Últimas noticias
Economía
Política
Finanzas
Impuestos
Legales
Negocios
Tecnología
Comex
Management
Especiales
Autos
Vinos & Bodegas
Turismo
Real Estate
Energía
Estilo de vida
Videos
Agreganos
Seguinos en las redes sociales
03/10/2026
Agreganos
alerta
Seguí leyendo
Seguí leyendo
iProfesional
Legales
Claves
Donar una propiedad a un hijo: 5 problemas que pueden aparecer después
Donar una propiedad a un hijo puede generar efectos sobre la herencia, la vivienda, los alquileres y los derechos de otros herederos
Por
Sebastian Albornos
03/10/2026
11:07hs
Temas relacionados
herencias
donación en vida
planificación patrimonial
COMPARTIR ESTA NOTA
Seguí nuestras noticias en
Google News