/CS1, denominado "Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos SAFYB c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ acción de amparo", la Procuración General de la Nación dispuso que corresponde declarar formalmente inadmisible el recurso extraordinario presentado por el Estado Nacional contra la decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que había suspendido la aplicación de los artículos 319, 320 y 321 del DNU 70/2023.

Con ese fallo, se mantiene la exigencia de un director técnico farmacéutico en las farmacias, droguerías y herboristerías; la exclusividad de un profesional farmacéutico como director técnico de cada farmacia; y la obligación de contar con dirección técnica farmacéutica en las droguerías y herboristerías.

El decreto impulsado por Sturzenegger y la Casa Rosada había modificado la Ley 17.565 para permitir, entre otras cuestiones, que un mismo farmacéutico pudiera cumplir tareas como director técnico en más de una farmacia; había derogado el artículo 42 -que exigía que las herboristerías estuvieran bajo la conducción de un director técnico alcanzado por las obligaciones legales aplicables a los responsables de farmacias- y flexibilizar las condiciones de funcionamiento de las farmacias durante la ausencia del director técnico, habilitando una mayor intervención de auxiliares de despacho.

Cuáles son las actividades que no se modifican

La representación legal del SAFYB rechazó de plano esas modificaciones por considerar que afectaba tanto el ejercicio profesional como las condiciones de trabajo y, fundamentalmente, la seguridad sanitaria de la población. Vale recordar que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había hecho lugar a la medida cautelar solicitada por la organización gremial y suspendido la aplicación de esas normas, señalando que las modificaciones perjudicaban el trabajo y la profesión farmacéutica y que se encontraban reunidos los requisitos necesarios para mantener la protección judicial hasta que se dicte una sentencia definitiva.

Frente al recurso del Poder Ejecutivo, que pretendía revertir la suspensión alegando que las medidas buscaban aumentar la competencia y reducir los precios de los medicamentos, la Procuración sostuvo que la decisión de la Cámara no era una sentencia definitiva y que el Estado no había demostrado un perjuicio de imposible o insuficiente reparación por mantener provisoriamente esas exigencias.

El dictamen confirma que por la vía extraordinaria no se puede quitar la protección cautelar que sostiene:

La presencia de un director técnico farmacéutico en cada farmacia

La exclusividad profesional del farmacéutico como responsable técnico de cada establecimiento

La exigencia de dirección técnica farmacéutica en las herboristerías

El cumplimiento de las reglas que regulan las ausencias momentáneas del profesional

Las sanciones previstas frente al incumplimiento

Para el sindicato "hay un negocio por encima de la salud"

Según declaró el secretario General del SAFYB, Marcelo Peretta: "No solo defendimos los puestos de trabajo, sino el principio de que los medicamentos no pueden quedar librados a una lógica puramente comercial". Remarcó que "lo veníamos diciendo, hay un especial interés entre Sturzenegger, el gobierno y los laboratorios en que esto sea un negocio entre las partes sin importar la salud de la población".

Explicó que "la dirección técnica no es un trámite burocrático, sino que es la garantía de que exista un profesional universitario responsable de la calidad, conservación, dispensación y utilización segura de los fármacos que llegan a la población". Agregó que "en una actividad donde un error puede comprometer la salud o la vida de una persona, la presencia de un farmacéutico no constituye un privilegio corporativo: constituye una garantía sanitaria".

Peretta manifestó que "el gobierno había presentado la reforma como una herramienta para ampliar la competencia y reducir los precios; sin embargo, la Justicia entendió que esas modificaciones no podían aplicarse sin control mientras se discute su constitucionalidad y su impacto sobre el trabajo profesional y la salud pública". Reiteró que "uno de los ejes centrales del programa del Ejecutivo es priorizar el comercio de medicamentos por sobre la salud".

Planteó que "podrá discutirse cómo mejorar la competencia, reducir los precios y modernizar el sistema, pero no a costa de eliminar al farmacéutico responsable de una farmacia, una droguería, una herboristería o un laboratorio". Y cerró: "Porque cuando se trata de medicamentos, la seguridad sanitaria no se negocia".