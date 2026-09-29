Las empresas sin empleados ya no son ciencia ficción

La automatización y la IA pueden reducir la intervención humana, pero obligan a las empresas a redefinir control, responsabilidad y gestión

Durante décadas la estructura básica de una empresa fue relativamente estable. Más allá de las diferencias entre industrias, tamaños o modelos de negocio, existía un elemento común que atravesaba prácticamente todas las organizaciones: las personas eran el centro del sistema. La empresa contrataba trabajadores, organizaba equipos, construía jerarquías y diseñaba procesos destinados a coordinar la actividad humana. Gran parte del derecho laboral, societario y empresarial fue concebido sobre esa realidad.

Sin embargo, la aparición de nuevas tecnologías de automatización e inteligencia artificial está comenzando a desafiar algunos de esos supuestos históricos. Lo interesante es que el cambio ya no se limita a herramientas aisladas destinadas a mejorar productividad. Lo que empieza a discutirse en distintas partes del mundo es algo mucho más profundo: la posibilidad de crear estructuras empresariales capaces de operar una parte significativa de sus actividades mediante sistemas automatizados.

En Argentina, ese debate adquirió relevancia a partir de los proyectos que buscan incorporar figuras vinculadas a sociedades automatizadas y organizaciones autónomas descentralizadas. Más allá de la discusión técnica sobre su regulación específica, el dato verdaderamente importante es otro. Por primera vez, el sistema jurídico comienza a prepararse para una realidad en la que determinadas funciones empresariales podrían ejecutarse con una intervención humana significativamente menor que la que históricamente conocimos.

La mayoría de los empresarios todavía observa este fenómeno desde una perspectiva tecnológica. Se preguntan qué herramientas incorporar, cómo mejorar productividad o qué procesos pueden automatizarse. Sin embargo, la cuestión estratégica es mucho más amplia. Lo que está en juego no es una herramienta. Lo que está cambiando es el modelo operativo de la empresa.

Durante años las organizaciones compitieron mediante una combinación de capital, talento humano, capacidad comercial y eficiencia operativa. En los próximos años aparecerá una nueva variable competitiva: la capacidad para diseñar, supervisar y gestionar sistemas inteligentes. Esa transición puede parecer gradual, pero sus consecuencias potenciales son enormes.

Cómo cambia una empresa cuando automatiza decisiones y procesos

Uno de los errores más frecuentes consiste en analizar este fenómeno exclusivamente desde la perspectiva laboral. Es cierto que la automatización puede modificar la demanda de determinadas tareas. Sin embargo, reducir la discusión a la sustitución de puestos de trabajo implica ignorar una parte sustancial del problema. Lo verdaderamente disruptivo es que la automatización modifica la forma en que se toman decisiones, se ejecutan procesos y se distribuyen responsabilidades dentro de una organización.

Hasta ahora, cuando una empresa enfrentaba un problema relevante, normalmente podía identificar a la persona responsable de una decisión. Existía una cadena de mando relativamente clara. Un director aprobaba una estrategia, un gerente implementaba una política y un empleado ejecutaba una tarea. La aparición de sistemas cada vez más autónomos empieza a volver más difusa esa estructura tradicional. Y esa transformación genera desafíos jurídicos, empresariales y organizacionales que todavía están lejos de haber sido resueltos.

La pregunta central ya no es si la inteligencia artificial será utilizada dentro de las empresas. Esa discusión está terminada. La tecnología ya forma parte de la realidad cotidiana de prácticamente todos los sectores económicos. La verdadera pregunta es cómo cambiará la estructura de las organizaciones a medida que la automatización avance sobre funciones que históricamente dependían de intervención humana.

En este contexto, muchas empresas corren el riesgo de concentrarse únicamente en los beneficios inmediatos. Menores costos, mayor velocidad de ejecución y mejoras de productividad son objetivos legítimos. Sin embargo, las organizaciones que liderarán esta transformación probablemente serán aquellas que comprendan que la verdadera ventaja competitiva no consistirá solamente en automatizar tareas, sino en desarrollar capacidades para gobernar sistemas complejos.

Por qué la ventaja no estará solo en usar inteligencia artificial

La historia empresarial demuestra que los cambios tecnológicos más importantes no destruyen necesariamente a quienes llegan tarde. Destruyen a quienes no comprenden la naturaleza del cambio. Muchas compañías invirtieron enormes recursos en tecnología durante distintos momentos de la historia sin obtener ventajas significativas porque continuaron gestionando sus negocios con modelos mentales diseñados para una realidad anterior.

Algo similar podría ocurrir en esta nueva etapa. Las empresas que interpreten la automatización únicamente como una forma de reducir costos probablemente obtengan beneficios limitados. En cambio, aquellas que entiendan que están frente a una transformación profunda de la estructura organizacional podrán construir ventajas mucho más difíciles de replicar.

Por eso considero que la discusión sobre sociedades automatizadas y nuevas formas de organización empresarial merece mucha más atención de la que está recibiendo. No porque estas figuras vayan a reemplazar inmediatamente a las empresas tradicionales. Sino porque anticipan una dirección de cambio que ya comenzó y que probablemente se acelere durante la próxima década.

Durante años los empresarios argentinos aprendieron a administrar personas. El desafío que empieza a aparecer ahora es diferente. Consiste en aprender a administrar sistemas, algoritmos y procesos automatizados sin perder control sobre las decisiones estratégicas del negocio.

Y esa capacidad, más que cualquier tecnología específica, puede transformarse en una de las ventajas competitivas más importantes de los próximos años.