Buscan cambiar la forma en la que aumentan la AUH y otras asignaciones

El Poder Ejecutivo Nacional encabezado por el presidente Javier Milei presentó el proyecto de Presupuesto 2027 en el Congreso de la Nación con una propuesta que modifica la actualización de las prestaciones sociales. La iniciativa oficial plantea la derogación de los artículos clave de la Ley 27.160, con lo cual se busca eliminar el mecanismo de movilidad automática que ajusta mes a mes los montos de la Asignación Universal por Hijo y del resto de las asignaciones familiares administradas por la Administración Nacional de la Seguridad Social.

De aprobarse este cambio en el ámbito parlamentario, los incrementos de los haberes dejarán de estar atados de forma directa al Índice de Precios al Consumidor publicado por el INDEC. La modificación no implica la suspensión ni la quita de los beneficios vigentes, sino que traslada al Poder Ejecutivo la facultad discrecional de definir cuándo y en qué proporción se otorgarán los nuevos aumentos para los beneficiarios del sistema previsional y social.

Esta iniciativa representa el segundo intento de la gestión gubernamental por desenganchar las asignaciones de la fórmula de movilidad automática, luego de una propuesta similar presentada durante la discusión presupuestaria del período anterior. El debate en las comisiones legislativas volverá a centrarse en el equilibrio de las cuentas públicas impulsado por el Gabinete económico y la preservación del poder adquisitivo de los sectores vulnerables.

Alcance de la medida y prestaciones alcanzadas por el proyecto

El régimen regulado por la norma sancionada en 2015 no solo garantiza el ajuste periódico de los importes a cobrar, sino también la actualización de los topes y rangos de ingresos del grupo familiar que determinan quiénes están habilitados para percibir las asignaciones familiares en el sector formal de la economía. De concretarse la derogación, la revisión de esos límites de ingresos también quedará supeditada a las decisiones administrativas del Gobierno.

La eventual eliminación de la movilidad por inflación afectará de manera directa al conjunto de los esquemas que liquida el organismo previsional:

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE).

Asignaciones familiares para trabajadores en relación de dependencia y monotributistas.

Asignaciones para jubilados, pensionados y titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.

Pagos extraordinarios por Nacimiento, Adopción, Matrimonio y la Ayuda Escolar Anual.

Asignaciones correspondientes a los empleados del sector público nacional.

Proyecciones presupuestarias y cobertura de beneficios para 2027

En el texto enviado a la Cámara de Diputados, el Ministerio de Economía detalló las partidas financieras destinadas a la cobertura social para el ciclo fiscal 2027. Las proyecciones oficiales contemplan una partida global superior a los $14 billones orientada a sostener la red de contención social y las asignaciones laborales.