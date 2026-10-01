"¿Esto es normal?": estremecedora pregunta de la mujer que sobrevivió a la inyección letal

Tras sobrevivir a la aplicación de pentobarbital en una prisión de Tennessee, se reabre el debate sobre protocolos en ejecuciones fallidas

Christa Pike sobrevivió a su propia ejecución. La mujer de 50 años pasó tres décadas en prisión por el asesinato de Colleen Slemmer, un crimen que cometió junto a su novio. El estado de Tennessee la condenó a muerte por inyección letal.

La noche del jueves, las autoridades aplicaron el protocolo de ejecución en la Institución de Máxima Seguridad Riverbend, en Nashville. Pero algo salió mal. Pike recibió una doble dosis del fármaco pentobarbital, tal como indica el protocolo estatal, pero el pentobarbital no logró detener su corazón. Los testigos todavía la escuchaban respirar y roncar cuando debería haber estado muerta.

Cuando finalmente reaccionó, Pike preguntó algo que heló la sangre a los presentes: "¿Esto es normal?". Sentía un ardor intenso recorriendo su cuerpo.

Las autoridades debieron trasladarla de urgencia a un centro de salud local. Pike seguía con vida.

Por qué falló la ejecución y qué dice el protocolo de Tennessee

Tennessee tiene una norma muy específica. Solo se permite aplicar hasta dos inyecciones letales por ejecución. Si el condenado sobrevive a ambas, el protocolo no contempla qué hacer a continuación.

"Se siguió cada paso del protocolo de ejecución legal y establecido del estado, aprobado por la Fiscalía General", afirmaron desde el Departamento Correccional de Tennessee. Pero reconocieron algo clave: no existe ningún procedimiento detallado en el protocolo para los casos en los que un recluso sobreviva a la doble inyección letal.

Los abogados de Pike informaron que la dosis administrada no detuvo su ritmo cardíaco. El fármaco pentobarbital es un barbitúrico que se usa en ejecuciones desde hace años. En dosis altas, suprime el sistema nervioso central hasta provocar paro cardiorrespiratorio.

Pero en este caso, no funcionó como debía.

Especialistas que analizaron el caso advirtieron sobre otro problema. Por la demora en la reanimación y el traslado, Pike pudo haber sufrido daño cerebral por falta de oxígeno. Ahora enfrenta un limbo legal sin precedentes.

Qué vieron los periodistas que presenciaron la ejecución fallida

Varios periodistas ingresaron a la sala de testigos para cubrir la ejecución. Tori Gessner, una de las reporteras presentes, describió una escena que no se parecía en nada a las ejecuciones anteriores que había cubierto.

"Diré que he presenciado, creo, cinco ejecuciones en Tennessee. Nada de lo de hoy fue normal, ni típico en absoluto", aseguró Gessner.

Los testigos ingresaron a las 18:41. Esperaron casi una hora en la sala, algo muy inusual. "Normalmente son 10 a 15 minutos y luego todo empieza", explicó la periodista.

Cuando comenzó el procedimiento, Pike empezó a alternar entre ronquidos irregulares y silencio. A las 20:05, más de una hora después del inicio programado, los testigos todavía podían escucharla roncar de manera constante. En ese momento, Pike ya debería haber estado muerta según el protocolo.

"El procedimiento fue lento", resumió Gessner. Ninguno de los presentes había visto algo así antes.

Qué pasa ahora con Christa Pike tras sobrevivir a su ejecución

El caso de Pike plantea un dilema legal inédito en Tennessee. El estado no tiene un protocolo para lidiar con una situación como esta. ¿Se puede intentar ejecutarla nuevamente? ¿La ley permite una tercera dosis?

Los abogados de Pike ya preparan recursos legales. Argumentan que someterla a un nuevo intento de ejecución constituiría una violación a la prohibición constitucional contra castigos crueles e inusuales.

Mientras tanto, Pike permanece bajo custodia médica. Los especialistas evalúan su estado neurológico para determinar si el fallo en la ejecución le causó secuelas permanentes.

El Departamento Correccional de Tennessee no ha emitido declaraciones sobre los próximos pasos. El caso podría terminar en los tribunales federales, donde jueces decidirán si Pike puede o no ser ejecutada nuevamente.