El Premio Nobel de la Paz 2026 fue para la jurista sudafricana Navanethem "Navi" Pillay

La jurista sudafricana fue reconocida por su labor en defensa de los derechos humanos y su compromiso con el Estado de derecho a lo largo de décadas

La jueza sudafricana Navanethem "Navi" Pillay ganó el Premio Nobel de la Paz 2026. El Comité Nobel noruego anunció este viernes el galardón y destacó su trayectoria en defensa de los derechos humanos.

El reconocimiento llega por "sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional". Pillay dedicó décadas a llevar justicia donde otros no se animaban.

"El Comité Nobel Noruego ha decidido conceder el Premio Nobel de la Paz de 2026 a Navi Pillay por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional", señaló el organismo en un comunicado oficial.

La carrera de la jurista sudafricana arrancó en pleno apartheid. En aquellos años oscuros, defendió a Nelson Mandela y a otros activistas que se opusieron al régimen de segregación racial.

Esa lucha temprana marcó el rumbo de toda su vida profesional. Pillay nunca abandonó su compromiso con los más vulnerables.

Una trayectoria que llevó justicia a víctimas de conflictos mundiales

Después de su labor en Sudáfrica, Pillay escaló a tribunales internacionales. Actuó como jueza en algunos de los casos más relevantes del derecho internacional contemporáneo.

El Comité Nobel destacó ese recorrido con palabras contundentes. "Un hilo conductor une su labor inicial en defensa de Nelson Mandela y de otras personas que se opusieron al apartheid con su desempeño como jueza en algunos de los casos judiciales internacionales más relevantes de nuestra época".

Su trabajo no solo se limitó a emitir fallos. Pillay exigió responsabilidades a Estados y líderes nacionales que violaron derechos humanos.

"Navi Pillay ha exigido responsabilidades a Estados y líderes nacionales, y ha llevado esperanza a las víctimas de la violencia y los conflictos", indicó el escrito del Comité.

En cada cargo que ocupó, mantuvo una posición clara. Tanto individuos como Estados deben respetar el Estado de derecho.

El compromiso moral que la distingue entre juristas internacionales

El Comité Nobel resaltó algo más allá de sus logros legales. Pillay tiene una "firme brújula moral" que guió toda su dilatada trayectoria.

Esa coherencia ética la distingue en un campo donde las presiones políticas suelen pesar fuerte. La jueza sudafricana nunca cedió ante esas presiones.

"El compromiso de Navi Pillay con los principios jurídicos universales y su firme brújula moral son constantes a lo largo de una dilatada trayectoria", subrayó el organismo noruego.

Su ejemplo inspiró a nuevas generaciones de juristas. Especialmente a aquellos que trabajan en zonas de conflicto y violaciones masivas de derechos humanos.

Qué lugar ocupa este Nobel en el contexto de los premios 2026

El galardón de Pillay es el quinto Nobel que se anuncia esta semana. Ya se conocieron los ganadores de Literatura, Química, Física y Medicina.

El año pasado, el Premio Nobel de la Paz fue para la líder opositora venezolana María Corina Machado, lo que marcó un reconocimiento a la lucha por la democracia en Latinoamérica.

Este 2026, el Comité decidió volver el foco hacia el derecho internacional. La elección de Pillay manda un mensaje claro sobre la importancia de los tribunales y la justicia global.

El anuncio se dio en un contexto mundial marcado por conflictos activos. La figura de una jueza que llevó esperanza a víctimas cobra especial relevancia en estos tiempos.