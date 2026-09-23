La Corte Suprema ratificó los 4 años de prisión a Alberto Samid por evasión impositiva

Tras años de recursos en tribunales, quedó firme la pena para el empresario cárnico acusado de liderar una organización dedicada a fraude fiscal

La Corte Suprema de Justicia rechazó el planteo del empresario matarife Alberto Samid contra su condena a 4 años de prisión por integrar una asociación ilícita que evadió impuestos en la venta de carne vacuna.

La defensa buscaba anular el expediente alegando prescripción y excesiva duración del proceso. Pero los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti dijeron que no.

El presidente de la Corte, Rosatti, consideró que el planteo era inadmisible, mientras que Rosenkrantz y Lorenzetti entendieron que la defensa intentaba reeditar argumentos ya rechazados que habían adquirido firmeza.

El dirigente del Partido Justicialista estuvo preso tras fugarse al Caribe. Ya cumplió parte de su condena, por lo que no volverá a prisión.

Por qué Samid no regresará a una celda

Tras su fuga al Caribe, Samid fue detenido y cumplió un tiempo tras las rejas. Esa permanencia en prisión se computó como parte de los 4 años a los que fue condenado.

El resto de la pena ya prescribió por el tiempo transcurrido. Por eso, aunque la Corte validó la condena, el empresario no volverá a prisión.

La decisión del máximo tribunal cierra el recorrido judicial de un caso que se inició hace décadas. El expediente llegó a la Corte después de pasar por el Tribunal Oral y la Cámara de Casación.

Quiénes más cayeron con Samid

Alicia Samid, hermana del reconocido matarife, también fue condenada en el juicio oral. En su caso, la pena fue de 3 años en suspenso.

Ella había apelado a la Corte Suprema, pero desistió del recurso. Su condena quedó firme sin que el máximo tribunal tuviera que pronunciarse.

La contadora María Susana Romero recibió 3 años y medio de prisión. Su defensa también llegó a la Corte Suprema y fue rechazada.

Claudio Pileo completó el listado de condenados con una pena de 3 años en suspenso. Todos fueron hallados culpables de integrar la misma asociación ilícita.

Cómo funcionaba la banda que evadió millones al Fisco

En abril de 2019, el Tribunal Oral en lo Penal Económico condenó a Samid y su grupo. Los jueces tuvieron por probado que constituyeron o administraron más de una decena de sociedades vinculadas a la comercialización de carne vacuna.

El objetivo era apropiarse indebidamente de tributos o evadir impuestos correspondientes al Estado Nacional. La banda operó con ese fin, al menos, entre 1993 y 1996.

Durante esa época, la política tributaria establecía un sistema de retenciones y percepciones. El Fisco confiaba ese control directamente a frigoríficos y matarifes.

Ellos actuaban como sujetos de retención y percepción habilitados. Era un mecanismo para simplificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

A través de las sociedades, la asociación operaba en el mercado de la carne sin cumplir con aquellas obligaciones. Ocultaban la identidad de los sujetos obligados mediante un entramado complejo.

El tribunal oral destacó como agravante el sofisticado esquema societario. Ese diseño fue elaborado específicamente para lograr el éxito de la organización ilícita.

El fin último era perjudicar al erario nacional mediante la evasión sistemática de impuestos. El monto evadido se calculó en millones de pesos.

El recorrido judicial que terminó en la Corte

Las defensas apelaron el fallo del Tribunal Oral. Pero la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó todos los recursos.

Los abogados insistían con la excepción de extinción de la acción penal por prescripción. También cuestionaban la sentencia condenatoria en sí misma.

Casación no les dio la razón en ninguno de los dos puntos. Entonces, la defensa de Samid buscó llegar a la Corte Suprema para revertir su suerte.

En su presentación ante el máximo tribunal, volvió a insistir con el argumento de la prescripción y la duración excesiva del proceso. Pero la Corte rechazó el planteo y cerró definitivamente el caso.

El fallo de la Corte Suprema pone punto final a un expediente que atravesó todas las instancias judiciales. La condena de Alberto Samid por evasión impositiva quedó firme y validada por el máximo tribunal del país.