Los jubilados pueden pedir una revisión de su haber ante ANSES y, según el caso, recurrir a la Justicia para reclamar diferencias y un reajuste

Los jubilados y pensionados que consideran que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) calculó de manera incorrecta su haber pueden pedir una revisión de la prestación y, si corresponde, reclamar judicialmente las diferencias. El procedimiento no es automático y requiere analizar en cada caso cómo se determinó el beneficio, los aportes registrados y las actualizaciones aplicadas.

Antes de llegar a la Justicia, existe la posibilidad de presentar un reclamo de reajuste directamente ante ANSES. El organismo contempla este trámite para revisar prestaciones ya otorgadas cuando se detectan, entre otros motivos:

Fecha inicial de pago: cuando existe un error en la fecha desde la que comenzó a cobrarse el beneficio.

cuando existe un error en la fecha desde la que comenzó a cobrarse el beneficio. Períodos de servicios: si ANSES no tuvo en cuenta correctamente determinados años o períodos trabajados.

si ANSES no tuvo en cuenta correctamente determinados años o períodos trabajados. Remuneraciones certificadas: cuando los salarios utilizados para calcular la jubilación presentan diferencias.

cuando los salarios utilizados para calcular la jubilación presentan diferencias. Aplicación de aumentos: si los incrementos correspondientes no fueron aplicados correctamente.

si los incrementos correspondientes no fueron aplicados correctamente. Categorías de autónomos: cuando existen errores vinculados con los aportes realizados como trabajador autónomo.

cuando existen errores vinculados con los aportes realizados como trabajador autónomo. Descuentos y cuotas de moratoria: si se detectan diferencias en los descuentos aplicados sobre el haber.

Qué jubilados pueden reclamar un reajuste

El reclamo puede plantearse cuando existe un motivo concreto para cuestionar la determinación o evolución del haber. Entre las situaciones que pueden justificar una revisión aparecen los errores en el cálculo inicial, aportes o períodos de trabajo que no fueron correctamente considerados, remuneraciones mal registradas o problemas en la aplicación de los incrementos.

También existen reclamos judiciales vinculados con los índices utilizados para actualizar los salarios que intervienen en el cálculo de las jubilaciones y con las normas de movilidad aplicadas en determinados períodos. En los últimos años, distintos tribunales analizaron estos mecanismos y establecieron criterios específicos para determinados casos.

Por eso, no todos los jubilados están en la misma situación. La fecha en que se otorgó la jubilación, el régimen previsional bajo el cual fue concedida, los salarios registrados y la forma en que se calculó el haber son algunos de los elementos que deben revisarse antes de iniciar una demanda.

El primer paso puede ser reclamar ante ANSES

Si el problema está relacionado con la liquidación de la prestación, el jubilado puede solicitar un reajuste ante ANSES. El organismo indica que el trámite es gratuito, requiere la Clave de la Seguridad Social y documentación relacionada con el pedido, y se realiza con turno presencial.

ANSES contempla, entre otros supuestos:

errores en la fecha inicial de pago;

períodos de servicios que no fueron correctamente considerados;

remuneraciones certificadas;

aplicación de aumentos;

categorías de trabajadores autónomos;

cálculo de haberes con aportes mixtos;

descuentos de conceptos y cuotas de moratoria.

Sin embargo, el reclamo administrativo previo no necesariamente es exigible en todos los casos. En octubre de 2025, la Cámara Federal de Córdoba habilitó una demanda de reajuste sin ese trámite previo porque el planteo incluía cuestionamientos de constitucionalidad que, por su naturaleza, debían ser resueltos por la Justicia. El tribunal consideró que exigir el reclamo administrativo en ese caso constituía un requisito formal sin utilidad práctica.

Por eso, el camino a seguir depende del motivo concreto del reclamo y de las características de cada caso.

Cómo se inicia el juicio contra ANSES

El juicio de reajuste es una demanda judicial mediante la cual el jubilado solicita que se revise el cálculo de su prestación y, si corresponde, que se establezca un nuevo haber junto con el pago de las diferencias que se hayan generado.

Antes de presentar la demanda resulta necesario determinar qué se cuestiona y cuál sería el nuevo cálculo. Para eso, un profesional especializado puede analizar la documentación previsional y realizar una liquidación que permita establecer si existe una diferencia que justifique avanzar judicialmente.

En los últimos años, además, la Justicia dictó fallos sobre distintos componentes del cálculo y la movilidad de los haberes. Uno de los antecedentes más recientes se produjo en marzo de 2026, cuando un juzgado federal de la Ciudad de Buenos Aires ordenó en un caso concreto recalcular una jubilación y analizar la evolución de los aumentos aplicados.

El fallo fue de primera instancia y corresponde a un expediente particular, por lo que no implica que todos los jubilados puedan obtener automáticamente el mismo reajuste.

Qué documentación conviene reunir

Para analizar un eventual reajuste, es importante contar con la información relacionada con la jubilación y con la historia laboral. Entre la documentación que puede resultar necesaria se encuentra:

resolución mediante la cual se otorgó la jubilación;

recibos de haberes;

historia laboral y registro de aportes;

documentación sobre los salarios percibidos;

certificados de servicios y remuneraciones, cuando corresponda;

información del expediente previsional;

constancias de reclamos realizados ante ANSES.

La documentación concreta puede variar según el motivo del reclamo.

Qué puede reclamar el jubilado si la Justicia le da la razón

Si la sentencia determina que el haber fue calculado de manera incorrecta, puede ordenar a ANSES recalcular la jubilación de acuerdo con los criterios establecidos por el tribunal.

Además, el jubilado puede reclamar las diferencias retroactivas entre lo que cobró y lo que, según el nuevo cálculo, debería haber percibido durante el período reconocido en la sentencia. El monto depende de cada expediente y de factores como la fecha de otorgamiento del beneficio, los salarios y aportes considerados, el período reclamado y el criterio aplicado por la Justicia.

En otras palabras, el resultado del juicio puede impactar tanto en el haber mensual que cobrará en adelante como en el monto retroactivo correspondiente al período que determine la sentencia.

Cuánto puede tardar el pago de una sentencia

Una vez que existe una sentencia firme y ANSES recibe el expediente correspondiente, el organismo debe realizar la liquidación ordenada por la Justicia.

El plazo puede variar según el expediente y la etapa procesal. En el fallo dictado en marzo de 2026 por la Justicia Federal de la Seguridad Social de CABA, por ejemplo, se estableció un plazo de 120 días una vez que la sentencia quedara firme para que ANSES cumpliera con la orden de reajuste y el pago de las diferencias correspondientes.

Por eso, el plazo previsto en una sentencia no debe confundirse con la duración total del juicio, que puede extenderse durante varios años dependiendo de las instancias y las características de cada causa.

Cómo consultar el estado del reclamo

Si el jubilado ya inició un trámite ante ANSES, puede consultar el estado del expediente desde mi ANSES, utilizando su CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Además, ANSES publica mensualmente información sobre sentencias judiciales en trámite de liquidación. Para realizar la consulta se solicitan datos como nombre y apellido, número de prestación o beneficio y mes.

Además, los jubilados y pensionados que tienen un juicio por reajuste y aguardan una nueva liquidación pueden consultar los listados de sentencias publicados mensualmente.