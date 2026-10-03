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Donar una propiedad a un hijo: 5 problemas que pueden aparecer después

Donar una propiedad a un hijo puede generar efectos sobre la herencia, la vivienda, los alquileres y los derechos de otros herederos
Sebastian Albornos Por Sebastian Albornos
03/10/2026
11:07hs
Donar una propiedad a un hijo: 5 problemas que pueden aparecer después
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