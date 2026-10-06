Ganó $22 millones en un bingo, no le pagaron y logró un fallo ejemplar

Un juzgado de Bahía Blanca ordenó a la empresa abonar la suma acumulada por inflación y millonarios resarcimientos por daño moral y punitivo

Un fallo judicial sin precedentes en la provincia de Buenos Aires sentó un fuerte precedente en materia de Defensa del Consumidor dentro del sector del entretenimiento. El Juzgado en lo Civil y Comercial N° 2 de la ciudad de Bahía Blanca condenó a un reconocido establecimiento de juegos de azar a pagar la totalidad de un premio millonario obtenido por un cliente en una máquina tragamonedas, sumando además resarcimientos económicos y actualizaciones por inflación, luego de que el local se negara a abonar el ticket bajo la excusa de un desperfecto en el sistema.

El conflicto comenzó a mediados de 2022, cuando un apostador habitual del recinto logró una combinación ganadora que derivó en la impresión automática de un comprobante por un valor superior a los $22,8 millones, junto a otro ticket menor. Sin embargo, al presentarse en la caja para efectivizar el cobro, los responsables de la firma rechazaron la validez de la jugada, argumentando que la máquina tenía un tope de pago fijado en $125.000 y que la cifra emitida se debía a un fallo técnico. No solo le ofrecieron un monto significativamente inferior, sino que posteriormente le prohibieron la entrada al establecimiento.

Un revés judicial que resguarda los derechos del consumidor

Ante la negativa de la empresa, el cliente inició una demanda civil amparada en la Ley de Defensa del Consumidor para exigir la validez del comprobante emitido por la propia terminal. Al momento de resolver, la magistratura rechazó los argumentos de la sala de apuestas al señalar que la firma no pudo demostrar técnicamente la falla alegada y dejó en claro que los riesgos u omisiones operativas de las máquinas deben ser asumidos por el proveedor del servicio y nunca por el usuario.

El fallo de primera instancia estableció las siguientes compensaciones económicas de cumplimiento inmediato:

• Pago del premio original de $22.898.627,85, con actualización por inflación desde agosto de 2022 hasta la fecha de efectivo cobro.

• Intereses acumulados sobre la suma reajustada para compensar la demora del proceso judicial.

• Una indemnización de $5.000.000 por daño moral debido al maltrato sufrido por el cliente durante el reclamo.

• Un resarcimiento de $4.300.000 en concepto de daño punitivo por haberle vedado el ingreso al establecimiento de forma arbitraria.

Sanción por represalias y la responsabilidad de las empresas

La inclusión del daño punitivo resultó determinante en el pronunciamiento judicial. El tribunal consideró que haberle prohibido la entrada al apostador tras reclamar su dinero constituyó una represalia ilegítima y una violación directa al deber de trato digno al que están obligadas las empresas con sus clientes.

Con esta decisión, la Justicia bonaerense reafirmó el principio de responsabilidad objetiva sobre el funcionamiento del equipamiento tecnológico en salas de juego. De esta manera, los vicios o fallas del sistema informático no podrán ser utilizados como pretexto para desconocer los tickets emitidos a favor de los usuarios.