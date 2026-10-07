Conocé los pasos para ingresar al rubro de seguridad privada: trámites, requisitos, tipos de cursos y las diferencias según cada jurisdicción

Trabajar como empleado de seguridad privada requiere cumplir una serie de condiciones que varían según la provincia o jurisdicción. Entre los requisitos más habituales se encuentran la edad mínima, determinados estudios, la ausencia de antecedentes incompatibles con la actividad, la aprobación de controles psicofísicos y la realización de un curso de formación.

La actividad comprende a vigiladores, custodios, operadores y otros trabajadores vinculados con servicios de seguridad. En el ámbito laboral, una parte importante del sector se encuentra comprendida por el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 507/07.

Sin embargo, para poder ejercer legalmente no alcanza con ser contratado por una empresa: también es necesario cumplir con las condiciones y obtener la habilitación establecida por la autoridad de seguridad privada de cada jurisdicción.

¿Cuáles son los requisitos para trabajar en seguridad privada?

Los requisitos no son iguales en todo el país, aunque existen condiciones que se repiten en la mayoría de las provincias.

En general, para obtener la habilitación se solicita:

Cumplir con la edad mínima establecida por la jurisdicción

Acreditar identidad y domicilio

Contar con el nivel educativo requerido

No registrar antecedentes o condenas incompatibles con la actividad

Aprobar los controles médicos y psicofísicos exigidos

Realizar y aprobar la capacitación obligatoria para vigiladores

Tramitar la credencial o habilitación oficial

La exigencia de nacionalidad, la edad mínima y los requisitos educativos pueden cambiar según la provincia. Por eso, una condición que rige en una jurisdicción no necesariamente puede trasladarse al resto del país.

Además, las empresas pueden establecer requisitos propios para determinados puestos, como experiencia, disponibilidad para turnos rotativos o conocimientos específicos. Esas condiciones laborales no deben confundirse con los requisitos legales para obtener la habilitación.

¿Hay que hacer un curso para ser vigilador privado?

Sí. La capacitación es uno de los principales requisitos para acceder a la actividad y debe realizarse en centros autorizados por la autoridad competente.

Los contenidos suelen incluir legislación y derechos y obligaciones del personal, prevención, procedimientos de seguridad, primeros auxilios, emergencias, comunicación y actuación ante distintas situaciones.

La duración y modalidad del curso dependen de cada jurisdicción. También pueden existir capacitaciones de actualización o reentrenamiento para quienes ya cuentan con una habilitación.

Un curso privado que no esté reconocido por la autoridad correspondiente no necesariamente permite obtener la credencial para trabajar como vigilador.

Seguridad privada en la Provincia de Buenos Aires

En la Provincia de Buenos Aires, la actividad está regulada por la Ley 12.297 y su normativa reglamentaria. La autoridad de aplicación es la Dirección Provincial para la Gestión de la Seguridad Privada, dependiente del Ministerio de Seguridad.

Entre las condiciones previstas para el personal se encuentran la edad mínima, los estudios requeridos, la aptitud psicofísica y la ausencia de determinadas condenas.

La capacitación inicial comprende el Curso Básico para Vigilador, que debe realizarse conforme a las condiciones establecidas por la autoridad provincial. Una vez cumplida la formación y las demás exigencias, el trabajador puede avanzar con el trámite de habilitación.

CABA: qué se necesita para trabajar como vigilador

En la Ciudad de Buenos Aires, la actividad se encuentra regulada por la Ley 5.688, dentro del Sistema Integral de Seguridad Pública.

La formación del personal está vinculada con el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), que cuenta con cursos para vigiladores y distintas instancias de actualización y reentrenamiento.

La capacitación correspondiente y el cumplimiento de las restantes condiciones permiten iniciar el trámite para obtener la credencial que habilita al trabajador a desempeñarse en el ámbito porteño.

Córdoba: requisitos para trabajar en seguridad privada

En Córdoba, la seguridad privada está regulada por la legislación provincial y bajo la órbita de la autoridad de seguridad correspondiente del Ministerio de Seguridad.

El régimen contempla requisitos vinculados con la edad, los estudios, los antecedentes y la aptitud psicofísica, además de la capacitación necesaria para acceder a la habilitación.

La formación debe realizarse en instituciones reconocidas por la autoridad provincial y el certificado correspondiente permite continuar con el trámite de la credencial.

Mendoza permite trabajar desde los 18 años

Mendoza tiene un régimen particular respecto de la edad mínima, ya que permite el ingreso a la actividad desde los 18 años, de acuerdo con su normativa específica.

La capacitación para vigiladores se encuentra vinculada con el Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP). Una vez cumplidos los requisitos y aprobada la formación correspondiente, el trabajador puede gestionar la habilitación provincial.

Santa Fe y otras provincias: cómo es la habilitación

En Santa Fe, la actividad es controlada por el organismo provincial encargado de la seguridad privada y requiere cumplir con las condiciones establecidas localmente, entre ellas la capacitación correspondiente y los controles sobre antecedentes y aptitud.

En otras provincias, como Neuquén, Río Negro, Chaco, Tucumán, Salta y San Juan, también existen regímenes propios.

Por eso, quien quiera trabajar como vigilador debe consultar el organismo de seguridad de la provincia donde prestará tareas. La habilitación de una jurisdicción no implica necesariamente autorización automática para trabajar en otra.

¿Qué documentación se necesita para obtener la credencial?

Aunque puede haber diferencias entre provincias, el trámite de habilitación suele requerir:

DNI

Constancia de domicilio, cuando corresponda

Certificado de antecedentes penales

Certificado médico o psicofísico

Constancia de estudios

Certificado de aprobación del curso

Formularios y fotografías exigidos por la autoridad

La documentación se presenta ante el organismo encargado de regular la seguridad privada en la jurisdicción correspondiente.

¿El curso de vigilador garantiza la habilitación?

No. Aprobar la capacitación es un requisito, pero no reemplaza la habilitación oficial.

El aspirante debe completar el procedimiento administrativo previsto por la provincia o la Ciudad de Buenos Aires y obtener la credencial correspondiente antes de comenzar a prestar servicios como personal de seguridad privada.

Una vez habilitado, puede postularse en empresas del sector. Allí pueden existir otros requisitos vinculados específicamente con el puesto, como experiencia, disponibilidad horaria o conocimientos adicionales.

¿Qué tareas realiza un empleado de seguridad privada?

Las funciones dependen del servicio y de la categoría laboral. Entre las tareas habituales se encuentran el control de accesos, la vigilancia de establecimientos, las recorridas preventivas, el control de visitantes, la custodia de bienes, el monitoreo de cámaras y la elaboración de partes o informes.

También existen servicios especializados para edificios, comercios, industrias, eventos, transporte de valores y monitoreo electrónico.

El uso de armas requiere cumplir condiciones y autorizaciones específicas y no forma parte automáticamente de la habilitación general como vigilador.

Seguridad privada: habilitación y capacitación continua

La capacitación puede continuar después del ingreso a la actividad. Según la jurisdicción y la función, pueden exigirse cursos de actualización, reentrenamiento o renovaciones periódicas para mantener vigente la habilitación.

Por eso, para trabajar legalmente en seguridad privada, el proceso no termina con la aprobación de un curso. El trabajador debe cumplir los requisitos de la jurisdicción, realizar la capacitación reconocida y obtener la habilitación oficial correspondiente.