Juicio en ausencia: procesan a ocho iraníes y libaneses por el atentado a la AMIA

Los procesamientos contra los imputados los ordenó el juez federal Daniel Rafecas al aplicar por primera vez el juicio en ausencia

El juez federal Daniel Rafecas procesó a ocho ciudadanos iraníes y libaneses por su participación en el atentado contra la sede de la AMIA ocurrido en 1994 y trabó embargos sobre sus bienes en u$s 500.000.000, al aplicar por primera vez en la Argentina la ley de juicio de ausencia.

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