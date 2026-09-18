Apuestas online bloqueadas en Buenos Aires para quienes no pagan la cuota alimentaria

La norma obliga a operadores digitales a bloquear perfiles de personas inscriptas en el registro por incumplir con la asistencia económica de sus hijos

La Ciudad de Buenos Aires prohibió las apuestas online a deudores alimentarios morosos. La medida alcanza a todas las plataformas habilitadas por Lotería de la Ciudad (LOTBA) y obliga a los operadores digitales a bloquear cuentas de personas inscriptas en el registro oficial.

Quienes figuren en el Registro Público de Alimentantes Morosos (RPAM) no podrán abrir nuevas cuentas ni mantener perfiles activos. Tampoco podrán realizar depósitos, apuestas o retiros en los sitios de juego regulados por la Ciudad.

La restricción abarca juegos de azar, destreza y otras modalidades digitales administradas por LOTBA, con el objetivo de garantizar que quienes deben asistencia económica a sus hijos destinen esos recursos a cumplir la obligación alimentaria.

Las compañías operadoras deberán consultar el registro en tiempo real antes de habilitar cualquier cuenta. Cuando detecten a un deudor alimentario, tendrán que informar esa situación al Registro y a la Justicia porteña.

Las firmas que no cumplan con los controles previstos enfrentarán sanciones. Las multas y otras penalidades se aplicarán según la normativa que regula al sector, los pliegos de concesión vigentes y el Régimen de Faltas de la Ciudad.

Cómo funciona la nueva restricción para deudores alimentarios

La iniciativa incorporó el artículo 17 bis a la Ley N.° 269, que creó originalmente el registro de deudores alimentarios. Esta modificación establece mecanismos informáticos para consultas automáticas y dispone resguardos específicos para la protección de datos personales.

El sistema permitirá que las plataformas de apuestas verifiquen instantáneamente si un usuario figura en el RPAM. Ese control automático impedirá que personas con deudas alimentarias accedan a los servicios de juego online.

Las plataformas deberán suspender de inmediato las cuentas activas de usuarios que sean incorporados al registro, sin posibilidad de que realicen nuevas operaciones hasta que regularicen su situación.

Jorge Macri y funcionarios porteños defendieron la medida

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, vinculó la prohibición con otras restricciones ya vigentes para deudores alimentarios. "En la Ciudad, los deudores alimentarios no pueden entrar a estadios ni espectáculos masivos", afirmó.

"Ahora, tampoco pueden hacer apuestas online. Es muy simple: si no cumplís con una obligación tan básica como alimentar a tus hijos, tenés consecuencias", agregó Macri.

El presidente de Lotería de la Ciudad, Jesús Acevedo, explicó que la norma conecta la regulación del juego con la protección de niños y adolescentes. "Quien tiene una deuda alimentaria con sus hijos tiene una obligación que debe cumplir y no corresponde que pueda destinar recursos a las apuestas", sostuvo.

Gabino Tapia, ministro de Justicia porteño, sumó en sus redes sociales: "En la Ciudad, los deudores alimentarios morosos ya no podrán apostar online. Las plataformas deberán consultar el Registro en tiempo real y suspender sus cuentas".

El registro reúne a 13.500 deudores de la Ciudad y 14 provincias

El Registro de Deudores Alimentantes Morosos cuenta con 13.500 personas inscriptas. Esa cifra incluye residentes de la Ciudad de Buenos Aires y de 14 provincias que suscribieron convenios de reciprocidad con el distrito porteño.

La administración del registro depende del Ministerio de Justicia de la Ciudad. El sistema permite que jueces de todo el país incorporen a deudores alimentarios cuando se comprueba el incumplimiento reiterado de la obligación.

La inscripción en el RPAM genera consecuencias automáticas en distintos ámbitos de la vida civil, económica y profesional de los deudores, con el propósito de presionarlos a regularizar su situación y cumplir con la asistencia debida a sus hijos.

Qué otras restricciones enfrentan los deudores alimentarios

La prohibición de apostar en línea se suma a múltiples limitaciones ya vigentes para quienes integran el registro. Los deudores no pueden obtener tarjetas de crédito, abrir cuentas corrientes ni solicitar préstamos en el Banco Ciudad.

Tampoco pueden renovar créditos bancarios que ya tengan vigentes. Estas restricciones financieras buscan impedir que destinen recursos a gastos personales mientras mantienen deudas alimentarias.

En el ámbito administrativo, los inscriptos en el RPAM no pueden tramitar licencia de conducir (salvo la profesional). Tampoco pueden postularse a cargos públicos, ser candidatos políticos ni participar en concursos o designaciones para cargos judiciales.

Además, enfrentan restricciones para acceder a eventos masivos. Los controles en estadios de fútbol y otros espectáculos comenzaron hace más de un año.

Desde entonces, 284 personas registradas como deudoras alimentarias fueron impedidas de ingresar a eventos deportivos y culturales en el territorio porteño. Esos controles se realizan mediante sistemas de validación de identidad en las puertas de acceso.