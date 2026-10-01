Transferencias entre cuentas propias: desde qué monto investiga ARCA

El organismo recaudador monitorea los movimientos entre cuentas del mismo titular mediante alertas automáticas. Límites mensuales y documentos de respaldo

Mover fondos entre cuentas propias de bancos y billeteras virtuales es una costumbre cotidiana en la rutina financiera de los argentinos. Ya sea para aprovechar los rendimientos diarios de las plataformas fintech, saldar servicios o reunir ahorros ante un pago importante, la transferencia de dinero hacia un mismo titular se consolidó como una práctica masiva. Sin embargo, esta agilidad operativa está sujeta a los mecanismos de fiscalización de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

A través de esquemas automatizados de cruzamiento de datos, el organismo recaudador recibe informes periódicos emitidos por entidades bancarias y plataformas digitales de todo el país. La supervisión oficial no busca sancionar la libre circulación de ahorros personales entre cuentas de una misma persona, sino detectar inconsistencias entre los volúmenes totales operados y la capacidad contributiva declarada por el usuario.

Cuáles son los límites mensuales que activan los reportes informativos

Los parámetros vigentes para el sistema financiero fijan topes precisos a partir de los cuales los bancos y las aplicaciones fintech deben reportar las operaciones al fisco. El cómputo no evalúa exclusivamente una transacción aislada de gran volumen, sino que calcula la suma total de las acreditaciones e ingresos registrados durante todo el mes calendario.

Los umbrales informativos mensuales que operan en las plataformas se estructuran según los siguientes límites:

Acreditaciones y transferencias de personas físicas : a partir de los $50.000.000 acumulados en el mes.

Operaciones de personas jurídicas o empresas : desde los $30.000.000 de saldo acumulado mensual.

Saldos al último día hábil: depósitos que alcancen o superen los $50.000.000 en personas humanas y $30.000.000 en sociedades.

Extracciones en efectivo: montos en billete que igualen o superen los $10.000.000 acumulados en el mes, tanto para individuos como para empresas.

Qué documentación se necesita para justificar el origen de los fondos

Superar los límites fijados por la normativa no deriva en una sanción directa ni implica el bloqueo automático de los fondos, siempre que los montos operados guarden coherencia con la categoría tributaria del contribuyente. De todas formas, los bancos y billeteras virtuales aplican sus propias políticas de prevención de lavado de dinero, por lo que pueden requerir respaldos documentales ante movimientos atípicos.

En caso de que una entidad financiera solicite justificar el origen del capital transferido, los comprobantes más habituales para acreditar la procedencia del dinero son:

Recibos de sueldo actualizados o constancias de cobro de haberes previsionales.

Constancia de inscripción al Monotributo y facturación electrónica de los últimos períodos.

Presentaciones de las declaraciones juradas de Impuesto a las Ganancias o Bienes Personales .

Escrituras públicas, boletos de compraventa de inmuebles o vehículos, o declaratorias de herederos.

Ante transacciones de volumen relevante, los analistas recomiendan mantener ordenada la documentación legal y evitar fraccionar una transferencia alta en múltiples envíos pequeños. Este hábito de segmentar los montos suele ser detectado por los algoritmos bancarios como una maniobra atípica para eludir controles, lo que puede acelerar la emisión de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante los entes competentes.